В РПЛ две отставки за день, Роналду спас «Юве» в дерби, «Авангард» повел в финале Востока

Что касается Рахимова, то он возглавил «Уфу» по ходу сезона, сменив Вадима Евсеева. Однако выправить ситуацию не удалось. Башкирская команда после 24-х туров набрала всего 14 очков и располагается на 15-м месте.

Основным кандидатом на замену Мусаеву называют Виктора Гончаренко. Поговаривали, что «Краснодар» был готов доверить ему команду еще в декабре, но тогда специалист сохранил свой пост в ЦСКА. Однако армейцы неудачно провели последний отрезок чемпионата и указали Гончаренко на дверь. Теперь он свободен для предложений.

«Быки» после зимней паузы в восьми матчах во всех турнирах победили лишь раз, взяв верх только над безнадежным «Тамбовом», и занимают десятое место. В 21-м туре краснодарцы с крупным счетом уступили в Москве «Спартаку» - 1:6. И вот новая провальная игра. Если в матче с красно-белыми у Мусаева отсутствовали основные крайние защитники, то после игры с грозненцами пенять хозяева могут лишь на свое неподобающее отношение к футболу. «Ахмат» перед этим два гостевых поединка проиграл с общим счетом 0:6.

Сразу два главных тренера клубов РПЛ после матчей 24-го тура ушли в отставку. Мурад Мусаев покинул свой пост в «Краснодаре» после разгромного домашнего поражения от «Ахмата» - 0:5 . «Уфа», проигравшая на выезде «Динамо» - 0:4, объявила об уходе Рашида Рахимова.

«Локо» в 2021-м только побеждает

«Локомотив» одержал пятую победу подряд в чемпионате России, выиграв в Волгограде у «Ротора» - 2:0. Голы у железнодорожников на счету Крыховяка и Жемалетдинова. Команда Марко Николича (43 очка) на один балл отстает от идущего вторым «Спартака», который сегодня проводит гостевой матч против «Ростова». На четвертой строчке находится «Динамо» (42). На пятое перебрался «Рубин», взявший важный матч у «Сочи» - 1:0 и опередивший южан по дополнительным показателям при равенстве очков – по 40. Решающий мяч на 71-й минуте забил грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

Лидирует в турнире «Зенит» (48). В понедельник питерцы дома примут самую «горячую» команду РПЛ «Химки». Подмосковный клуб не знает поражений с ноября, когда уступил как раз сине-бело-голубым. Сегодня состоится дебют в премьер-лиге в качестве главного тренера Ивицы Олича, сменившего в ЦСКА Виктора Гончаренко. Красно-синие играют с «Тамбовом».

«Монако» рвется в Лигу чемпионов

«Монако» Александра Головина в 31-м туре чемпионата Франции разгромил дома «Метц» - 4:0. Российский полузащитник провел на поле 63 минуты, неплохо выглядел в первом тайме, но результативными действиями не отметился. Все голы монегаски забили после перерыва.

Победа позволила «Монако» с 62 очками перебраться на третье место, обойдя «Лион», сыгравший вничью на выезде с «Лансом» - 1:1. «ПСЖ» дома проиграл важнейший поединок «Лиллю» - 0:1. У парижан осталось 63 очка, на три меньше чем у победителей, ставших единоличными лидерами турнира. На 90-й минуте за два предупреждения был удален форвард «ПСЖ» бразилец Неймар.

«Бавария» сильнее «Лейпцига» и без Левандовски

«Бавария» одержала ключевую победу в чемпионской гонке в бундеслиге в отсутствии травмированного Роберта Левандовски. Мюнхенцы в гостях в матче лидеров выиграли у «Лейпцига» - 1:0 и теперь опережают конкурента на семь очков. На 38-й минуте гол забил игрок сборной Германии Леон Горетцка.

В АПЛ «Челси» сенсационно проиграл дома «Вест Бромвичу» - 2:5. Наставник лондонцев Томас Тухель накануне был признан лигой лучшим тренером марта, и тут такая осечка. До этого «синие» не знали поражений 13 игр, не пропустив за этот период в домашних матчах ни разу.

«Ман Сити» победил в гостях «Лестер» - 2:0 и приблизили себя к чемпионскому титулу. «Ливерпуль» на выезде забил три безответных мяча «Арсеналу». Диогу Жота сделал дубль. Еще один мяч на счету Салаха.

В чемпионате Италии гол Криштиану Роналду на 79-й минуте принес «Ювентусу» ничью в матче с «Торино» - 2:2. Команда Андреа Пирло опустилась на пятое место после побед «Наполи» над «Кротоне» - 4:3 и «Аталанты» над «Удинезе» - 3:2. Алексей Миранчук появился на поле на 86-й минуте. «Интер» одолел в гостях «Болонью» - 1:0 и упрочил свое лидерство, оторвавшись от «Милана» уже на 8 очков при матче в запасе. Бельгиец Ромелу Лукаку забил 20-й мяч в сезоне в Серии А.

Дубли Панарина и Бучневича

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил две шайбы в ворота «Баффало», однако этого не хватило ньюйоркцам для победы – они уступили в серии буллитов 2:3. Россиянин назван первой звездой встречи.

Два гола забил также бывший партнер Панарина по СКА форвард «Оттавы» Евгений Дадонов, признанный первой звездой игры с «Монреалем» (6:3). До этого Дадонов не отличался восемь матчей. У другого российского легионера «Сенаторз» Артема Анисимова три результативные передачи. Нападающий не играл с 10 марта и в этом сезоне уже дважды выставлялся на драфт отказов.

Первой звездой стал еще один наш легионер – голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 44 броска в игре с «Коламбусом» (5:2). У российского вратаря 15 побед в 22 матчах сезона. Другой наш страж ворот Андрей Василевский выиграл уже 23-й раз в нынешнем чемпионате. 25 сэйвов в его исполнении помогли «Тампе» одолеть «Детройт» (2:1). Василевский – вторая звезда матча.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в третьей игре подряд, забив 14-й гол в сезоне в матче с «Вегасом» (2:1). Всего на его счету 31 (14+17) очко. Он на 7 баллов опережает в бомбардирской гонке новичков лиги ближайшего преследователя - Джейсона Робертсона из «Далласа».

«Ванкувер» охватила эпидемия коронавируса. В протоколе Covid-19 уже 14 хоккеистов клуба. Следующий матч «Кэнакс» может состояться 8 апреля - на выезде с «Калгари». Команде запрещено тренироваться до 6 апреля. При этом заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не рассматривает вариант с сокращением сезона для «Ванкувера».

«Ак Барс» проиграл первый матч полуфинала Кубка Гагарина

«Ак Барс» проиграл первый матч финала Восточной конференции КХЛ «Авангарду» - 1:3 (Петров – Готовец, Семенов, Костин) и потерял преимущество своей площадки в серии. Судьба поединка решилась в концовке третьего периода. Победный гол «ястребы» забили на 59-й минуте, а третья шайба влетела уже в пустые ворота.

Нападающий гостей Рид Буше отметился голевой передачей. Американец набирает очки уже 16 игр подряд и повторил рекорд «Авангарда» по результативной серии, принадлежащий Максиму Сушинскому. На игре присутствовала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Она пришла поболеть за «Ак Барс» вместе со своим отцом.

Сегодня в Москве состоится второй матч финала Запада. ЦСКА пока впереди в серии со СКА – 1-0.