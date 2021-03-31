Россия потеряла лидерство в группе, повязку Роналду продадут на аукционе, а Панарин набрал три очка

После трех туров Россия набрала 6 очков и занимает в своей группе второе место, уступая хорватам только по разнице мячей. Вчера Хорватия дома победила Мальту – 3:0, а предыдущий наш соперник – сборная Словении снова проиграла, на этот раз на Кипре – 0:1. На третьем месте идут словаки – 5 очков, у Кипра – 4, у Словении – 3. Следующий матч российская команда проведет 1 сентября – дома против Хорватии, а 4 сентября отправится на Кипр.

«Последние игры словаки почти не забивали с игры, только со стандартов. А мы как раз со стандарта и пропустили. Готовились к этому, но не сделали до конца. Во втором тайме поменяли систему, перешли на четыре защитника, выпустили второго нападающего. Давление оказывали и забили гол, который так ждали, но быстро пропустили в ответ. Давили-давили, имели моменты, но немного удача отвернулась», - подвел итог матчу Черчесов.

Во втором тайме россияне сделали ряд замен и перехватили инициативу. Марио Фернандес на 71-й минуте забил ответный мяч, но почти тут же команда Станислава Черчесова пропустила выпад словаков. Мак в штрафной легко вышел на ударную позицию и поймал Антона Шунина на противоходе. Гости имели несколько хороших моментов, чтобы сравнять счет, но не использовали их.

Сборная России потерпела первое поражение в отборочном цикле ЧМ-2022, проиграв на выезде команде Словакии – 1:2. Хозяева открыли счет на 38-й минуте: Милан Шкриньяр головой замкнул подачу с углового в исполнении бывшего игрока «Зенита» Роберта Мака.

Восемь мячей бельгийцев, семь голов голландцев

Бельгия разгромила в домашнем поединке Белоруссию – 8:0. По дублю сделали Ханс Ванакен и Леандро Троссард. Лидеры бельгийцев – де Брейне, Лукаку и Мертенс остались в запасе. Всего на мяч меньше Нидерланды забили в гостевом матче Гибралтару – 7:0.

Турки в присутствии президента страны Реджепа Эрдогана неожиданно оступились в Стамбуле в игре с Латвией – 3:3, несмотря на то что вели 3:1 во втором тайме. Два первых матча отбора турецкая команда уверенно выиграла – у Нидерландов (4:2) и в гостях у Норвегии (3:0). Однако на этот раз едва не уступила в концовке.

Португалия одержала волевую победу на выезде над Люксембургом – 3:1. Один из мячей забил Криштиану Роналду, прервав серию без голов за сборную из четырех игр. Это 103-й мяч португальца за сборную, до мирового рекорда иранца Али Даеи осталось всего 6 голов. Матч обслуживал российский арбитр Сергей Иванов.

Сербы увезли три очка из Азербайджана благодаря дублю Александра Митровича (2:1). Уэльс дома переиграл Чехию -1:0, а норвежцы с тем же счетом победили в гостях Черногорию.

За брошенную повязку Роналду хотят получить 2,5 млн евро

Капитанскую повязку Криштиану Роналду, которую нападающий сборной Португалии сорвал с себя и выбросил в концовке матча отбора ЧМ-2022 с Сербией (2:2), продадут на аукционе. Собранные средства пойдут на операцию шестилетнего мальчика со спинальной мышечной атрофией. Организаторы планирует выручить сумму около двух с половиной миллионов евро.

Благотворительная организация, которая займется аукционом, получила повязку Роналду от сотрудника стадиона. Он подобрал ее после матча, который, напомним, завершился скандалом. В конце встречи на третьей добавленной минуте Криштиану забил третий мяч в ворота хозяев, однако судьи не зафиксировали взятие ворот, не увидев чистого гола. Португалец на эмоциях психанул и выбросил капитанскую повязку, за что подвергся в дальнейшем критике.

Левандовски пропустит матчи с «ПСЖ» и «Лейпцигом»

«Бавария» перед четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов с «ПСЖ» (7 и 13 апреля) осталась без своего лучшего нападающего Роберта Левандовски. Поляк пропустит около месяца из-за растяжения связок правого колена. Форвард получил травму во время отборочной встречи против Андорры, в которой забил один гол.

Левандовски не поможет мюнхенской команде и в важном матче чемпионата Германии против главного конкурента в борьбе за титул «РБ Лейпциг», который занимает после 26 туров второе место и отстает от «Баварии» на 4 очка. В нынешнем сезоне Роберт забил 35 голов и сделал 6 результативных передач в 25 матчах Бундеслиги.

Панарин и Бучневич – лучшие среди наших легионеров

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Вашингтоном» (5:2) и был назван первой звездой. Заброшенной шайбой отметился также его партнер по команде Павел Бучневич. У обоих форвардов стало по 32 очка в сезоне, это лучший результат среди россиян, однако Панарин сыграл на 10 матчей меньше. Напомним, что Артемий вынужден был пропустить большой отрезок времени после обвинений в его адрес со стороны тренера Андрея Назарова. Тот утверждал, что будучи игроком «Витязя» Панарин избил в Риге 18-летнею девушку, но подтверждений та история не нашла.

Голкипер ньюйоркцев Илья Шестеркин отразил 30 бросков, его признали второй звездой встречи. Российские легионеры «Кэпиталз» - Александо Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов завершили игру с показателями полезности «-2».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский внес большой вклад в победу над «Детройтом» - 4:1. Россиянин парировал 35 бросков. Десятый гол в сезоне забил форвард «Каролины» Андрей Свечников, но его команда уступила в гостях «Чикаго» - 1:2. «Нэшвилл» в овертайме переиграл «Даллас» - 3:2. Нападающий «Старз» Денис Гурьянов сделал результативную передачу и набрал 50-е (27+23) очко в чемпионатах НХЛ. Голкипер гостей Антон Худобин совершил 23 спасения.