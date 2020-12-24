«Локомотив» меняет руководство, «Спартак» – название стадиона, а Кучеров пропустит сезон

КИКНАДЗЕ И МЕЩЕРЯКОВ ПОКИНУЛИ «ЛОКОМОТИВ»

Главная новость вечера среды – смена руководства в «Локомотиве». Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе оставили свои должности. Так под Новый год исполнилось желание большинства болельщиков клуба и его бывшего главного тренера Юрия Семина.

Новым председателем совета директоров стал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Плутник. С мая 2020 года он также входил в совет директоров ЦСКА. Но после новостей от «Локомотива» его фотографию с сайта армейцев быстро удалили.

В должности генерального директора утвержден Владимир Леонченко, известный по выступлениям за «Торпедо» и «Амкар», хотя в начале карьеры он успел немного поиграть и за «Локомотив».

Конечно, сразу же последовали комментарии от Семина, который ничему не удивлен: «Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно». По словам самого тренера, отставка Мещерякова и Кикнадзе была единственным условием его возвращения в клуб. Но приглашать Семина пока никто не спешит. Более того, первой фамилией, появившейся в прессе, применительно к «Локомотиву» стал Массимо Каррера. Бывший главный тренер «Спартака», за день до этого уволенный из АЕКа, может сменить Марко Николича. Как сообщил в телеграме Алексей Андронов, шансы на это весьма велики.

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