Смолов vs Черчесов. Кого обматерил в инстаграме Федор после победы в Кубке России?

Есть подозрение, что Смолов в команде Станислава Черчесова больше не сыграет. После финала Кубка России с «Крыльями», в котором Федор забил с пенальти победный гол, на радостях он полез в инстаграм и написал такую фразу: «Они не ставят на меня, но я (матерное слово) их».

Это строчка из трека Poslevkusie рэпера Obladaet. Федор видимо поклонник его творчества. Ну или любитель поматериться, это примерно одно и тоже. Пост вызвал бурную реакцию в сети. И все сразу стали догадываться, кому именно он был обращен.

На самом деле только кажется, что тут двух мнений быть не может. Мало ли кто может не ставить на Смолова. Как знать, возможно есть у него друзья, которые перед финальным матчем заключили какое-то пари. Не верили в Федю, а он посрамил скептиков. Во втором тайме заработал в ключевом моменте при счете 1:1 пенальти и сам же его реализовал. Доказал, что они не правы, и отправил им сие послание.

Но большинство полагают, что адресовано оно главному тренеру сборной. Федора Черчесов безусловно обидел. Не включил в расширенную заявку на чемпионат Европы, оставил в числе семерки запасных. Комментируя свое решение, Станислав Саламович заявил: «Мы смотрим теми же глазами, что и вы. Во втором круге он забил несколько классных мячей. Последние игры уже не так ярко проводит. Дзюба, Соболев и Заболотный также приносят пользу своим командам. Все это время ребята были в обойме, мы не хотим ничего менять».

В основе оказалось вышеперечисленное трио, которое Черчесов взял весной на игры отбора к ЧМ-2022. Смолов тогда вызов не получил, так как не успел набрать кондиции после травмы. Во всяком случае так думали мы. За весну в 11 матчах Федор забил 7 мячей в чемпионате и Кубке. У Дзюбы пять, у Заболотного шесть, у Соболева девять. Но не в количестве голов дело. Один из лидеров «Локо» нынешней весной проводит хороший отрезок в карьере, один из лучших. Но места в основе все равно не увидел.