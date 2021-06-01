ПМЭФ - энергия, которая подпитывается спортом

Россия против Испании - интрига уже премьеры командного турнира по дзюдо «Вызов», который пройдет 5 июня во Всеволожске. Восьмикратный чемпион Европы среди клубов «Явар-Нева» бросит вызов испанским гранда - «AJM Мадрид» (мужчины) и «Валенсии» (женщины).

Россия против ЮАР - так можно назвать сюжет «Вечера профессионального бокса на ПМЭФ», который пройдет 4 июня на «Сибур Арене». В главном бою встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и Рино Либенберг. А призер Олимпийских игр Михаил Алоян проведет свой первый бой с декабря 2019 года против Линдайла Чемеси.

«Последствия пандемии еще сильнее акцентировали роль занятий спортом для человека и общества. Поэтому закономерно, что у Форума, посвященного в том числе переосмыслению новой нормальности, будет мультиспортивная программа», – отметил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

С каждым годом спортивная отрасль все активней использует возможности Петербургского международного экономического форума для решения своих задач. Вот и на ПМЭФ-2021 при поддержке Фонда Росконгресс пройдут мероприятия по 12 видам спорта, несколько сессий в деловой программе, презентации спортивно-туристических проектов и многое другое. «Советский спорт» является информационным партнером форума.

Еще один турнир по дзюдо - IX Кубок Анатолия Рахлина уже прошел рамках ПМЭФ 23 мая. Более 500 юношей и девушек 2007-2008 г.р. из 30 регионов России приняли участие в турнире памяти легендарного тренера. Ребенком он пережил все 900 страшных дней в блокадном Ленинграде. В 1962-м начал работать в спортивном клубе «Турбостроитель» Ленинградского металлического завода. В 1964 году у Анатолия Рахлина начал заниматься Владимир Путин. Приветствие Президента России на церемонии открытия турнира зачитал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«В 15 лет, когда перед юным спортсменом стоит вопрос выбора жизненного пути, необходимо иметь возможность проверить себя на соревнованиях высокого уровня, и очень важен правильный пример. Все это в полной мере сочетается в турнире памяти выдающегося тренера и гражданина Анатолия Рахлина», — отметил врио директора Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов, принявший участие в церемонии награждения. «При условии стабилизации эпидемиологической обстановки юбилейный турнир пройдет в 2021 году под эгидой ПМЭФ в международном формате», — сообщил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и клуба дзюдо «Турбостроитель» Михаил Рахлин.

«БИЗНЕС» ИЛИ «ГОСУДАРСТВО»

ПМЭФ — ведущая дискуссионная платформа в России, которая обеспечивает диалог между властью и бизнесом. Этот диалог получит продолжение и в неформальной обстановке на спортивных аренах. 2 июня сборные Форума и Администрации Санкт-Петербурга сыграют в гала-матче по хоккей Roscongress Cup, генеральным партнером которого является букмекерская компания «Лига Ставок».

3 июня команды ПМЭФ и Санкт-Петербурга встретятся уже на футбольном поле, а в матче Skolkovo Roscongress Cup по баскетболу сыграют «бизнес» и «госсектор». Кроме этого пройдут турниры по гольфу, сквошу, теннису, и мастер-классы по парусному спорту в рамках фестиваля «Паруса Кронштадта».

Ряд спортивных мероприятий уже состоялись - серию шахматных турниров провели Roscongress Sport Club и Московский столичный клуб, Кубок России и суперфинал по спортингу в питерском клубе «Невский» объединили как профессионалов, так и представителей бизнеса, а ретро-ралли «Ленинград» создало атмосферу праздника на улицах города на Неве. Традиционный турнир по конкуру в конно-спортивном клубе «Дерби» стал этапом новой серии Roscongress JUMP Cup. Любопытно, что маршрут соревнований был спроектирован немецким курс-дизайнером Олафом Петерсоном. Именно его авторству принадлежит оформление арен на шести олимпийских играх, многочисленных кубках мира и чемпионатах Европы.

Хорошей подзарядкой перед форумом для многих его участников стал «ЗаБег.РФ» - самый массовый забег в мире, прошедший 30 мая одновременно в 84 городах России. 15 тысяч человек вышли на старт забега в Санкт-Петербурга, включенного в спортивно-зрелищную программу ПМЭФ-2021.