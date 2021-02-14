Защитить болельщика от fan-ID. Колонка главного редактора

Тут нам вдруг радостно на днях сообщили: fan-ID придут в РПЛ с возобновлением сезона. Интонационно это звучало так, будто мы давно этого ждали, уже отчаялись, и вот нам сообщают оптимистичную весть.

Неадекватные заявления от ряда чиновников и функционеров не раз приходилось слышать за последние два с половиной года: мол, так хорошо себя показали эти «паспорта болельщика» во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, что надо этот «положительный опыт» переносить и дальше – на внутренние турниры.

Бредовость этих измышлений даже обсуждать не хочется. Во всем мире есть один способ посетить любое спортивное мероприятие – это купить билет. Покупка билета означает согласие с правилами проведения соревнований, с правилами посещения спортобъекта и т.д., и т.п.

История крупных турниров знает только три примера, когда приобретенного по всем правилам билета оказывалось недостаточно для того, чтобы попасть на стадион: билет должен был сопровождаться «паспортом болельщика» на Играх в Сочи-2014 и на двух упомянутых выше футбольных турнирах. Никакой иной роли, кроме как отработки мероприятий спецслужб, этот fan-ID, не играл. Многие страны предлагали задолго до турниров свою помощь – так, соответствующие службы ФРГ, например, готовы были поделиться своим черным списком немецких болельщиков, которые давно на карандаше. Всегда следовал отказ – российским структурам никакие списки не нужны были. Тогда возникает резонный вопрос: для чего вводились «паспорта болельщиков»? Ведь на каждом углу нам рассказывали о требованиях безопасности.

Metaratings на днях сообщил, что большинство клубов Лиги уже подписали соответствующий договор, а система вскоре заработает в тестовом режиме. Причем клубы за это ничего не платят - техническую часть берет на себя один из партнеров РПЛ.