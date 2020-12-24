«Локомотив» меняет руководство, «Спартак» – название стадиона, а Кучеров пропустит сезон

КИКНАДЗЕ И МЕЩЕРЯКОВ ПОКИНУЛИ «ЛОКОМОТИВ»
Главная новость вечера среды – смена руководства в «Локомотиве». Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе оставили свои должности. Так под Новый год исполнилось желание большинства болельщиков клуба и его бывшего главного тренера Юрия Семина.
Новым председателем совета директоров стал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Плутник. С мая 2020 года он также входил в совет директоров ЦСКА. Но после новостей от «Локомотива» его фотографию с сайта армейцев быстро удалили.
В должности генерального директора утвержден Владимир Леонченко, известный по выступлениям за «Торпедо» и «Амкар», хотя в начале карьеры он успел немного поиграть и за «Локомотив».
Конечно, сразу же последовали комментарии от Семина, который ничему не удивлен: «Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно». По словам самого тренера, отставка Мещерякова и Кикнадзе была единственным условием его возвращения в клуб. Но приглашать Семина пока никто не спешит. Более того, первой фамилией, появившейся в прессе, применительно к «Локомотиву» стал Массимо Каррера. Бывший главный тренер «Спартака», за день до этого уволенный из АЕКа, может сменить Марко Николича. Как сообщил в телеграме Алексей Андронов, шансы на это весьма велики.
У СТАДИОНА «СПАРТАКА» НОВОЕ НАЗВАНИЕ
Изменений в руководстве «Спартака» хватит на год вперед. Теперь решили поменять название стадиона. В 2021 году арену красно-белых переименуют в «Открытие банк Арену». Все необходимые документы для этого уже оформлены.
Это первое изменение в названии стадиона «Спартака» с момента его открытия в 2014 году. Напомним, пятилетний контракт на нейминг между клубом и банком был заключен в 2013 году, а в 2018 году продлен еще на такой же срок.
«Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает ФК «Спартак-Москва». Такая форма названия стадионов – типичная практика для мирового спорта», – сообщили в пресс-службе банка.
АКИНФЕЕВ НЕ СОБИРАЕТСЯ В ПОЛИТИКУ
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев может стать депутатом. Эта новость, распространенная «Ведомостями», стала главной накануне утром. По информации источника, 34-летнему футболисту предложили войти в список «Единой России» на выборы в Госдуму.
То ли Акинфеев отказался, то ли вовсе никакого предложения не было, но голкипер ЦСКА в политику не собирается. В подтверждение этого он выложил в инстаграме фотографию в форме команды с подписью «Единственная партия, в которой я состою» и хэштегом #неверьтеслухам.
На всякий случай уточним, что списки должны быть сформированы к февралю, а сами выборы запланированы в единый день голосования – 19 сентября.
КУЧЕРОВ НЕ СЫГРАЕТ В РЕГУЛЯРНОМ ЧЕМПИОНАТЕ
НХЛ представила календарь регулярного чемпионата. И почти одновременно с этим генеральный менеджер «Тампы-Бэй» Жюльен Брисбуа объявил о том, что предстоящий чемпионат «молнии» проведут без своего лидера Никиты Кучерова. Лучший бомбардир прошедшего плей-офф перенесет операцию на бедре и вернется в состав не раньше плей-офф.
«Тампа» поместила российского нападающего в долгосрочный список травмированных, что позволит не учитывать его высокую зарплату под потолком. А это поможет клубу подписать ограниченно свободных агентов Эрика Чернака и Энтони Чирелли. Регулярный чемпионат стартует 13 января.