Месси превзошел Пеле, ужасный день «Юве», Косторная снялась с чемпионата России

После 14 игр «Барселона» набрала 24 очка и занимает пятое место. Лидером на Рождество ушел «Атлетико», победивший в гостях «Реал Сосьедад» - 2:0. У команды Диего Симеоне 32 очка после 13 матчей – на три больше, чем у мадридского «Реала».

Напомним, что Король футбола забил 643 мяча, выступая за бразильский «Сантос» в период с 1956 по 1974 год.

Защитник Клеман Лангле открыл счет ударом головы после навеса Месси. Это была первая результативная передача Лео в нынешнем сезоне в примере. На 35-й минуте Брэйтуэйт увеличил преимущество каталонцев, а вот втором тайме пришел черед Месси, который теперь вошел в историю. У капитана «Барсы», думается, есть все шансы покорить отметку в 700 голов за один клуб.

Лионель Месси забил 644-й мяч за «Барселону» и побил рекорд великого Пеле по числу голов за одну команду. Торжественное событие состоялось в выездном матче сине-гранатовых с «Вальядолидом» - гости выиграли 3:0, а аргентинец стал автором последнего мяча на 65-й минуте.

МАТЧ «ЮВЕНТУС» - «НАПОЛИ» ВСЕ-ТАКИ РЕШИЛИ СЫГРАТЬ

«Наполи» выиграл апелляцию на решение засчитать клубу поражение за несыгранный матч против «Ювентуса». Встреча должны была состояться 4 октября, однако команда из Неаполя на нее не прибыла из-за запрета местных властей в связи с коронавирусом. Помимо этого, с «Наполи» сняли одно очко в серии А, которое теперь вернули.

Новая дата матча с «Юве» пока не определена, а в турнирной таблице неаполитанцы опередили туринцев. У обоих клубов теперь по 24 очка (как и у «Ромы»), но команда Андреа Пирло провела на матч больше.

Неприятности для «Ювентуса» этими новостями вчера на закончились. Криштианду Роналду и компания дома проиграли «Фиорентине» - 0:3. Хозяева остались в меньшинстве уже на 18-й минуте после удаления Хуана Куадрадо. К тому моменту «фиалки» уже вели в счете 1:0. Во втором тайме случился еще и автогол Алекса Сандро. В общем, это точно был не день «Юве».

СЕНСАЦИЯ ПРИ ВЫБОРАХ В ИСПОЛКОМ РФС

Во вторник представители клубов РПЛ провели общее собрание в офисе лиги, на котором подвели итоги 19 туров чемпионата страны и приняли нескольких важных решений.

Главным и единственным пока кандидатом на пост президента РФС, выборы которого пройдут 4 февраля 2021 года на внеочередной конференция этой организации, остается ее нынешний глава Александр Дюков. Клубы РПЛ поддержали его кандидатуру единогласно.

А вот при выборах кандидатов в исполком от РПЛ случилась сенсация. Не смогли в него избраться президенты ЦСКА Евгений Гинер и «Сочи» Борис Ротенберг, владелец «Спартака» Леонид Федун и глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. В тайном голосовании выбирали трех самых достойных из семерки претендентов. В результате в состав исполкома прошли гендиректор казанского «Рубина» Рустем Сайманов (12 голосов), председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев и президент «Краснодара» Сергей Галицкий (у обоих по 9). Гинер (7), Федун (4), Ротенберг (3) и Мещеряков (2) остались за чертой «призеров». Главы премьер-лиги Сергей Прядкин отметил, что все прошло в соответствии с регламентом.

Клубы РПЛ приняли к сведению обращение главного тренера сборной России Станислава Черчесова с просьбой перенести 23-й тур чемпионата страны, который запланирован на 21 марта. Дело в том, что 24, 27 и 30 марта национальной команде предстоят три матча отбора к ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии. А потому наставник сборной хотел бы иметь больше времени для подготовки, что вполне логично.

В те же сроки – на исходе марта – свои матчи на групповом этапе Евро-2021 проведет молодежная сборная России. Потому вопрос о переносе 23-го тура РПЛ поднимался еще на заседании попечительского совета РФС. Окно для этого есть – у России остался в еврокубках всего один представитель - «Краснодар», который матчи 1/16 финала Лиги Европы проведет еще в февраля.

АЕК УВОЛИЛ КАРРЕРУ, ЖАРДИМА СВАТУЮТ В «СПАРТАК»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, приводивший красно-белых к чемпионству в 2017 году, покидает АЕК. Его команда шла на четвертом месте в чемпионате Греции, что, очевидно, не устроило амбициозных клубных боссов. Итальянец проработал в клубе всего год, в прошлом сезоне заняв третье место и став финалистом Кубка страны. Теперь специалист открыт для предложений.

По этому поводу сразу пошли разговоры о возможном возвращении Карреры в «Спартак», который занят поисками кандидатов на замену Доменико Тедеско, решившего не продлевать контракт с москвичами. Но специалисты этот вариант рассматривают как маловероятный. Основным претендентом на переезд в российскую столицу называют экс-наставника «Монако» Леонарду Жардима. Португалец сейчас без клуба, но стоит дорого. Ценник у бывшего тренера Александра Головина приближается к отметке шесть миллионов евро.

В то же время Тедеско, как сообщает Bild, может возглавить «Майнц». Клуб сделал перестановки в руководстве и хочет начать новый год с новым тренером. Фаворит среди кандидатов на этот пост – нынешний наставник красно-белых.

НИКИТИН НАЕХАЛ НА СУДЕЙ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ОТ СКА

В КХЛ состоялся большой игровой день. На Западе встречались лидеры – ЦСКА гостил в Санкт-Петербурге и проиграл по буллитам СКА – 3:4. За две минуты до конца основного времени москвичи уступали 1:3, но броски с острого угла сначала Константина Окулова, а затем Максима Шалунова застали врасплох голкипера хозяев Магнуса Хелльберга. Шалунов, напомним, недавно перешел к красно-синим из «Авангарда» и уже оправдывает свой трансфер.

В серии буллитов точнее оказались игроки СКА, который выручил вышедший на замену Хелльбергу Александр Самонов. Питерцы на очко приблизились к ЦСКА, но отрыв у столичной команды по-прежнему большой – плюс семь. После матча главный тренер москвичей Игорь Никитин был красноречив: «Двое судей оказались в ростере противоположной команды, не ожидали мы такого».

«Спартак» в Москве ничего не смог противопоставить «Ак Барсу», уступив 0:3. Красно-белые пока седьмые – 40 очков после 37 игр. На очко меньше у «Йокерита», который провел всего 33 встречи, и у «Витязя» (37 матчей). Олег Знарок никак не может добиться от своей команды стабильной игры, а потому есть повод тревожиться за попадание спартаковцев в плей-офф.

Минчане, сенсационно шедшие в группе лидеров по осени, постепенно сдают. Вчера «Динамо» было разгромлено в Уфе – 8:3. «Салават» забросил восемь шайб за второй и третий периоды. А вот динамовцы Москвы свой поединок с «Йокеритом» провели очень уверенно – 4:0. Команда Владимира Крикунова идет на четвертой строчке Запада, отставая на два очка от «Локомотива». Ярославцы во вторник не без труда переиграли «Северсталь» в Ярославле – 2:1, забив победный гол на 59-й минуте.

КОСТОРНАЯ ТОЖЕ НЕ ПОЕДЕТ В ЧЕЛЯБИНСК

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не сможет принять участие в первенстве страны, которое пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске. Тренер фигуристки Евгений Плющенко объяснил, что на такой шаг пришлось пойти из-за опасения получить осложнение после болезни. Косторная некоторое время назад переболела коронавирусом, последствия заболевания пока дают о себе знать.

За неделю до старта чемпионата России Алена вышла на тренировку, но с трудом откатала программу, почувствовав проблемы с дыханием. Основываясь на рекомендациях врачей, Плющенко взял на себя ответственность и снял спортсменку с чемпионата.

Не выступят в Челябинске также наша лучшая танцевальная пара Виктория Синицина - Никита Кацалапов, а днем ранее снялся с турнира одиночник Дмитрий Алиев. Причины отказов одни и те же: последствия коронавируса. Из звезд первой величины не будет на ЧР также Евгении Медведевой - она еще в начале декабря объявила, что не успеет набрать форму из-за последствий травмы спины и все той же «короны».