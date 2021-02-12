«Бавария» выиграла шестой трофей с июня, а Россия – все семь матчей Евротура, Алонсо попал в аварию

«Бавария» во второй раз победила на клубном ЧМ

«Бавария» второй раз в своей истории выиграла клубный чемпионат мира. В Катаре в финальном матче мюнхенцы победили мексиканский «Тигрес» – 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил французский защитник Бенжамен Павар после скидки головой Роберта Левандовски. Гол засчитали только после видеопросмотра. Изначально арбитры зафиксировали офсайд у польского нападающего.

Левандовски был признан лучшим футболистом турнира. В полуфинале с египетским «Аль-Ахли» (2:0) он стал автором дубля, а в финале отдал голевой пас. Второе место у форварда «Тигреса» Андре-Пьера Жиньяка, известного по выступлениям за сборную Франции. На третьей позиции оказался полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих. Отметим, что его гол в финале был отменен из-за вне игры.

В 2013 году «Бавария» впервые стала клубным чемпионом мира, переиграв в финале марокканский клуб «Раджа». А чаще всего – четыре раза – трофей брал мадридский «Реал». Трижды титул доставался «Барселоне», дважды – бразильскому «Коринтиансу».

Команда Ханса-Дитера Флика взяла шестой трофей за неполный год – с июня. До этого немецкий клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Изначально клубный ЧМ планировалось провести в декабре, но из-за пандемии турнир пришлось перенести.

Россия выиграла у Финляндии на «Шведских играх»

Сборная России стартовала на «Шведских играх» с победы над финнами – 3:2 (Минулин, Чехович, Бутузов). Наша команда уверенно провела первый период, забив две безответные шайбы. Вторая 20-минутка, несмотря на равную игру, осталась за соперником, который сократил разрыв в счете. А в третьей команды обменялись голами. Причем финны отличились на последней минуте, когда заменили вратаря на полевого игрока.

Нашей командой на турнире в Мальме, как и осенью на Кубке «Карьяла» в Хельсинки, руководит Игорь Ларионов. В составе много хоккеистов из его молодежной сборной. Россия выиграла все семь матчей нынешнего розыгрыша Евротура и набрала уже 19 очков в общем зачете. На втором месте с 10 очками чехи, уступившие в другом матче дня хозяевам «Шведских игр» в овертайме – 2:3. «Тре Крунур» занимают третью строчку – 7 очков, у финнов – 6.

Малкин помог победить « Питтсбургу »

Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» одержать победу над «Айлендерс» 4:3 Б. Россиянин отличился за 18 секунд до окончания основного времени матча, сравняв счет. «Пингвинз» с своем твиттере отреагировали на заброшенную шайбу подписью «Не будите зверя».

«Даллас» проиграл «Каролине» – 3:5. Две передачи у нападающего «Старз» Дениса Гурьянова, одна – у форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова. Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 27 бросков из 31.

«Флорида» победила «Тампу» – 5:2, прервав шестиматчевую выигрышную серию соперника. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский парировал 19 бросков, а его визави из «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 24 сэйва.

Алонсо попал в аварию и рискует пропустить старт сезона Ф-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо попал в аварию во время велотренировки в Лугано. Гонщик столкнулся с автомобилем и с травмами был доставлен в больницу. У испанца перелом челюсти, дополнительное обследование пройдет сегодня.

Алонсо возобновляет карьеру в Ф-1 после двухлетнего перерыва, став новичком команды «Альпин», но теперь рискует пропустить старт сезона. «Фернандо находится в сознании и чувствует себя хорошо. Утром он пройдет дополнительные обследования. В данный момент «Альпин» не будет давать новые комментарии», – сообщается в заявлении французской команды.

Норвегия отменила все этапы Кубков мира

Норвегия отменила все старты Кубка мира до конца сезона из-за новых ограничений по коронавирусу, введенные правительством страны. Не состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (12-14 марта) и финал Кубка мира в Лиллехаммере (19-21 марта). Кроме этого, отменены этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Осло, Лиллехаммере, Тронхейме и Викерсунне (все в марте), этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло (11-14 марта) и по горным лыжам в Квитфьеле (4-7 марта).