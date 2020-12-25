Рейтинг тренеров-2020. Часть 3. Инстаграм-стар Евсеев, рыцарь Божович, правдоруб Хацкевич

За первый полноценный год можно было бы поставить четверку, если не провал и последнее место по итогам осенней части нового сезона.

Сергей ПЕРВУШИН («Тамбов») История 50-летнего специалиста практически идентична. Родился в Тамбовской области, четырежды приходил в качестве нападающего в местный «Спартак», с 2008 года с паузами работает на родной земле, а с 2013-го конкретно в «Тамбове». Но он своего шанса ждал намного дольше – лишь в ноябре прошлого года на постоянной основе вступил в должность главного тренера и удержал команду в РПЛ, опередив «Крылья Советов» по личным встречам.

И вот теперь он наконец дождался возможности руководить екатеринбуржцами в РПЛ. Пока выходит так себе – 21 очко в 19 турах и 12-е место, зато до зоны переходных матчей семь очков.

Юрий МАТВЕЕВ («Урал») Матвеев уроженец Свердловской области (родился в Нижнем Тагиле), четырежды в качестве нападающего приходивший в «Урал» (тогда еще «Уралмаш»). А в качестве тренера он работает в главном клубе своей жизни с 2008 года. Вот только роль главного за эти 12 лет он получил всего во второй раз. Причем в 2011 году он возглавлял команду лишь в ФНЛ, подхватив в том легендарном переходном сезоне в 13-м туре и оставив Александру Побегалову после 38-го на восьмой строчке.

ПРАВДОРУБ – Александр ХАЦКЕВИЧ («Ротор»)

Для белорусского тренера последние несколько месяцев были невероятно тяжелыми. Волгоградцы имели довольно слабый состав и очень плохо стартовали – три очка в 11 первых турах. Первую победу они одержали в 12-м туре, а из зоны вылета выбрались лишь благодаря двум победам подряд в заключительных матчах года.

Но больше всего белорусский тренер запомнился не качественной работой, а яркими выступлениями. Он называл действия белорусского ОМОНа беспределом и обещал, что исполнители преступных приказов не останутся безнаказанными, предлагал дать Александру Соболеву «Оскар» за артистизм и заявлял, что его команду «просто поимели», засчитав техническое поражение в матче с «Краснодаром».

ЩЕДРЫЙ ГОСТЬ – Сергей ПОДПАЛЫЙ («Арсенал»)

В нынешнем сезоне под руководством Подпалого туляки в шести выездных матчах набрали всего одно очко. По этому показателю они – с отрывом худшие в РПЛ.

ЗВЕЗДА ИНСТАГРАМА – Вадим ЕВСЕЕВ («Уфа»)

В марте главный тренер уфимцев оживил свой аккаунт в инстаграме, который завел еще в 2015 году, но не особо пополнял. С весны там стало появляться много веселого контента в авторском исполнении. Удивительным образом это совпало с падением результатов «Уфы». В восьми летних уже турах команда выиграла только два матча, а в 10 турах нового сезона набрала всего шесть очков, разгромно проиграв «Краснодару», «Рубину» и «Зениту» (аж 0:6), после чего Евсеев был уволен.

СПЕЦИАЛИСТ ПО АНДЕРДОГАМ – Рашид РАХИМОВ («Уфа»)

Из всех клубов Рахимова только «Локомотив» претендовал на что-то серьезное, тогда как в «Амкаре» и «Ахмате» (в обе команды он приходил дважды) от него требовалось только по возможности подтянуться к середине турнирной таблицы. В нынешнем же сезоне он пришел в «Уфу» спасать ее от вылета. Пока получается с переменным успехом – как уфимцы были после 10-го тура предпоследними, так на этой позиции и ушли на новогодние праздники. Но опыта Рахимову не занимать, а до спасительной 13-й строчки всего одно очко.

БЛАГОРОДНЫЙ РЫЦАРЬ – Миодраг БОЖОВИЧ («Крылья Советов»)

В сезоне-2018/19 черногорский тренер в переходных матчах спас самарцев от вылета, но в следующем сезоне оказался не столь успешен. Летом после трех поражений подряд он был уволен и, чувствуя вину перед командой, отказался от части компенсации за досрочное расторжение контракта.

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР – Константин ПАРАМОНОВ («Оренбург»)

Парамонов возглавил «Оренбург» перед рестартом сезона, но решить задачу по сохранению прописки в РПЛ было ему не под силу из-за форс-мажорных обстоятельств. Группа игроков заболела коронавирусом, команда получила два технических поражения и впоследствии испытывала кадровые трудности. И июле, уже потеряв шансы удержаться в РПЛ, Парамонов предложил «расширить РПЛ и сделать сезон экспериментальным».

ВРЕМЕНЩИК – Константин ЕМЕЛЬЯНОВ («Оренбург»)

Успел провести всего четыре матча на весеннем отрезке сезона. Обыграл «Арсенал», сыграл вничью в Самаре и проиграл в Сочи и «Спартаку». Четыре очка в четырех матчах не так уж плохо, если учесть, что в оставшихся восьми турах оренбуржцы набрали столько же.