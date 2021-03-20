«Химки» рвутся в еврокубки, «Монако» не отпускает Головина, а Карацев остановил Рублева

Между тем, в 30-м туре чемпионата Франции монегаски в гостях разгромили «Сент-Этьен» со счетом 4:0. Головин вышел на поле в стартовом составе и отличился голевой передачей. Отметим, что в этом сезоне на счету россиянина четыре гола и семь результативных пасов. «Монако» в Лиге 1 занимает четвертую строчку, набрав 59 очков.

Команде Станислава Черчесова в матче отборочного турнира к чемпионату мира против Словении, который состоится в Сочи 27 марта, придется обойтись без Александра Головина. Клубы французских Лиги 1 и Лиги 2 запретили своим игрокам покидать территорию Европейского Союза, и рассчитывать на помощь полузащитника российская сборная сможет только в выездных играх против Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта).

«Сочи» дома не оставил шансов бедствующему «Тамбову» (5:0). Нападающий сборной России Антон Заболотный отметился дублем, на счету россиянина в чемпионате теперь семь мячей. Помогли оформить разгром сочинскому клубу Сергей Терехов, Александр Руденко и Максим Барсов. Сочинцы, набрав 40 очков, поднялись на четвертую строчку, опередив московский ЦСКА по дополнительным показателям. Такое же количество очков имеет «Локомотив», занимающий третью позицию.

Подмосковные «Химки» в гостях переиграли казанский «Рубин» (3:1) и прервали 10-матчевую беспроигрышную серию подопечных Леонида Слуцкого. У гостей отличились Резуан Мирзов, Павел Могилевец и Илья Кухарчук, хозяева ответили голом Джордже Деспотовича. «Химки» поднялись на девятую строчку, набрав 35 очков, «Рубин» же остался на восьмом месте – 37 баллов.

Карацев остановил Рублева, гарантированный российский финал в Санкт-Петербурге

В полуфинале турнира в Дубае россиянин Аслан Карацев переиграл соотечественника Андрея Рублева (6:2, 4:6, 6:4). Россияне выдали трехсетовый матч на 2 часа и 14 минут, в котором сильнее оказался Карацев, прервавший серию Рублева из 23 побед на турнирах серии АТР 500. Отметим, что для Карацева это будет первый финал в карьере на турнирах ATP. В решающем матче россиянину будет противостоять южноафриканец Ллойд Харрис.

В то же время на женском турнире в Санкт-Петербурге наши девушки устроили доминирование, гарантировав участие двух представительниц России в финале. В четвертьфинале Маргарита Гаспарян обыграла Екатерину Александрову (6:2, 7:5) и встретится в следующей стадии с Верой Звонаревой, прошедшей Анастасию Гасанову (6:3, 6:1). Светлана Кузнецова выиграла у румынки Жаклин Адины Кристиан (6:7, 6:3, 6:3) и во втором полуфинале сразится с Дарьей Касаткиной, сломившей сопротивление Вероники Кудерметовой (1:6, 6:1, 6:2).

ЦСКА сравнял счет в серии с «Локомотивом», «Ак Барс» одержал вторую победу над «Салаватом Юлаевым»

Во втором матче полуфинала Западной конференции московские армейцы обыграли ярославский «Локомотив» (4:1) и сравняли счет в серии - 1-1. Красно-синие обеспечили себе победу в матче шайбами Максима Шалунова, Джона Гилмора, Андрея Светлакова и Артема Блажиевского . Гости смогли ответить лишь одним голом Егора Коршкова.

На Востоке - Казанский «Ак Барс» упрочил свое лидерство в серии (2-0), одержав вторую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ). После трех периодов команды не смогли выявить сильнейшего – 1:1. У казанцев отличился Найджел Доус, уфимцы ответили голом Петра Хохрякова. Командам не долгое время пришлось играть в овертайме – уже на третьей минуте дополнительного времени победную шайбу для казанцев забросил Станислав Галиев.

Следующие матчи серий пройдут 21 апреля, встречи состоятся в Ярославле и Уфе.

Биатлонисты провалили спринт в Швеции

В шведском Эстерсунде двумя спринтерскими гонками стартовал заключительный этап Кубка мира.

В женской гонке лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировшая 16-й. Остальные же спортсменки показали результат еще хуже, о чем говорит нахождение на 100-й позиции Ирины Казакевич. Светлана Миронова и Лариса Куклина пришли на финиш 24-й и 29-й соответственно, у Анастасии Гореевой зафиксирован 38-й результат. В топ-50 попали Татьяна Акимова (45-я) и Евгения Павлова (49-я), 53-ю строчку заняла Анастасия Шевченко.

После этой гонки сборная России лишилась максимальной квоты на этапы Кубка мира, россиянок в Кубке наций опередила команда Белоруссии.

Выиграла же спринт норвежка Тирилль Экхофф, серебро – у итальянки Доротеи Вирер, бронзу завоевала еще одна представительница Норвегии Ингрид Тандревольд.

Мужчины выступили не намного лучше – лидер среди россиян Евгений Гараничев пришел 11-м. В тридцатку лучших попали Матвей Елисеев (21-й), Эдуард Латыпов (23-й) и Александр Логинов (26-й). Кирилл Стрельцов пришел на финиш 64-м, а Карим Халили показал 68-й результат. Золото завоевал итальянец Лукас Хофер, второе место досталось шведу Себастьяну Самуэльссону, бронза – Тарьей Бе.

Дубль Овечкина приносит победу «Вашингтону» над «Рейнджерс», у Панарина – заброшенная шайба

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Волевую победу «Кэпиталс» принес Александр Овечкин, отличившийся в конце матче двумя шайбами. На счету капитана «столичных» в текущем сезоне 25 (14+11) очков. Одну из шайб российскому нападающему помог забросить Евгений Кузнецов, записавший на свой счет результативную передачу.

Единственный же гол у «Рейнджерс» забил Артемий Панарин. Для россиянина эта шайба стала восьмой в регулярном чемпионате, всего в активе форварда 25 (8+17) очков. Вратарь Александр Георгиев отразил 16 бросков из 18, нападающий Павел Бучневич провел на льду более 21 минуты.

Отметим, что для «Вашингтона» эта победа стала седьмой подряд, «Рейнджерс» потерпели пятое поражение в последних семи матчах.

В игре «Сан-Хосе» - «Сент-Луис» (1:2) победу «Блюз» в серии буллитов принес российский форвард Владимир Тарасенко. Защитник Николай Кныжов результативными действиями не отметился. «Сент-Луис» прервал серию поражений из пяти матчей, «Сан-Хосе» проиграл третью игру к ряду.