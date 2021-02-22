«Монако» победил «ПСЖ» в Париже, Овечкин наконец-то забил, «Краснодар» и «Ростов» выбыли из Кубка

«Аталанта» одержала важную победу над «Наполи» - 4:2. Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте. Еще в середине первого тайма за споры был удален главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Интер» с крупным счетом 3:0 победил «Милан» в поединке лидеров Серии А. Голы забили Мартинес (2) и Лукаку, который с учетом кубкового матча отличился уже в пятом дерби подряд. Команда Антонио Конте на 4 очка оторвалась от извечного соперника.

В чемпионате Франции «Монако» Александра Головина неожиданно победил в гостях «ПСЖ» - 2:0 (Диор, Марипан). Российский полузащитник вышел на замену на 80-й минуте. Монегаски построили игру на контратаках и преуспели в этом. Парижане потерпели уже шестое поражение в сезоне и после 26 туров занимают лишь третье место с 54 очками. На два меньше у «Монако», который отстает от лидера Лиги 1 «Лилля» на шесть очков.

В воскресенье стали известны еще четыре участника ¼ финала Кубка России. ЦСКА в Москве в 1/8 финала победил «СКА-Хабаровск» - 2:0 благодаря мячам Ахметова и Влашича в каждом из таймов. С 52-й минуты команда Сергея Юрана, представляющая ФНЛ, играла в меньшинстве. В составе армейцев дебютировал венесуэльский нападающий Рондон, известный по выступлениям за «Рубин» и «Зенит», а в последнее время игравший в Китае.

«Локомотив» без труда победил «Тамбов» на сильно заснеженном поле в Черкизове – 3:0. Гости набрали команду за два дня до матча, если бы не их опытный вратарь Рыжиков, счет был бы более разгромным. Тамбовчане, которых вытаскивал из финансовой пропасти весь наш футбольный мир, за матч считанное число раз переходили на чужую половину поля.

«Краснодар» не смог спасти матч с «Сочи», несмотря на большое преимущество в концовке встречи. По ходу «быки» уступали 0:2 после голов Антона Заболотного и Жоаозиньо. На 81-й минуте Вильена один мяч отыграл, а финальный штурм хозяев не увенчался успехом.

В последнем матче дня «Ахмат» на выезде переиграл «Ростов» - 1:0. Единственный гол был забит в середине первого тайма с пенальти, который реализовал Бериша. На 47-й минуте грозненцы остались вдесятером после удаления Ненахова, но сумели отстоять победу. На 82-й минуте шведский легионер дончан Норманн не реализовал 11-метровый.

Напомним, что в субботу в 1/8 финала Кубка страны «Зенит» проиграл «Арсеналу» - 1:2, а «Динамо» взяло верх над «Спартаком» - 2:0. Встреча «Уфа» - «Урал», которая должна была состояться сегодня, перенесена на 3 марта из-за морозной погоды в Башкирии. 22 февраля там ожидается минус 20-22 градуса. А вот «Химки» с «Крыльями Советов» решили не откладывать свой поединок – в Подмосковье в понедельник обещают не ниже минус 15.

Овечкин забросил победную шайбу «Нью-Джерси»

Александр Овечкин прервал голевое молчание, длившееся с 7 февраля. На счету капитана «Вашингтона» победный гол в игре с «Нью-Джерси» - 4:3. Это 262-я победная шайба в карьере россиянина. Он занимает по этому показателю третье место в истории лиги. 266 у Бретта Халла, у рекордсмена Дэйва Андрейчука – 274. У партнера Ови Евгения Кузнецова результативная передача. У гостей одну из шайб забросил Никита Гусев. Это первый его гол в сезоне.

«Оттава» в овертайме выиграла у «Монреаля» - 3:2. Российские защитники «Сенаторз» Артем Зуб и Никита Зайцев набрали по очку за голевые передачи. У их коллеги по амплуа из «Канадиенс» Александра Романова «-2».

«Бостон» в игре под открытым небом у озера Тахо разгромил «Филадельфию» - 7:3. Хет-трик у победителей сделал Давид Пастрняк. У нашего легионера защитника «Флайерз» Ивана Проворова голевой пас.

Медведев рассказал о проигранном финале Джоковичу

Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии первой ракетке мира Новаку Джоковичу – 5:7, 2:6, 2:6. Серб встретил серьезное сопротивление со стороны россиянина лишь в первом сете. Новак вел 3:0, потом стало 3:3 и 4:4, но все-таки опыт теперь уже девятикратного победителя турнира в Мельбурне сказался. 33-летний Джокович выиграл уже 18-й турнир «Большого шлема». Причем на Australian Open он взял девять финалов из девяти.

Вечером Медведев пообщался с российскими журналистами, среди которых был обозреватель «Советского спорта». Даниил отметил, что чувствует опустошение, но соперник был сильнее. «Новак показал высший уровень тенниса. Когда кто-то действует настолько мощно, твоя игра может разваливаться. Такое часто происходит в моих матчах, но с моими соперниками. А сегодня случилось со мной. Обидно, конечно. Но это тоже опыт. Джокович в целом был лучше меня», - признал Медведев.

На ЧМ по биатлону у России всего одна бронза

Российские биатлонисты остались без медалей в последний день чемпионата мира в Словении. Женский масс-старт выиграла Лиза-Тереза Хаузер из Австрии. Серебро и бронза у норвежек – Ингрид Тандревольд и Тириль Экхофф. Наши Светлана Миронова и Ирина Казакевич – 19-я и 20-я. Женская сборная провалила турнир. Лучший результат – пятое место Мироновой в индивидуальной гонке.

Мужская команда довольствовалась бронзой в эстафете, а в завершающем программу соревнований масс-старте снова осталась за чертой призеров. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Карим Халили стартовали в задних рядах. Логинов с двумя промахами финишировал девятым. Латыпов также дважды ошибся на стрельбище и стал 14-м. Елисеев и Халили промазали трижды и заняли соответственно 15-е и 20-е места.

Золото выиграл норвежец Стурла Легрейд, ставший четырехкратным чемпионом мира. Серебро у его соотечественника Йоханнеса Дале, бронзу получил француз Кентен Фийон-Мане. Россия на ЧМ-2021 осталась с одной единственной бронзовой медалью. И это, конечно, настоящая катастрофа.