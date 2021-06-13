А при чем здесь Черчесов?

Конечно, когда на табло 0:3, а твоя команда за 90+ минут в атаке не создала ничего путного, тренер за это в ответе. Потому как очевидно – что-то из его плана не сработало. Но забарахливший в матче с Бельгией план стал всего лишь деталью к общей картине, над которой Станислав Черчесов не властен. Просто так совпало, что в матчах с фаворитом турнира на стадионе «Санкт-Петербург» показали себя многие проблемы, о которых Черчесов давно говорил.

Рядом разрывали Сеть «эксперты», несколько из которых давно наговорили на звание «почетный хейтер Черчесова». Наиболее популярными тезисами, объяснявшими произошедшее на поле, были «провал», «позор», «кадровое безумие». Мол вся страна понимает, что этого футболиста ставить не надо, а главный тренер, такой он растакой упрямец, делает по-своему.

Позднее время в такой день априори не могло стать помехой для «третьего тайма», поэтому в Сети установилось «наводнение» уже к полуночи. В такие часы содержание комментариев становится лакмусовой бумажкой, которая высвечивает уровень футбольной аналитики в стране. Выступил один депутат, второй, несколько известных широкой публике болельщиков, державшихся, кстати, по отношению к сборной весьма миролюбиво, даже сочувственно.

Вот что пристали к Семенову? Его ошибка перед первым голом Лукаку выглядит вроде бы элементарной и даже глупой. Но лишь для критиканов, которые знакомы с футболом исключительно с дивана. Если эти диванные критики сами попробуют обработать выскочивший из под партнера мяч, чесать затылок придется долго.

И раз уж мы вспоминаем первый гол, то акцентировать внимание надо совсем на другом. Отматывайте запись, протирайте глаза, смотрите за действиями российских футболистов. Лукаку уже принял мяч, но еще не нанес голевой удар. Чем занимаются игроки сборной России, в частности, Фернандес и тот же Семенов? Правильно - голосуют! С поднятой рукой смотрят в сторону бокового судьи. А соперник в это время собирается бить по воротам…

Теперь отматываем время на пять лет назад, вспоминаем Евро-2016, эпический матч с Уэльсом. Освежили память? О том и речь. Бэйл и Ко разрывают российскую оборону, а доблестные и заслуженные российские футболисты Игнашевич и Березуцкий с поднятой рукой смотрят в сторону бровки. Тоже самое в подобных ситуациях они многократно делали в матчах чемпионата России. Там так принято себя вести из матча в матч, годами, десятилетиями, это МЕНТАЛЬНОСТЬ футболистов из РПЛ. В этом Черчесов виноват?

Так и кто лучше Жиркова?

Ладно, вы скажете, на столь ответственную позицию тренер обязан ставить более сильных футболистов. А они где, такие, более сильные? И где могут появиться? Вот есть у нас трижды подряд чемпион страны «Зенит», которого по логике надо считать флагманом отечественного футбола. Вкладывает флагман в свой состав десятки миллионов разной валюты ежегодно, давайте спросим чемпиона: сколько он российских центральных защитников в новейшей истории подготовил? Можно и помягче сформулировать: сколько лет назад у «Зенита» среди основных центральных защитников был россиянин?

Прилетает Станиславу Черчесову и за якобы популистские вердикты. Кто-то даже посмеялся, прочитав слова тренера об отсутствии футболиста сильнее Жиркова, на его позиции. С Бельгией 37-летнего Жиркова заменил Караваев, который на 11 лет моложе. Ну и? Чем-то на левом фланге стало лучше или хотя бы веселее?

Болельщики вчера справедливо возмущались созидательным бессилием – сборная России внятно не провела ни одной комбинации. А как они могли пройти? Бельгия даже не заикалась об авантюре – играла плотно, пространство жадно «поедала», в единоборствах не щадила. Если не навесами, то пройти такую защиту можно только увеличенными скоростями, на которых передачи следуют или в ноги сопернику, или в аут? Скажите еще, что вы удивлены и от представителей пешеходной лиги ждали другого.

Учебник футбола от Лукаку

Внимательный зритель апофеозом превосходства Бельгии посчитал третий гол. И правильно. Выигранный Лукаку забег у Дивеева стал образцово-показательным. Центральный нападающий вовремя стартовал, а значит, вовремя отсек соперника от мяча, лучше него ускорился и за счет лишь одного касания нанес голевой удар. Эпизод показал: рассуждать о виртуозности бельгийцев во владении мячом как о глобальной причине их превосходства – лукавая позиция. Бельгийцы сильнее во всем. Они лучше умеют выбирать момент для рывка, лучше используют габариты своего тела, лучше умеют себя разгонять , а значит, у них априори будут высокие шансы своим техническим превосходством воспользоваться.

Пересмотрите матч и увидите, сколько раз футболисты сборной Бельгии оказывались с мячом там, где шансы на его добычу изначально выглядели сопоставимыми. Кстати, сравнительные показатели максимальной скорости «спринтов» в РПЛ и более рейтинговых лигах можно найти в открытом доступе. Но пока изучать не начали, стоит психологически себя подготовить. Знакомство с цифрами задуматься заставит надолго. Или вам Черчесов об этом не говорил?