Смолов vs Черчесов. Кого обматерил в инстаграме Федор после победы в Кубке России?

Есть подозрение, что Смолов в команде Станислава Черчесова больше не сыграет. После финала Кубка России с «Крыльями», в котором Федор забил с пенальти победный гол, на радостях он полез в инстаграм и написал такую фразу: «Они не ставят на меня, но я (матерное слово) их».
Это строчка из трека Poslevkusie рэпера Obladaet. Федор видимо поклонник его творчества. Ну или любитель поматериться, это примерно одно и тоже. Пост вызвал бурную реакцию в сети. И все сразу стали догадываться, кому именно он был обращен.
На самом деле только кажется, что тут двух мнений быть не может. Мало ли кто может не ставить на Смолова. Как знать, возможно есть у него друзья, которые перед финальным матчем заключили какое-то пари. Не верили в Федю, а он посрамил скептиков. Во втором тайме заработал в ключевом моменте при счете 1:1 пенальти и сам же его реализовал. Доказал, что они не правы, и отправил им сие послание.
Но большинство полагают, что адресовано оно главному тренеру сборной. Федора Черчесов безусловно обидел. Не включил в расширенную заявку на чемпионат Европы, оставил в числе семерки запасных. Комментируя свое решение, Станислав Саламович заявил: «Мы смотрим теми же глазами, что и вы. Во втором круге он забил несколько классных мячей. Последние игры уже не так ярко проводит. Дзюба, Соболев и Заболотный также приносят пользу своим командам. Все это время ребята были в обойме, мы не хотим ничего менять».
В основе оказалось вышеперечисленное трио, которое Черчесов взял весной на игры отбора к ЧМ-2022. Смолов тогда вызов не получил, так как не успел набрать кондиции после травмы. Во всяком случае так думали мы. За весну в 11 матчах Федор забил 7 мячей в чемпионате и Кубке. У Дзюбы пять, у Заболотного шесть, у Соболева девять. Но не в количестве голов дело. Один из лидеров «Локо» нынешней весной проводит хороший отрезок в карьере, один из лучших. Но места в основе все равно не увидел.
Дзюба и Соболев должны быть в заявке без вопросов. А вот форвард «Сочи» вряд ли сильнее железнодорожника, не говоря уже про опыт Федора, что в играх на Евро важнейший фактор. В конце концов, и эти споры о том, кто достойнее – Смолов или Заболотный, тоже от лукавого. Никто не мешал Черчесову включить в главный список четырех нападающих. Тем более что все три вошедших туда – столбы. Федя тоже не маленького роста, но куда более разносторонний игрок по сравнению с конкурентами. Оказались же в составе у Черчесова четыре вратаря. Что им всем там делать: мячики друг другу на тренировках подавать? А Смолова не взял, включив совсем неотесанных Захаряна и Мухина.
Оказавшись в резерве, Федор безусловно разозлился. Всегда бы играл злым – цены бы ему не было. Интересно, когда Смолову было тяжелее подходить к точке: 12 мая в Нижнем Новгороде или в четвертьфинале ЧМ-2018 с хорватами, когда он смазал решающий удар? Что любопытно, и в финале Кубка с «Крыльями», и хорватскому вратарю бил Федя в один и тот же левый от себя нижний угол. Но на ЧМ, подойдя к 11-метровой отметке, видимо до конца не решил, что делать: бить на силу, точно в угол или обманывать. Получился непонятный гибрид, что стоило России места в полуфинале.
На этот раз Смолов был в сантиметрах от провала, вратарь снова направление атаки угадал, но мяч зашел точно в угол. Удар оказался победным, игра яркой. Но зачем Федор написал такой пост, отрезающий, судя по всему, игрока от чемпионата Европы окончательно?
Очевидно не верит, что мнение тренера по нему резко изменится. У Черчесова, похоже, есть пунктик. Не хочет он брать на важнейшие турниры тех, кто когда-то подвел его в решающих матчах. Так случилось с вратарем «Локомотива» Гилерме, которого не включили даже в число запасных. Маринато вошел в немилость после четырех пропущенных за первый тайм мячей в выездной игре с сербами в Лиге наций (0:5). Было это прошлой осенью, весной голкипер выдал несколько хороших матчей (в том числе и в кубковом финале к нему претензий нет). Но в списках все равно свою фамилию не обнаружил.
Черчесов пояснил это неуверенной игрой натурализованного бразильца в Питере, где «Зенит» недавно размазал «Локо» - 6:1. Хотя в том матче развалилась вся команда. Вот и в случае со Смоловым не берут его наверняка за «старые» заслуги. В заявке из 26 футболистов по многочисленным просьбам трудящихся Федор наверняка мог бы попасть. Но предпочел обострить ситуацию, выбирая вместо протирания штанов на скамейке сборной, отдых на море в хорошей компании.
Ждем теперь с морей новых постов в смоловском инстаграме. Комментарии об игре сборной на Евро могут быть горячими как африканский песок.