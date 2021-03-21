Олич сменит Гончаренко в ЦСКА, Бетербиев отстоял два чемпионских пояса, первый титул Карацева

ЦСКА и «Ротор» меня ю т тренеров

По информации ряда источников, ЦСКА определился с преемником Виктора Гончаренко на посту главного тренера команды. Им станет Ивица Олич, выступавший за красно-синих с 2003 по 2006 год. В этот период армейцы трижды становились чемпионами страны и выиграли Кубок УЕФА.

Сейчас Ивица занимает должность ассистента в сборной Хорватии, помогая Златко Даличу, который подтвердил интерес к своему помощнику со стороны ЦСКА. В тренерский штаб СМИ также сватают Милоша Красича и Элвера Рахимича, выступавших за армейцев в одно время с Оличем. Игорь Яновский, также поигравший с хорватским нападающим за ЦСКА, считает, что у Олича с Рахимичем может получиться интересный тандем.

Как уже сообщал «Советский спорт», руководство ЦСКА приняло решение о смене тренера после поражения от «Зенита» в последнем туре (2:3). Официально об этом могут объявить на следующей неделе.

Тем временем «Ротор» уже назначил нового главного тренера. Им стал Юрий Батуренко, сменивший на этом посту Александра Хацкевича. Ранее Батуренко не работал главным, он был во всех командах ассистентом Юрия Семина – в «Локомотиве», «Мордовии» и «Анжи». Очевидно, по этой причине ходили слухи о том, что наставником волгоградцев будет именно Палыч. Возможно, что Семин действительно примет «Ротор», но уже со следующего сезона, если волгоградцы отстоят место в РПЛ. Пока команда идет на 13-м месте с 18 очками.

Бетербиев выиграл нокаутом 16-й бой

В Москве на арене «Мегаспорт» состоялся большой вечер бокса. В главном бою чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев защитил свои титулы в поединке с Адамом Дайнесом. Боксер из Германии, уроженец Сибири, продержался до десятого раунда, в котором Бетербиев одержал победу техническим нокаутом. В первом раунде Дайнес побывал в нокдауне, но после этого смог продолжить бой.

Россиянин вышел в ринг впервые с октября 2019 года, когда нокаутом победил Александра Гвоздика, отобрав чемпионский титул по версии WBC. Всего за карьеру Бетербиев провел 16 боев и все выиграл нокаутами. Для Дайнеса это второе поражение в карьере.

«Я немного волновался, для меня это был первый бой в России, в Москве. Мне было очень приятно. Бой продлился чуть дольше. В восьмом-девятом раунде тренер сказал: «Проснись уже». Это не умаляет заслугу соперника, он провел очень хороший бой», - сказал чемпион.

Карацев вошел в топ-30

Аслан Карацев разгромил Ллойда Харриса – 6:3, 6:2 в финале крупного турнира в ОАЭ и завоевал первый титул в карьере. В понедельник он впервые войдет в топ-30 – станет 27-й ракеткой мира.

Год назад Карацев был всего 253-м номером рейтинга, однако прилично продвинулся во второй половине сезона-2020 и вошел в топ-150. Стремительный взлет случился с начала этого сезона. Карацев сенсационно дошел до полуфинала Australian Open на своем дебютном «Большом шлеме». И вот новый успех в Дубае.

Василевский и Сорокин ставят рекорды

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский обновил личный рекорд, одержав 11-ю победу подряд. «Лайтнинг» взяли верх над «Чикаго» – 4:1. Россиянин также повторил рекорд Луи Доминге по числу выигрышей подряд за «Тампу».

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин продлил до семи матчей победную серию. Ньюйоркцы выиграли у «Филадельфии» – 6:1, а наш голкипер отразил 23 броска. Ранее ни один голкипер не побеждал семь раз кряду в составе «островитян».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников прервал свою шестиматчевую безголевую серию. Россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом», в которой гости выиграли по буллитам – 3:2, но в то же время он не смог реализовать послематчевый бросок. На счету Свечникова 53 шайбы в НХЛ. Это четвертый результат в истории франшизы среди игроков до 21 года. Столько же забил финн Себастьян Ахо. Рекорд принадлежит Сильвену Турджону – 95 голов.

«Рейнджерс» победил «Вашингтон» – 3:1. Одну из шайб у ньюйоркцев забросил Павел Бучневич. Нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали и завершили встречу с показателями полезности «-2». Не отметился результативными действиями форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

СКА и «Авангард» сравняли счет в сериях

В КХЛ в полуфиналах конференций СКА и «Авангард» сравняли счет в сериях соответственно с московским «Динамо» и «Металлургом» – 1-1. Армейцы в самой концовке встречи забросили единственную шайбу, которая принесла им победу – 1:0. Гол в большинстве на счету 20-летнего нападающего Кирилла Марченко, который со второй попытки добил шайбу в сетку.

Хозяева использовали удаление главного снайпера гостей Дмитрия Яшкина, который нарушил правила в чужой зоне. В отличие от первой встречи, которая осталась за москвичами (4:1), на этот раз динамовцы сыграли в осторожный хоккей, предпочитая ждать ошибок соперника. За что и поплатились. СКА выиграл у бело-голубых первый раз в сезоне. До этого армейцы потерпели от москвичей пять поражений подряд. Отметим, что из-за повреждения пропускал встречу один из лидеров москвичей Дмитрий Кагарлицкий.

«Авангард» лишь в овертайме сломил сопротивление «Магнитки» – 2:1. Решающий гол на 75-й минуте забил Сергей Толчинский. В воротах «ястребов» появился Шимон Грубец, сменивший Игоря Бобкова, который не выручил в первом матче серии (2:5). «Металлург» в этом сезоне крайне неудачно играет в дополнительное время – ни одной победы.