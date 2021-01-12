ЦСКА договорился с бразильцем «Ниццы», Черчесов за вакцинацию сборных, капитан молодежки уедет в НХЛ

РФС ведет переговоры с Министерством спорта и Федеральным медико-биологическим агентством о вакцинировании футболистов сборной России. Речь идет об игроках первой и молодежных команд. Прививать, скорее всего, будут вакциной «Спутник V». Сложность заключается в том, что клубы в скором времени разъедутся по сборам, так что логистика мероприятия будет не самой простой.

В нынешнем сезоне Данило принял участие в пяти матчах за «Ниццу» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. По данным Transfermarkt.com, нынешняя стоимость игрока составляет 6,5 млн евро. Сам футболист уже дал согласие на переезд в Москву. Дело за достижением договоренностей между клубами.

По данным источника, ЦСКА согласовал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило . Клубы уже начали переговоры о возможном трансфере. 24-летний бразилец перебрался в чемпионат Франции в 2018 году из португальской «Браги». Сумма за переход составила 10 миллионов евро, а его соглашение с французами рассчитано до 2023 года.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов одобрил вопрос. Осенью, когда сборная России проводила решающие матчи в Лиге наций, несколько футболистов не смогли принять участия в играх из-за положительных тестов на коронавирус. А вот мнения среди врачей по поводу времени вакцинации спортсменов разошлись. Так, бывший доктор красно-белых Лю Хуншен полагает, что не стоит вводить вакцину футболистам во время сборов.

Витсель рискует пропустить Евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Травму экс-хавбек «Зенита» получил в матче немецкой Бундеслиги с «Лейпцигом» (3:1).

По предварительной информации, на полное восстановление игроку понадобится примерно полгода. Таким образом, шансы Витселя сыграть за сборную Бельгии на чемпионате Европы этим летом невелики. Напомним, что бельгийцы станут соперниками российской команды по группе.

В своем Инстаграме футболист поблагодарил всех за поддержку, разместив под постом свое фото в больничной палате. «Сегодня я успешно перенес операцию и теперь буду усердно работать над восстановлением, шаг за шагом двигаясь к цели. Вернусь благодаря поддержке друзей и семьи», – написал Аксель.

«Спартак» вырвал победу у «Локомотива»

В регулярном чемпионате КХЛ «Спартак» дома победил «Локомотив» - 4:3, прервав четырехматчевую выигрышную серию ярославцев. Красно-белые ударно провели третий период, забросив в нем три безответные шайбы. Особенно удачно москвичи действовали в концовке. К 57-й минуте гости вели 3:2, но пропустили за оставшийся отрезок основного времени дважды. Отличились у команды Олега Знарка Евгений Кулик и Сергей Широков, чья шайба в итоге стала победной.

«Спартак» выиграл третий раз подряд и увеличил свои шансы на попадание в плей-офф. Красно-белые поднялись на седьмое место на Западе с 50 очками после 45 матчей. 40 очков у «Северстали», но череповчане провели на игру меньше. «Витязь» пока вне восьмерки – девятый. У подмосковной команды 45 очков после 43 встреч.

В Екатеринбурге «Автомобилист» был сильнее «Йокерита» - 2:0. Первый матч на ноль в КХЛ провел Владимир Гросс. Соперники за два дня сыграли второй матч между собой. Сутками ранее финны на том же льду будучи номинальными хозяевами площадки добились победы со счетом 3:2.

«Магнитка» выиграла в Минске у «Динамо» - 4:3 и вернулась на третью строчку Востока, на очко опережая «Салават Юлаев».

Капитан молодежки уедет в «Ванкувер»

Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин не будет продлевать контракт со СКА. Агент хоккеиста Сергей Исаков сообщил о том, что его клиент после окончания сезона отправится в клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

После возвращения с МЧМ в Эдмонтоне игрок оказался вне заявки питерской команды на игру с ЦСКА. После этого сразу поползли слухи, что таким образом руководство клуба якобы хочет проучить строптивого парня. Однако в СКА поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что Подколзин продолжит играть в основной команде.

Напомним, что молодежка неудачно выступила на недавнем чемпионате мира, оставшись без медалей. А Василий был назван специалистами одним из главных разочарований в составе россиян.

Уфа прорабатывает заявку на зимнюю Олимпиаду

Власти Башкирии рассматривают возможность подачи заявки на проведение зимней Олимпиады 2030 года. Основной площадкой для Игр может стать Уфа. Организация заявочной кампании стоит в плане мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия столицы республики. Город, который примет Олимпиаду-2030, будет назван в 2023 году на сессии МОК.

Конкурентами Уфы могут стать канадский Ванкувер, принимавший Игры в 2010-м, американский Солт-Лейк-Сити, который также был столицей зимней Олимпиады в 2002-м, и японским Саппоро, где лучшие спортсмены мира соревновались в главных стартах четырехлетия в 1972 году. Все эти города уже сообщили о желании провести Олимпиаду. Помимо этого, совместные заявки могут подать Испания, Андорра и Франция со столицей в Барселоне, а также Украина, Польша и Латвия со столицей во Львове.

Напомним, что следующие зимние Игры пройдут в Пекине в 2022 году.