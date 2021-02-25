А что Промеса не обсуждают как Панарина? Он же потенциальный уголовник

В нашем хоккее, да и в спорте вообще, с ее звездами чего только не приключалось. И мордобитие в ресторанах с тяжкими повреждениями случались, и трупы в автоавариях были, и бытовуха с семейными разборками. Всегда всячески старались оградить от утечки в прессу эти инциденты. Дорожили народом и его непослушными сыновьями. И правильно делали. Некоторые из них стали даже большими государственными людьми, заседали в думских палатах. А могли ведь в один день переломать их дальнейшие судьбы.

Была избитая девушка или нет – пусть разбираются те, кто в этом компетентен и кому это надо. Хочется сказать о другом. Вся эта история показывает, насколько нездоровым стало наше общество. Не припомнишь, чтобы своих звезд умышленно уничтожали публичными обвинениями. Да еще такими, которые, по признаниям очевидцев и свидетелей панаринской истории, мягко сказать, с душком. Тем обиднее от осознания этого.

Андрей Николишин, чемпион мира 1993 года, называет назаровский наезд на Панарина бредом и пиаром. Пиар вышел на редкость черным. У Назарова по жизни так. Он по натуре разрушитель. Его игровая манера, его тренерское кредо всегда пропагандировали грязный хоккей. Не случайно еще в бытность игры в НХЛ он получил прозвище Грязный Наз. Но сегодня грязь проступила другого плана – человеческого. Невостребованный тренер перешел красную линию. Нанес такой удар по нашему хоккею в лице одного из его лидеров, последствия которого мы пока себе не представляем.

Зачем это все Назарову? Он давно не может найти работу в КХЛ. Возможно, пошел на такие откровения из-за безнадеги. Начиная с осени каждую неделю он облизывает в своих комментариях горячих событий всех, кто имеет серьезный вес в нашем хоккее. Говорит о мудрости руководителей, их дальнозоркости и гениальности. Но хоккейная работа от этого не появляется. Возможно, решил переквалифицироваться. Потому как его откровения тянут больше на политику, чем на спорт.Быть может, обретет новое призвание.

Кто теперь будет биться за тренера Андрея Назарова, который сегодня в «деле Панарина» выступает стукачем, вороша историю десятилетней давности? Умирать на льду за такого «наставника» как-то глупо, если все увидели, что человек в любой момент тебя предаст.

Нынче нравы не те. Один ляпнул пиара ради: мол, смотрите, как далеко я готов идти в отстаивании линии партии, зацените такого кадра. А народ на радостях перемывает грязное белье. «Он не бил, но оттолкнул? А как оттолкнул? А она не упала? Ничего себе не сломала?» Когда такое было, чтобы в публичных местах среди молодых людей не возникали инциденты из-за девушек. Это обыденное явление. У нас на кухнях каждой третьей квартиры кто-то кого-то по вечерам отталкивает по разным причинам.

Чего, кстати, с Промесом никто не возмущается? «Спартак» тратит большие деньги на покупку потенциального фигуранта уголовного дела о поножовщине на вечеринке. Квинси даже арестовывали в декабре после обвинений в нанесении ножевых ранений двоюродному брату. И ничего. Одни восторженные возгласы: к нам едет спаситель «Спартака»!

Что до Назарова, то вот его краткий послужной список, если кто позабыл:

- в 2005 после поражения «Авангарда» от «Динамо» в локаутном сезоне (1-3 в серии), по официальной версии, ворвался на ужин арбитров и устроил с ними драку. В России получил дисквалификацию на год. В НХЛ вернулся, провел три матча за «Миннесоту» и закончил.

- в 2011-м незадолго до упомянутой им в «деле Панарина» рижской истории Назаров стал инициатором побоища в Минске в матче «Динамо» с «Витязем», выпустив на последних минутах своих тафгаев. Итог – 207 минут штрафа у подмосковной команды, а сам тренер пытался ударить клюшкой болельщиков, но не дотянулся – помешало заградительное стекло. Те побрызгали его водичкой, таков был ответ на спровоцированный Назаровым мордобой на площадке. После игры в номер к тренеру «Витязя» пришли представители местного ГУВД, после чего Грязному Назу пришлось извиняться на камеру. Лига почему-то спустила историю на тормозах, влепил всего два матча отсидки.

- в 2014-м уже с «Барысом» Назаров устроил безобразный скандал во Владивостоке в игре с «Амуром». В концовке набросал «факов» обеим центральным трибунам. Как признался потом, искал Вячеслава Фетисова, полагая, что тот использовал админресурс в работе с судьями. Забил даже с ним стрелку, но поостыл и извинился. При желании можно обидеться всем зрителям, которые были на той игре. И подать в суд на Андрея Викторовича. Там же на трибунах были и дети, и женщины. Как знать, возможно, что даже ветераны.

- в 2015-м Назаров избил врача СКА Егора Козлова, по его рассказам. Произошло это через две с половиной недели после назначения тренера в клуб. Потерпевший потом говорил: «Назаров начал разговор. Мол, я не вижу тебя сейчас в команде. Решение уже принято. Нужно решить вопрос, как разойтись. Я выслушал все предложения и сказал дословно: «Я все понял. Конечно, я разочарован в сложившейся ситуации. Мне нужно подумать». Назаров вскочил со словами: «Ах ты, (нецензурное слово) разочарован?» Он мне нанес в районе пяти ударов по голове руками. Когда мне показалось, что угроза миновала, то я раскрылся и убрал руки. В этот момент Назаров отступил немного назад и со всей силы правой ногой ударил меня в грудную клетку – с левой стороны, в область сердца».

Человек с таким вот послужным списком сегодня пытается испортить карьеру одного из самых талантливых наших игроков. Накануне Олимпиады. Если наши большие спортивные начальники считают, что политических взглядов Артемия достаточно, чтобы он стал невызываемым – тогда вопросов больше не остается. А если это не так, то почему они сегодня дружно молчат и не выступят официально в защиту игрока.