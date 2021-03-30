ЦСКА – СКА в финале Запада, Трусова не едет на командный ЧМ, «Ман Сити» поставит Агуэро памятник

ЦСКА и СКА сразятся в финале Запада пятый раз за шесть последних розыгрышей. Напомним, что в прошлом сезоне плей-офф был остановлен после первого раунда. На Востоке путевку в финал Кубка разыграют «Ак Барс» и «Авангард». Они начнут серию 3 апреля, а днем ранее в Москве ЦСКА примет питерскую команду.

В дальнейшем красно-синие грамотно играли в обороне, не позволив сопернику забросить ни одной шайбы. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча отметил хорошую игру вратаря Юханссона. А его визави Андрей Скабелка назвал седьмую игру серии худшей в исполнении «Локомотива».

В КХЛ определились все полуфиналисты Кубка Гагарина. В финале Западной конференции встретятся СКА и победитель регулярного чемпионата ЦСКА . Москвичи вчера уверенно выиграли седьмой матч серии у «Локомотива» - 2:0. Несмотря на скромный счет, хозяева не дали повода усомниться в своем превосходстве. Уже в первом периоде в ворота ярославцев влетели две шайбы. На 7-й минуте отличился канадский защитник Робинсон, а пять минут спустя быструю контратаку замкнул Шалунов.

«Баффало» повторил антирекорд НХЛ, установленный «Питтсбургом» в сезоне-2003/04 – 18 поражений подряд. «Сэйбрз» в овертайме проиграли «Филадельфии» - 3:4, несмотря на то что вели в счете по ходу матча 3:0. Победную шайбу на 42 секунде дополнительного времени забросил российский защитник Иван Проворов.

41-летний нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло вышел на второе место в истории лиги по числу сыгранных матчей - 1757. Он превзошел Марка Мессье (1756). Рекорд принадлежит Горди Хоу. Легендарный канадец за свою карьеру провел 1767 встреч. «Шаркс» в серии буллитов взяли верх над «Миннесотой». Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов остался без результативных баллов.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин набрал 2 (1+1) очка в игре с «Анахаймом» (5:2). «Питтсбург» победил «Айлендерс» - 2:1. Голкипер ньюйоркцев Семен Варламов отразил 20 бросков. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин участие в матче не принимал. Он помещен в долгосрочный список травмированных.

Трусова не поедет на командный ЧМ

Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на командном чемпионате мира в Японии, который пройдет с 15 по 17 апреля. Состав сборной был определен по результатам личного ЧМ в Стокгольме.

Не оказалось в команде Александры Трусовой, занявший в Швеции третье место. Она проиграла Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой, которые и отправятся в Осаку. Компанию им составят Михаил Коляда и Евгений Семененко (в Японии в обоих видах одиночного катания выступают по два человека от страны), а также чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов и триумфаторы в танцах на льду Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Агуэро покинет «Ман Сити» после 10 лет выступлений

32-летний аргентинский нападающий Серхио Агуэро летом покинет «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 10 лет. В составе «горожан» он четыре раза становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал с командой Кубок лиги, один раз Кубок Англии, а также три Суперкубка страны.

Президент клуба Хальдон аль Мубарак сообщил, что в честь лучшего бомбардира в истории «Сити» (257 голов в 384 матчах) будет установлена статуя рядом с домашним стадионом. «С огромным удовольствием объявляю, что мы закажем статую Серхио. Она будет стоять рядом с фигурами Сильвы и Компани, работа над которыми ведется. С нетерпением ждем возможности достойно попрощаться с Серхио в конце сезона», – подчеркнул аль Мубарак.

Новый президент «Барсы» Жоан Лапорта недавно заявил, что договорился с Агуэро о переходе в каталонский клуб. Другим вариантом продолжения карьеры форварда называют «ПСЖ». Что касается «Ман Сити», то у английского клуба три основных кандидата на замену аргентинцу – Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», Харри Кейн из «Тоттенхэма» и Ромелу Лукаку из «Интера».