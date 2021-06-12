ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд остановлен, 45+13' Дания 0 Финляндия 0
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 47' Гана 0 Кот-д'Ивуар 0 П1 3.50 Х 1.81 П2 4.50
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Бельгия 0 Россия 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.70
Товарищеские матчи (сборные) 22:00 Марокко 0 Буркина-Фасо 0 П1 1.60 Х 3.80 П2 6.10
ЧМ-2022 - Северная Америка 23:00 Сент-Китс и Не 0 Сальвадор 0
Эриксена увезли со стадиона в реанимацию. Матч Дания – Финляндия приостановлен
12 июня 20:22
автор: Артем Зибрак

Эриксена увезли со стадиона в реанимацию. Матч Дания – Финляндия приостановлен

Полузащитник «Интера» и сборной Дании потерял сознание на 42-й минуте матча.

Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену стало плохо в конце первого тайма матча с командой Финляндии.

По завершении рядового эпизода он пошел за мячом к боковой линии и упал на газон с открытыми глазами. Похоже, что футболист потерял сознание. Выбежавшие на поле медики сделали Эриксену непрямой массаж сердца.

Партнеры обступили Кристиана не позволяли камерам увидеть происходящее, но судя по реакции футболистов обеих команд, все очень серьезно. Томас Делейни молился, остальные игроки выглядели ошарашенными. В чем причина произошедшего, пока не ясно. На первый взгляд, контакта или единоборства с его участием в предыдущем падению мгновении не было.

К полю спустилась супруга Эриксена, но Петер Шмейхель и капитан Симон Кьер обняли ее на кромке и не пустили на газон. Эриксена унесли с поля в окружении футболистов сборной Дании закрытым от зрителей финским флагом. Игра, естественно, была приостановлена. Вернуться на поле после такого никто бы не смог.

Около 20:10 по московскому времени футболиста увезли со стадиона на карете скорой помощи в реанимацию. На данный момент неизвестно, будет ли матч продолжен 12 июня.

Редакция «Советский спорт» в полном составе молится за здоровье Эриксена.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стали известны полуфинальные пары Кубка СтэнлиВиктория Ричи - обзор сборной Словакии на Чемпионате ЕВРО - 2020Виктория Ричи - обзор сборной Хорватии на Чемпионате ЕВРО - 2020Вот что заявил Шевченко после скандала с формой сборной УкраиныАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиШестикратный чемпион мира умер в возрасте 30 лет
Только живи, Кристиан! Матч Дания — Финляндия остановили из-за госпитализации потерявшего сознание Эриксена
Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен рухнул на поле незадолго до конца первого тайма - его пришлось экстренно доставить в госпиталь.
Видео всех голов Евро-2020 12.06.2021: Уэльс спасся против Швейцарии, Дания против Финляндии, Бельгия против России
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 12 июня: Уэльс - Швейцария, Дания - Финляндия, Бельгия - Россия.
А счастье Насти было так возможно… Как Павлюченкова проиграла свой первый и, видимо, последний финал «Ролан Гаррос»
В финальном поединке Открытого чемпионата Франции россиянка Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе уступила чешке Барборе Крейчиковой 1:6, 6:2, 4:6.
Уэльс не тот, что громил Россию на Евро-2016, но против Швейцарии устоял
Во втором матче чемпионата Европы в группе А Уэльс и Швейцария сыграли в Баку вничью 1:1.
Анзор Кавазашвили: Россия победит Бельгию 1:0, забьет Соболев
Бывший вратарь «Спартака», полуфиналист ЧМ-1966 и Евро-1968 Анзор Кавазашвили объяснил, почему Россия переиграет Бельгию в стартовом матче чемпионата Европы-2020 и даже назвал автора победного мяча.
Дания — Финляндия: прямая трансляция матча группы В на Евро-2020 12.06.2021
12 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 1-го тура в группе В между сборными Дании и Финляндии.
Уэльс — Швейцария: прямая трансляция матча группы А на Евро-2020 12.06.2021
12 июня 2021 года в Баку состоится матч 1-го тура в группе А между сборными Уэльса и Швейцарии.
Видео всех голов Евро-2020 11.06.2021: Италия разгромила турок в Риме
Видеообзор матча Турция - Италия, который состоялся на чемпионате Европы по футболу в первый день турнира.
Манчини начал с эффектного разгрома «под Слуцкого». Как Италия победила Турцию в первом матче Евро-2020
В матче открытия чемпионата Европы сборная Италии не оставила шансов турецкой команде (3:0).
Турция — Италия: прямая трансляция матча открытия Евро-2020 11.06.2021
11 июня 2021 года в Риме очередной чемпионат Европы открывается матчем сборных Турции и Италии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика