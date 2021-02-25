А что Промеса не обсуждают как Панарина? Он же потенциальный уголовник

ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Трактор 0 Торпедо 0 П1 2.08 Х 4.20 П2 3.00
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 2.80 Х 4.00 П2 2.25
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Ак Барс 0 Металлург Мг 0 П1 2.00 Х 4.20 П2 3.20
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Куньлунь Ред Стар 0 Барыс 0 П1 3.80 Х 4.60 П2 1.74
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Нефтехимик 0 Северсталь 0 П1 3.30 Х 4.30 П2 1.93
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Авангард 0 Салават Юлаев 0 П1 2.18 Х 4.20 П2 2.80
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 ХК Сочи 0 Автомобилист 0 П1 4.00 Х 4.50 П2 1.72
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Спартак 0 Сибирь 0 П1 1.42 Х 5.50 П2 6.00
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Йокерит 0 Амур 0 П1 1.65 Х 4.60 П2 4.30
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 СКА 0 Витязь 0 П1 1.49 Х 5.00 П2 5.50
КХЛ - регулярный чемпионат 20:30 Динамо Р 0 Динамо Мн 0 П1 3.50 Х 4.60 П2 1.81
Лига Европы 20:55 Наполи 0 Гранада 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 6.00
Лига Европы 20:55 Шахтёр Д 0 Маккаби Т-А 0 П1 1.76 Х 3.90 П2 4.70
Лига Европы 20:55 Рейнджерс 0 Антверпен 0 П1 1.49 Х 4.70 П2 6.60
Лига Европы 20:55 Аякс 0 Лилль 0 П1 2.05 Х 3.80 П2 3.50
Лига Европы 20:55 Вильярреал 0 Ред Булл Зальцбург 0 П1 2.15 Х 3.70 П2 3.30
Лига Европы 20:55 Арсенал 0 Бенфика 0 П1 1.77 Х 4.20 П2 4.50
Лига Европы 20:55 Хоффенхайм 0 Мольде 0 П1 1.26 Х 6.70 П2 10.5
Лига Европы 23:00 Динамо З 0 Краснодар 0 П1 2.30 Х 3.60 П2 3.20
Лига Европы 23:00 Байер 0 Янг Бойз 0 П1 1.61 Х 4.60 П2 5.10
Лига Европы 23:00 Манчестер Юнайтед 0 Реал Сосьедад 0 П1 2.03 Х 3.80 П2 3.60
Лига Европы 23:00 Брюгге 0 Динамо К 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.70
Лига Европы 23:00 ПСВ Эйндховен 0 Олимпиакос 0 П1 2.00 Х 4.00 П2 3.50
Лига Европы 23:00 Рома 0 Брага 0 П1 1.61 Х 4.50 П2 5.20
Лига Европы 23:00 Милан 0 Црвена Звезда 0 П1 1.44 Х 4.70 П2 7.70
Лига Европы 23:00 Лестер Сити 0 Славия П 0 П1 1.53 Х 4.30 П2 6.70
А что Промеса не обсуждают как Панарина? Он же потенциальный уголовник
25 февраля 12:35
автор: Дмитрий Кузнецов

А что Промеса не обсуждают как Панарина? Он же потенциальный уголовник

Обвинения против Артемия Панарина наводят на грустные мысли

Кто теперь будет биться за тренера Андрея Назарова, который сегодня в «деле Панарина» выступает стукачем, вороша историю десятилетней давности? Умирать на льду за такого «наставника» как-то глупо, если все увидели, что человек в любой момент тебя предаст.

Зачем это все Назарову? Он давно не может найти работу в КХЛ. Возможно, пошел на такие откровения из-за безнадеги. Начиная с осени каждую неделю он облизывает в своих комментариях горячих событий всех, кто имеет серьезный вес в нашем хоккее. Говорит о мудрости руководителей, их дальнозоркости и гениальности. Но хоккейная работа от этого не появляется. Возможно, решил переквалифицироваться. Потому как его откровения тянут больше на политику, чем на спорт.Быть может, обретет новое призвание.

Андрей Николишин, чемпион мира 1993 года, называет назаровский наезд на Панарина бредом и пиаром. Пиар вышел на редкость черным. У Назарова по жизни так. Он по натуре разрушитель. Его игровая манера, его тренерское кредо всегда пропагандировали грязный хоккей. Не случайно еще в бытность игры в НХЛ он получил прозвище Грязный Наз. Но сегодня грязь проступила другого плана – человеческого. Невостребованный тренер перешел красную линию. Нанес такой удар по нашему хоккею в лице одного из его лидеров, последствия которого мы пока себе не представляем.

Была избитая девушка или нет – пусть разбираются те, кто в этом компетентен и кому это надо. Хочется сказать о другом. Вся эта история показывает, насколько нездоровым стало наше общество. Не припомнишь, чтобы своих звезд умышленно уничтожали публичными обвинениями. Да еще такими, которые, по признаниям очевидцев и свидетелей панаринской истории, мягко сказать, с душком. Тем обиднее от осознания этого.

В нашем хоккее, да и в спорте вообще, с ее звездами чего только не приключалось. И мордобитие в ресторанах с тяжкими повреждениями случались, и трупы в автоавариях были, и бытовуха с семейными разборками. Всегда всячески старались оградить от утечки в прессу эти инциденты. Дорожили народом и его непослушными сыновьями. И правильно делали. Некоторые из них стали даже большими государственными людьми, заседали в думских палатах. А могли ведь в один день переломать их дальнейшие судьбы.

Нынче нравы не те. Один ляпнул пиара ради: мол, смотрите, как далеко я готов идти в отстаивании линии партии, зацените такого кадра. А народ на радостях перемывает грязное белье. «Он не бил, но оттолкнул? А как оттолкнул? А она не упала? Ничего себе не сломала?» Когда такое было, чтобы в публичных местах среди молодых людей не возникали инциденты из-за девушек. Это обыденное явление. У нас на кухнях каждой третьей квартиры кто-то кого-то по вечерам отталкивает по разным причинам.

Чего, кстати, с Промесом никто не возмущается? «Спартак» тратит большие деньги на покупку потенциального фигуранта уголовного дела о поножовщине на вечеринке. Квинси даже арестовывали в декабре после обвинений в нанесении ножевых ранений двоюродному брату. И ничего. Одни восторженные возгласы: к нам едет спаситель «Спартака»!

Что до Назарова, то вот его краткий послужной список, если кто позабыл:

- в 2005 после поражения «Авангарда» от «Динамо» в локаутном сезоне (1-3 в серии), по официальной версии, ворвался на ужин арбитров и устроил с ними драку. В России получил дисквалификацию на год. В НХЛ вернулся, провел три матча за «Миннесоту» и закончил.

- в 2011-м незадолго до упомянутой им в «деле Панарина» рижской истории Назаров стал инициатором побоища в Минске в матче «Динамо» с «Витязем», выпустив на последних минутах своих тафгаев. Итог – 207 минут штрафа у подмосковной команды, а сам тренер пытался ударить клюшкой болельщиков, но не дотянулся – помешало заградительное стекло. Те побрызгали его водичкой, таков был ответ на спровоцированный Назаровым мордобой на площадке. После игры в номер к тренеру «Витязя» пришли представители местного ГУВД, после чего Грязному Назу пришлось извиняться на камеру. Лига почему-то спустила историю на тормозах, влепил всего два матча отсидки.

- в 2014-м уже с «Барысом» Назаров устроил безобразный скандал во Владивостоке в игре с «Амуром». В концовке набросал «факов» обеим центральным трибунам. Как признался потом, искал Вячеслава Фетисова, полагая, что тот использовал админресурс в работе с судьями. Забил даже с ним стрелку, но поостыл и извинился. При желании можно обидеться всем зрителям, которые были на той игре. И подать в суд на Андрея Викторовича. Там же на трибунах были и дети, и женщины. Как знать, возможно, что даже ветераны.

- в 2015-м Назаров избил врача СКА Егора Козлова, по его рассказам. Произошло это через две с половиной недели после назначения тренера в клуб. Потерпевший потом говорил: «Назаров начал разговор. Мол, я не вижу тебя сейчас в команде. Решение уже принято. Нужно решить вопрос, как разойтись. Я выслушал все предложения и сказал дословно: «Я все понял. Конечно, я разочарован в сложившейся ситуации. Мне нужно подумать». Назаров вскочил со словами: «Ах ты, (нецензурное слово) разочарован?» Он мне нанес в районе пяти ударов по голове руками. Когда мне показалось, что угроза миновала, то я раскрылся и убрал руки. В этот момент Назаров отступил немного назад и со всей силы правой ногой ударил меня в грудную клетку – с левой стороны, в область сердца».

Человек с таким вот послужным списком сегодня пытается испортить карьеру одного из самых талантливых наших игроков. Накануне Олимпиады. Если наши большие спортивные начальники считают, что политических взглядов Артемия достаточно, чтобы он стал невызываемым – тогда вопросов больше не остается. А если это не так, то почему они сегодня дружно молчат и не выступят официально в защиту игрока.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Рейнджерс" без Панарина проиграли "Филадельфии"Левандовский вышел на третью позицию лучших бомбардиров ЛЧСКА, уступая 0:3, победил "Куньлунь Ред Стар"«Краснодар» исключил Сафонова из заявки на сезон в РПЛСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах«Голый клининг» набирает популярность
«Динамо» троллит, а Глушаков верит. Реакция на возвращение Промеса в «Спартак»
Долгожданный переход в «Спартак» Квинси Промеса бурно обсуждает наш футбольный мир. Мнения, как всегда, когда речь идет о красно-белых, разделились на положительные и настораживающие.
Не хуже Промеса. Пять самых удачных покупок «Спартака»
«Плеймейкер» составил пятерку лучших легионеров красно-белых построманцевской эпохи. Игроки расположены в порядке возрастания трансферной стоимости - и, разумеется, среди них присутствует только что вернувшийся в «Спартак» Квинси Промес.
Пять подвигов Промеса в «Спартаке». Продолжение следует
«Плеймейкер» вспоминает пять самых ярких матчей Квинси Промеса за «Спартак», куда голландец вернулся 24 февраля после трехлетнего отсутствия. Перечисляем в хронологическом порядке.
С русским вратарем — хорошо, без Панарина — плохо (видео)
«Тампа» и «Даллас» благодаря голкиперам Андрею Василевскому и Антону Худобину всухую победили «Каролину» и «Флориду», а «Нью-Йорк Рейнджерс» без взявшего паузу из-за скандала Артемия Панарина уступил "Филадельфии".
Миранчук увидел с лавки, как его «Аталанту» засудили в Лиге чемпионов
Российский полузащитник Алексей Миранчук со скамейки запасных наблюдал, как его партнеры почти всю игру вдесятером отбивались от «Реала», но пропустили обидный мяч в концовке первого матча 1/8 финала ЛЧ.
Квинси Промес: от «Спартака» до «Спартака». Что он делал эти три года
Квинси Промес подписал контракт с красно-белыми. «Плеймейкер» вспомнил, что происходило с голландцем с момента ухода и до возвращения в "Спартак".
Вера в яркое возвращение российского футбола может сделать вас богаче в 450 раз
26 - 28 февраля пройдут матчи первого после зимнего перерыва тура Российской Премьер-Лиги. БК "Лига Ставок" предлагает повышенные коэффициенты на экспрессы, объединяющие эти восемь игр.
Творец 92 биатлонных медалей Олимпиад и ЧМ — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитый биатлонист и тренер Александр Привалов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Рекорды нужны Овечкину, а забивает Малкин (видео)
«Питтсбург» в гостевом матче НХЛ вырвал волевую победу в овертайме у «Вашингтона» (3:2), Александр Овечкин не смог увеличить свой снайперский счет.
«Роман тяжело перенес коронавирус». Кириченко — об уходе Еременко из «Ростова»
Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился с «Плеймейкером» мыслями о неожиданном решении Романа Еременко разорвать контракт с донским клубом РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика