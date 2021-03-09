К «Зениту» приблизился ЦСКА, «Автомобилист» пишет о беспределе в КХЛ, Тарасенко набрал первое очко

«Рубин» вырвал победу у «Зенита», Дзюба не забил пенальти

«Зенит» в 21-м туре РПЛ проиграл в Казани «Рубину» - 1:2, в самой концовке пропустив второй мяч, а потом не забив 11-метровый. На девятой добавленной минуте пенальти не реализовал Артем Дзюба (десятый раз в карьере), не сумев переиграть вратаря. Победу хозяевам принес гол Дениса Макарова, который в одиночку мастерски разобрался с парой игроков обороны гостей Барриосом и Дугласом Сантосом и неотразимо пробил низом в дальний угол.

Отрыв чемпиона от ЦСКА сократился до двух очков, от идущего третьим «Спартака» – до четырех. Через тур питерцам играть с армейцами в Москве, и это будет едва ли не решающий матч в чемпионской гонке.

Сергей Семак после игры сетовал на неблагосклонность судей в последних играх в отношении к его команде. После зимней паузы «Зенит» не выиграл ни разу. В 1/8 финала уступил дома «Арсеналу» (1:2), затем сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в чемпионате, и вот новая осечка. Шесть пропущенных мячей – по два за поединок – для сине-бело-голубых явный перебор. Что-то разладилось в их игровом механизме.

В другом матче дня «Локомотив» уверенно выиграл в гостях у «Арсенала» - 3:0. Первый мяч забил Федор Смолов, не игравший из-за травмы с ноября. Железнодорожники поднялись на шестое место – 34 очка, всего на четыре меньше, чем у «Спартака». У туляков пока все плохо – 14 очков и предпоследнее место.

«Челси» при Тухеле не проигрывает

«Челси» в АПЛ победил «Эвертон» – 2:0, набрал 50 очков после 28 матчей и закрепился на четвертой строчке турнирной таблицы. «Синие» на три очка отстают от идущего третьим «Лестера» и на четыре от «Манчестер Юнайтед». Лидирует в чемпионате с большим отрывом «Ман Сити» - 65 очков.

После назначения на должность главного тренера Томаса Тухеля лондонцы провели 11 матчей во всех турнирах, одержав восемь побед и трижды сыграв вничью.

В чемпионате Италии лидер турнира «Интер» победил «Аталанту» - 1:0 и сохранил преимущество в шесть очков от «Милана». Полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену на 73-й минуте. «Аталанта» занимает пятое место, отставая от первого на 13 очков.

У Ковальчука дубль, у «Автомобилиста» наезд на судейство

В Кубке Гагарина обиженное судейством в предыдущем матче минское «Динамо» сократило счет в серии со СКА – 1-3. Белорусская команда в присутствии 13 тысяч зрителей – рекорд сезона – победила 2:1.

На этот раз настала очередь «Автомобилиста» критиковать арбитров. Екатеринбуржцы проиграли матч номер 4 во втором овертайме – 3:4 и уступают в противостоянии 1-3. Дубль с победной шайбой у Ильи Ковальчука. После игры на официальном сайте «Автомобилиста» появился забавный текст:

«Непрекращающийся беспредел оставляет мало возможностей найти правильные слова для игроков, выкладывающихся в каждом матче без остатка. Растоптанные мечты команды и ее болельщиков не должны оставлять никаких иллюзий у виновников этого надругательства… Людям, решающим судьбы так топорно, важно помнить, что от чрезмерного количества знаков можно и захлебнуться. Штрафы имеют значение только тогда, когда страх берет в душах людей верх над чувством справедливости и собственного достоинства — все люди, имеющие непосредственное отношение к хоккейному клубу «Автомобилист», таковыми не являются. Не страшно это. Страшна безнаказанность вершителей хоккейного правосудия. Завтра вам на рассмотрение будет направлена очередная порция ваших ошибок с сегодняшнего матча. Только без справедливости как всегда в вашем стане будет царить этот хоккейный День сурка».

Судя по всему, КХЛ клуб из Екатеринбурга за такое творчество оштрафует. Цена вопроса – 300 тысяч рублей.

Московское «Динамо», похоже, окончательно сломило неуступчивую «Северсталь» (5:2). В третьем матче бело-голубые спаслись за 3 секунды до конца основного времени, а потом победили в овертайме. На этот раз все прошло для команды Владимира Крикунова поспокойнее. Хотя до 59-й минуты преимущество гостей было минимальным. Хет-трик плюс голевая передача у защитника Андрея Сергеева.

«Барыс» одержал волевую победу над «Магниткой» – 4:2, уступая по ходу матча 1:2. Счет в серии сравнялся 2-2.

У Тарасенко – первое очко, у Дадонова – восьмая шайба

В НХЛ первое очко в сезоне набрал нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Наш легионер долго восстанавливался от травмы плеча. В игре с «Сан-Хосе», второй для россиянина в регулярном чемпионате, обладатель Кубка Стэнли сделал голевую передачу, но его команда уступила в овертайме – 2:3.

Восьмой гол в сезоне забил форвард «Оттавы» Евгений Дадонов. Ему ассистировал защитник Никита Зайцев. Однако «Сенаторз» проиграли «Эдмонтону» – 2:3.

Кирилл Капризов остался без результативных баллов в победной для «Миннесоты» игре с «Вегасом» – 2:0. А шайба Валерия Ничушкина, пятая в регулярке, не помогла «Колорадо» – «Эвеланш» уступил «Аризоне» с самым популярным счетом игрового дня – 2:3.

МОК не признал сына Лукашенко

МОК не признал избрание старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора на пост главы Национального олимпийского комитета страны. Он был избран главой НОК 26 февраля после запрета Международного олимпийского комитета его отцу возглавлять данную организацию.

Запрет был наложен в декабре 2020 года в связи с тем, что руководство НОК должным образом «не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации». Это противоречит Олимпийской хартии. В прошлом году после выборов президента Белоруссии около тысячи спортсменов подписались под письмом против насилия силовиков.