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Рейтинг тренеров-2020. Часть 3. Инстаграм-стар Евсеев, рыцарь Божович, правдоруб Хацкевич
25 декабря 15:03
автор: Артем Зибрак

Рейтинг тренеров-2020. Часть 3. Инстаграм-стар Евсеев, рыцарь Божович, правдоруб Хацкевич

«Советский спорт» вспоминает, как прошел этот тяжелый год для главных тренеров клубов РПЛ. Разбив специалистов по «амплуа».

ТЕРПЕЛИВЫЕ ПАТРИОТЫ

Юрий МАТВЕЕВ («Урал»)
Матвеев уроженец Свердловской области (родился в Нижнем Тагиле), четырежды в качестве нападающего приходивший в «Урал» (тогда еще «Уралмаш»). А в качестве тренера он работает в главном клубе своей жизни с 2008 года. Вот только роль главного за эти 12 лет он получил всего во второй раз. Причем в 2011 году он возглавлял команду лишь в ФНЛ, подхватив в том легендарном переходном сезоне в 13-м туре и оставив Александру Побегалову после 38-го на восьмой строчке.

И вот теперь он наконец дождался возможности руководить екатеринбуржцами в РПЛ. Пока выходит так себе – 21 очко в 19 турах и 12-е место, зато до зоны переходных матчей семь очков.

Сергей ПЕРВУШИН («Тамбов»)
История 50-летнего специалиста практически идентична. Родился в Тамбовской области, четырежды приходил в качестве нападающего в местный «Спартак», с 2008 года с паузами работает на родной земле, а с 2013-го конкретно в «Тамбове». Но он своего шанса ждал намного дольше – лишь в ноябре прошлого года на постоянной основе вступил в должность главного тренера и удержал команду в РПЛ, опередив «Крылья Советов» по личным встречам.

За первый полноценный год можно было бы поставить четверку, если не провал и последнее место по итогам осенней части нового сезона.

ПРАВДОРУБ – Александр ХАЦКЕВИЧ («Ротор»)
Для белорусского тренера последние несколько месяцев были невероятно тяжелыми. Волгоградцы имели довольно слабый состав и очень плохо стартовали – три очка в 11 первых турах. Первую победу они одержали в 12-м туре, а из зоны вылета выбрались лишь благодаря двум победам подряд в заключительных матчах года.

Но больше всего белорусский тренер запомнился не качественной работой, а яркими выступлениями. Он называл действия белорусского ОМОНа беспределом и обещал, что исполнители преступных приказов не останутся безнаказанными, предлагал дать Александру Соболеву «Оскар» за артистизм и заявлял, что его команду «просто поимели», засчитав техническое поражение в матче с «Краснодаром».

ЩЕДРЫЙ ГОСТЬ – Сергей ПОДПАЛЫЙ («Арсенал»)
В нынешнем сезоне под руководством Подпалого туляки в шести выездных матчах набрали всего одно очко. По этому показателю они – с отрывом худшие в РПЛ.

ЗВЕЗДА ИНСТАГРАМА – Вадим ЕВСЕЕВ («Уфа»)
В марте главный тренер уфимцев оживил свой аккаунт в инстаграме, который завел еще в 2015 году, но не особо пополнял. С весны там стало появляться много веселого контента в авторском исполнении. Удивительным образом это совпало с падением результатов «Уфы». В восьми летних уже турах команда выиграла только два матча, а в 10 турах нового сезона набрала всего шесть очков, разгромно проиграв «Краснодару», «Рубину» и «Зениту» (аж 0:6), после чего Евсеев был уволен.

СПЕЦИАЛИСТ ПО АНДЕРДОГАМ – Рашид РАХИМОВ («Уфа»)
Из всех клубов Рахимова только «Локомотив» претендовал на что-то серьезное, тогда как в «Амкаре» и «Ахмате» (в обе команды он приходил дважды) от него требовалось только по возможности подтянуться к середине турнирной таблицы. В нынешнем же сезоне он пришел в «Уфу» спасать ее от вылета. Пока получается с переменным успехом – как уфимцы были после 10-го тура предпоследними, так на этой позиции и ушли на новогодние праздники. Но опыта Рахимову не занимать, а до спасительной 13-й строчки всего одно очко.

БЛАГОРОДНЫЙ РЫЦАРЬ – Миодраг БОЖОВИЧ («Крылья Советов»)
В сезоне-2018/19 черногорский тренер в переходных матчах спас самарцев от вылета, но в следующем сезоне оказался не столь успешен. Летом после трех поражений подряд он был уволен и, чувствуя вину перед командой, отказался от части компенсации за досрочное расторжение контракта.

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР – Константин ПАРАМОНОВ («Оренбург»)
Парамонов возглавил «Оренбург» перед рестартом сезона, но решить задачу по сохранению прописки в РПЛ было ему не под силу из-за форс-мажорных обстоятельств. Группа игроков заболела коронавирусом, команда получила два технических поражения и впоследствии испытывала кадровые трудности. И июле, уже потеряв шансы удержаться в РПЛ, Парамонов предложил «расширить РПЛ и сделать сезон экспериментальным».

ВРЕМЕНЩИК – Константин ЕМЕЛЬЯНОВ («Оренбург»)
Успел провести всего четыре матча на весеннем отрезке сезона. Обыграл «Арсенал», сыграл вничью в Самаре и проиграл в Сочи и «Спартаку». Четыре очка в четырех матчах не так уж плохо, если учесть, что в оставшихся восьми турах оренбуржцы набрали столько же.

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