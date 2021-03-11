Празднование на Эйфелевой башне, машины для героев. В 1960 году сборная СССР выиграла Кубок Европы

в 1954 году, когда была создан УЕФА, стал ее активно лоббировать. Постепенно европейские футбольные функционеры идею поддержали. На конгрессе УЕФА 28 июня 1957 года было решено провести первый чемпионат в 1960 году. К сожалению, сам Делоне до этого не дожил – он скончался 9 ноября 1955 года.

Делоне от идеи не отказался, и вернулся к ней

Странно, что первый чемпионат мира прошел в 1930 году, а первый чемпионат Европы состоялся только через 30 лет. Идея о создании европейского футбольного первенства принадлежит генеральному секретарю Федерации футбола Франции Анри Делоне. В 1928 году Анри предложил идею о проведении континентального турнира на конгрессе ФИФА в Амстердаме. Но ни понимания, ни поддержки не нашел. «Зачем нам чемпионат Европы, когда есть чемпионат мира?!» - пожимали плечами скептики.

Сегодня мы расскажем о первом турнире, который тогда назывался Кубком Европы. Историческую победу в нем одержала сборная СССР.

Турнир назывался Кубок Европейских наций, или Кубок Европы, было решено, что он будет проводиться в промежутке между чемпионатами мира раз в четыре года по системе плей-офф с разъездами, а полуфиналы и финал сыграют в одной стране. Победитель будет награжден Кубком Анри Делоне. Так в УЕФА увековечили имя основателя чемпионата Европы.

Нынешним болельщикам это покажется странным, но в турнире отказались участвовать 13 команд, среди которых были Англия, Шотландия. Ирландия, Уэльс, Северная Ирландия, Бельгия, ФРГ, Италия, Швеция. А также нынешние футбольные гранды Бельгия и Нидерланды, которые тогда не были большими футбольными державами.

Отказники ссылались на загруженность футболистов в клубах. Но в реальности, просто к новому соревнованию многие отнеслись скептически, считая его не престижным.

ЭРРЕРА НЕ СМОГ ГАРАНТИРОВАТЬ ФРАНКО ПОБЕДУ

Итак, в 1958 году Кубок Европы стартовал с квалификации, с 1/8 финала, в ней приняли участие 17 команд. Первый матч нового турнира прошел в Лужниках 28 сентября 1958 году в присутствии 100 572 зрителей. Жребий в соперники сборной СССР определили команду Венгрии.

Первый гол в истории чемпионатов Старого Света забил нападающий сборной СССР Анатолий Ильин, он отличился уже на 4-й минуте. Затем ворота знаменитого Дьюлы Грошича поразили Слава Метревели и Валентин Иванов.

В концовке венгры сократили счет – 3:1. Через год, 27 сентября 1959 года, в Будапеште прошел ответный матч, наша сборная опять победила - 1:0, отличился Юрий Войнов.

Следующий этап сборная СССР пропустила – вмешалась большая политика. В четвертьфинале соперником нашей команды стала сборная Испании, которую тренировал один из лучших специалистов той эпохи аргентинец Эленио Эррера. Основу испанской сборной составляли игроки мадридского «Реала», пять раз подряд победившего в Кубке чемпионов, и футболисты «Барселоны». В составе были звезды: Ди Стефано, Суарес, Хенто, Кубала, Сантамария.

Думается, в то время Испания была сильнейшей сборной Европы и, видимо, мира, наравне с Бразилией.

Прошли бы наши испанцев, если б матчи состоялись? Сейчас трудно ответить на этот вопрос, но объективно – фаворитами были испанцы.

Итак, что же случилось? Отношения СССР и Испании были очень плохими. Фактически их не было совсем. На Пиренеях правил диктатор Франсиско Франко, режим его в СССР называли фашистским.

Но, несмотря на это, сборная СССР была готова сыграть с испанцами: матчи были назначены на 29 мая 1960 года в Москве и 9 июня в Мадриде.

В Москву приезжала испанская делегация во главе с Эррерой: осмотрела стадион, выбрала гостиницу и даже высказала пожелания по меню. Однако затем Франко запретил своей сборной приезжать в СССР, УЕФА засчитал испанцам поражение и оштрафовал местную федерацию.

По одной из версий, которая кажется правдоподобной, Франко потребовал от Эрреры гарантий победы над сборной идеологического противника. Эррера гарантировать победу не смог.

Так наша команда сразу попала в финальный этап.

ЧЕХОСЛОВАКИЮ ПРОШЛИ ЛЕГКО

Четыре матча, два полуфинала, игра за 3-е место и финал, проходили в двух крупнейших городах Франции - Марселе и Париже.

Сборная СССР стартовала 6 июля 1960 года в Марселе на стадионе «Велодром» матчем с командой Чехословакии. В составе соперников было несколько игроков высокого класса – вратарь Вильям Шройф, защитник Ян Поплухар, полузащитники Андрей Квашняк и Йожеф Масопуст. Чехословакия через два года на чемпионате мира в Чили стала вице-чемпионом, проиграв в финале бразильцам. А Масопуст в 1962 году получил «Золотой мяч».

Однако в 1960-м сборная СССР все же была сильнее соперников, наша команда использовала свой главный козырь – отличную физическую подготовку. Два мяча забил Валентин Иванов, еще один Виктор Понедельник. Итог - 3:0.

В другом полуфинале в Париже сборная Югославии обыграла Францию – 5:4. Матч получился безумным по сюжету: французы вели в счете 4:2 до 75-й минуты и умудрилась с 75-й по 79-ю пропустить три гола.

«МОЛОДЦЫ, БОЛЬШЕВИКИ!»

Финал проходил 10 июля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Главный тренер Гавриил Качалин решил по старой традиции победный состав не менять, поэтому на поле «Парк де Пренс» вышли те же футболисты, которые обыграли чехословаков.

Игра проходила под сильным дождем, югославы в конце тайма забили гол. Как вспоминал один из руководителей советской делегации Андрей Старостин, соперники играли очень грубо.

«Видя, что наши ребята позволяют югославам бить себя по ногам, я не сдержался, влез на заградительную решетку и прокричал им несколько фраз с использованием слов, которые считаются непечатными. Откуда-то с трибуны, где сидели пожилые русские эмигранты, раздалось: «Молодцы, большевики!» - вспоминал Старостин.

На 49-й минуте Слава Метревели сравнял счет, добив мяч, отраженный вратарем после мощного удара Валентина Бубукина. До конца основного времени шла равная борьба, и несколько раз Льву Яшину пришлась выручать.

В дополнительные полчаса сказалось превосходство наших в выносливости. На 113-й минуте Месхи, прорвавшись по левому флангу, выполнил подачу в штрафную, Понедельник в высоком прыжке точно пробил головой – 2:1.

Затем был круг почета, эти кадры с Кубком Анри Делоне в руках нашего капитана Игоря Нетто много раз показывали по ТВ.

На следующий день, 11 июля УЕФА устроил торжественный прием в ресторане на Эйфелевой башне.

«Был ужин с шампанским, - вспоминал Виктор Понедельник. - Потом нам дали погулять по Парижу ночью. Я никогда ничего подобного не видел. Мы зашли в один бар, выпили пиво. Потом в другой, там было шампанское. Везде народ, огни. Мы же ничего подобного в Москве не видели. Ночью там всегда было темно: никаких клубов или баров, никто не гулял. Все сидели по домам, как мыши. Такая жизнь была. А в Париже мы будто попали в сказку».

В Москве в аэропорту чемпионов встречали тысячи болельщиков. Футболистов подхватывали прямо возле трапа и несли на руках. По свидетельству очевидцев, за каждым из игроков прислали отдельную машину.

После чего всю команду повезли в «Лужники». Там героев приветствовали более 100 тысяч зрителей. Победители вышли на арену в спортивных костюмах, с медалями на шее. Совершили с Кубком круг почета. 100 тысяч болельщиков аплодировали стоя.

КУБОК ЕВРОПЫ-1960

Полуфинал

Чехословакия – СССР – 0:3 (0:1)

Голы: Вал. Иванов (35, 58), Понедельник (64)

СССР: Яшин, Чохели, Маслёнкин, Крутиков, Войнов, Нетто (к), Метревели, Иванов, Понедельник, Бубукин, Месхи.

Судья: Чезаре Йонни (Италия).

6 июля. Марсель. Стадион ««Велодром». 25 184 зрителя.

Финал

СССР – Югославия – 2:1 (0:1)

Голы: Галич (43), Метревели (49), Понедельник (113)

СССР: Яшин, Чохели, Маслёнкин, Крутиков, Войнов, Нетто (к), Метревели, Иванов, Понедельник, Бубукин, Месхи.

Судья: Артур Эллис (Англия).

10 июля. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 17 966 зрителей.