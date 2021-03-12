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Россия упала в таблице коэффициентов УЕФА, «Спартак» недоволен КДК, Овечкин все ближе к Эспозито
12 марта 08:11
автор: Дмитрий Кузнецов

Россия упала в таблице коэффициентов УЕФА, «Спартак» недоволен КДК, Овечкин все ближе к Эспозито

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Голландия обошла Россию после победы «Аякса» в Лиге Европы

Вчера прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Аякс» в домашнем поединке практически решил вопрос выхода в четвертьфинал, разгромив швейцарский «Янг Бойз» – 3:0. Мячи забили Дави Классен, Душан Тадич и Брайан Бробби.

Победа «Аякса» принесла Нидерландам два очка и 0,4 балла в зачет рейтинга УЕФА. Коэффициент голландцев в текущем сезоне составил 8,400 балла, по сумме пяти сезонов – 38,400. Таким образом, Голландия обошла Россию в таблице коэффициентов, отодвинув нас на восьмую строчку с показателем 38,382 балла.

Ниже восьмого места по итогам сезона Россия не упадет. А вот в следующих сезонах рискует при такой динамике вылететь из десятки, что обернется лишением для чемпиона прямого попадания в групповую стадию ЛЧ. Что касается ближайших проблем, то потеря седьмого места означает также то, что наши клубы не будут с 2022-го входить в число сеянных в группах ЛЧ. Начиная с восьмого места все команды сортируются по клубному рейтингу.

Напомним, что в следующем сезоне в еврокубках Россия будет представлена пятью клубами. Чемпион страны выступит в групповом этапе Лиги чемпионов, а вторая команда начнет турнир со второго квалификационного раунда. Обладатель Кубка сыграет в группе Лиги Европы. Бронзовый призер стартует с третьего квалификационного раунда нового турнира Лиги конференций, а четвертая команда – со второго квалификационного раунда.

«МЮ» упустил победу над «Миланом»

«Милан» в ЛЕ в добавленное время ушел от поражения на «Олд Траффорд» во встрече с «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Ничью итальянцам принес гол Симона Кьера на 92-й минуте. У «МЮ» отличился 18-летний форвард Амад Диалло, открывший счет в начале второго тайма.

Киевское «Динамо» уступило дома «Вильярреалу» – 0:2 (Торрес, Альбиоль). Пражская «Славия» и шотландский «Рейнджерс» сыграли вничью 1:1 (СтанчуХеландер). «Арсенал» на выезде победил греческий «Олимпиакос» – 3:1 (Эль-АрабиЭдегор, Габриэль, Эль-Ненни). «Рома» дома с крупным счетом переиграла «Шахтер» – 3:0 (Пеллегрини, Эль-Шаарави, Манчини). Дубль Харри Кейна принес «Тоттенхэму» победу над недавним обидчиком «Краснодара» в 1/16 финала ЛЕ загребским «Динамо» – 2:0. С тем же счетом испанская «Гранада» взяла верх над норвежским «Мольде» (Молина, Сольдадо).

КДК не стал отменять желтую карточку Жиго, но простил Фернандеса и Фомина

«Спартак» остался недоволен решением КДК РФС, который не стал отменять желтую карточку Самюэлю Жиго. Защитник красно-белых не поможет своей команде в матче 22-го тура чемпионата России против «Динамо» из-за перебора предупреждений.

В тоже время КДК отменил «горчичники» защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, который сможет принять участие в игре с «Арсеналом», и полузащитнику бело-голубых Даниилу Фомину. Динамовец выйдет на дерби со «Спартаком» в отличие от Жиго, что вызвало вопросы у спартаковского руководства.

Красно-белые обратились к президенту РФС Александру Дюкову за публичным объяснением вердикта КДК. «Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно – во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу. Рассчитываем на Вашу открытость и объективность РФС в оценке данных эпизодов», – говорилось в заявлении.

Ответ РФС был лаконичен и предсказуем. «Спартаку» дали понять, что у организации нет сомнений в профессионализме экспертов, которые рассматривают спорные эпизоды. Красно-белые столь же предсказуемо остались недовольны и этими пояснениями, подчеркнув, что их «интересует мотивировочная часть решения ЭСК, особенно в части отмены желтой карточки Фомина».

Овечкин приблизился к Эспозито

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» победил «Филадельфию» - 5:3. Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне и 715-ю в карьере. Россиянин приблизился к идущему на шестом месте в списке лучших снайперов лиги легендарному Филу Эспозито (717). По передаче у игроков «столичных» нападающего Евгения Кузнецова и вратаря Ильи Самсонова, отразившего в матче 29 бросков. У «Флайерз» один гол на счету защитника Ивана Проворова.

«Флорида» в гостях одержала волевую победу над «Коламбусом» – 5:4, уступая по ходу матча 1:4. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 28 спасений. Нападающий Андрей Свечников дважды ассистировал партнерам в победной для «Каролине» встрече с «Нэшвиллом» – 5:1. В сезоне у него 22 (8+14) очка – лучший результат среди россиян.

«Даллас» проиграл «Чикаго» – 2:4. Российский вратарь Антон Худобин после четвертой пропущенной шайбы был заменен. Евгений Малкин внес вклад в успех «Питтсбурга» в поединке с «Баффало» – 5:2. У нашего легионера гол плюс пас и 21 (7+14) очко в сезоне.

«Салават» вышел во второй раунд

«Салават Юлаев» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, победив в пятом матче «Трактор» – 3:2. Уфимцы выиграли серию 4-1. Победную шайбу Маркус Гранлунд забросил за 19 секунд до окончания третьего периода, реализовав буллит. Штрафной бросок был назначен за умышленный сдвиг ворот вратарем челябинцев Иваном Федотовым, который после матча в инстаграме принес извинения болельщикам.

Соперником «Салавата» в четвертьфинале Кубка Гагарина станет «Ак Барс», если «Магнитка» выиграет серию у «Барыса» (пока там 3-2). В случае победы казахстанской команды юлаевцы сразятся с «Авангардом».

Напомним, что на Западе обе пары уже определились: ЦСКА – «Локомотив» и СКА – «Динамо» Москва.

ЦСКА проиграл четверть с рекордным счетом

ЦСКА установил клубный антирекорд в баскетбольной Евролиге, проиграв первую четверть «Милану» с разницей в 20 очков – 10:30. Прежнее «достижение» - минус 18 армейцы обновили на прошлой неделе во встрече с «Анадолу Эфесом» – 13:31. Итоговый счет 84:76 в пользу итальянской команды, которую возглавляет бывший тренер красно-синих Этторе Мессина.

Это первое поражение ЦСКА от «Милана» за 10 лет. Армейцы проиграли третий раз кряду в регулярном чемпионате Евролиги. В предыдущем туре москвичи были разгромлены «Эфесом» в Стамбуле с разницей «-30».

В турнирной таблице ЦСКА поменялся местами с «Миланом». Теперь армейцы идут третьими и уже в пятницу могут выпасть из первой четверки, присутствие в которой дает преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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