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Защитить болельщика от fan-ID. Колонка главного редактора
14 февраля 16:58
автор: Николай Яременко

Защитить болельщика от fan-ID. Колонка главного редактора

Главный редактор «Советского спорта» высказывается по теме, которая неожиданно стала горячей, хотя должна была умереть еще пару лет назад.

Тут нам вдруг радостно на днях сообщили: fan-ID придут в РПЛ с возобновлением сезона. Интонационно это звучало так, будто мы давно этого ждали, уже отчаялись, и вот нам сообщают оптимистичную весть.

Неадекватные заявления от ряда чиновников и функционеров не раз приходилось слышать за последние два с половиной года: мол, так хорошо себя показали эти «паспорта болельщика» во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, что надо этот «положительный опыт» переносить и дальше – на внутренние турниры.

Бредовость этих измышлений даже обсуждать не хочется. Во всем мире есть один способ посетить любое спортивное мероприятие – это купить билет. Покупка билета означает согласие с правилами проведения соревнований, с правилами посещения спортобъекта и т.д., и т.п.

История крупных турниров знает только три примера, когда приобретенного по всем правилам билета оказывалось недостаточно для того, чтобы попасть на стадион: билет должен был сопровождаться «паспортом болельщика» на Играх в Сочи-2014 и на двух упомянутых выше футбольных турнирах. Никакой иной роли, кроме как отработки мероприятий спецслужб, этот fan-ID, не играл. Многие страны предлагали задолго до турниров свою помощь – так, соответствующие службы ФРГ, например, готовы были поделиться своим черным списком немецких болельщиков, которые давно на карандаше. Всегда следовал отказ – российским структурам никакие списки не нужны были. Тогда возникает резонный вопрос: для чего вводились «паспорта болельщиков»? Ведь на каждом углу нам рассказывали о требованиях безопасности.

Metaratings на днях сообщил, что большинство клубов Лиги уже подписали соответствующий договор, а система вскоре заработает в тестовом режиме. Причем клубы за это ничего не платят - техническую часть берет на себя один из партнеров РПЛ.

Система должна заработать с первых туров после возобновления сезона. Специально под fan-ID было разработано приложение, с помощью которого болельщики будут регистрироваться и попадать на стадион.

Морковку придумали: в качестве бонуса желающие протестировать систему уже сейчас получат приоритетный вход на стадион.

Не хочется даже рассуждать в банальном ключе: для посещения института достаточно студенческого билета – никто не вводит «паспорт учащегося вуза». Точно так же в магазин мы не ходим с «паспортом покупателя», а в метро – с «паспортом пассажира».

Если у нас на каждом углу камеры с функцией распознавания лиц, если отследить перемещения любого человека вообще давно не составляет труда, то в чем смысл этой глупости? Ради чего это делается? Очень хотелось бы получить ответы. Ведь похоже, что введение обязательной идентификации болельщиков — лишь вопрос времени. Для этого должен быть принят соответствующий закон. С учетом того, что законы приниматься у нас могут стремительно (в том числе те, о которых мало кто мог говорить всерьез), сомневаться не приходится: если уж решили следующий сезон начать с «паспортами» - начнут.

Точно так же ясно, что мы будем слышать вместо аргументов: добропорядочному болельщику пережевать и беспокоиться не о чем. Но это как раз не аргумент – это шаг к выходу из правового поля. Если я нарушил что-то – тогда суд и судебный запрет на посещение футбола. Если законопослушному – зачем мне лишняя бумажка? Чтобы в какой-то момент случался «технический сбой», как уже бывало? Или чтобы кто-то совершал отсев нужных и ненужных «болел» без суда и следствия?

источник: «Советский спорт»
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