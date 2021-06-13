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Победили, но не убедили. Англия одержала победу над Хорватией
13 июня 19:16
автор: Артем Зибрак

Победили, но не убедили. Англия одержала победу над Хорватией

Первый большой матч Евро-2020 завершился унылой минимальной победой на «Уэмбли» Англии над Хорватией (1:0).

АНГЛИЯ БЕЗ ХЕНДЕРСОНА, ХОРВАТИЯ – БЕЗ ВЛАШИЧА

Матч Англия – Хорватия стал первым с приставкой топ на Евро-2020 и заодно повторением полуфинала ЧМ-2018, в котором победителями неожиданно вышли Лука Модрич и компания. Но если три года назад британцы и сами стали сенсацией мундиаля, то теперь приехали в статусе одного из фаворитов. Так что стартовая игра была интересна в первую очередь в этом ракурсе.

Гарет Саутгейт продолжил гнуть свою линию, собирая команду из молодых и голодных футболистов. Самые возрастные в этом составе – 30-летний Киран Триппьер и Джордан Хендерсон. Причем полузащитник «Ливерпуля» из-за травмы пропустил подготовку и остался в запасе, так что тройку центральных полузащитников (ключевое звено в команде) составили 22-летний Деклан Райс, 25-летний Кальвин Филлипс и 22-летний Мэйсон Маунт. Выбор игроков у него настолько классный, что в запасе остались игроки атаки Маркус Рашфорд и Джек Грилиш, а на флангах вышли Фил Фоден (еще один вчерашний юниор) и Рахим Стерлинг.

У гостей (матч проходил на «Уэмбли») отметим отсутствие в основе всех близких сердцу российских болельщиков игроков – Деяна Ловрена (из-за травмы нет в заявке), Николы Влашича, Марио Пашалича и Милана Баделя (в РПЛ не играл, но каждые полгода «переходил» в один из наших клубов).

15 МИНУТ ФУТБОЛА

Поначалу показалось, что англичане сомнут соперника. Они началу игру примерно так же, как итальянцы матч с Турцией – мощным прессингом и постоянной доставкой мяча в штрафную. Опасно пробил по воротам Филлипс, а Фоден прицельным ударом в дальний угол угодил в штангу. Однако уже к середине тайма «шашечные» выдавили мяч в середину поля и, как ни странно, довели игру в таком ключе до перерыва.

Отлично сработала тройка полузащитников Хорватии Модрич – Марсело Брозович – Матео Ковачич. Первый действовал, как всегда очень умно и тонко, отлично выбирал позицию и принимал участие в большинстве атак (точнее, их зачатков, поскольку до штрафной они почти не доходили), практически не ошибаясь в передачах, а последний великолепно играл в обороне – навязывал и выигрывал борьбу, действовал на перехватах и вообще выжигал газон перед своей штрафной.

А у англичан неожиданно стал выпадать в командной игре Фоден. Райс и Филлипс не слишком интенсивно и разнообразно играли в подыгрыше, а менявшимся позициями Стерлингу и Маунту не удавалось застать соперников врасплох. Соответственно, до Гарри Кейна мяч практически не доходил – за тайм он так и не нанес ни одного удара.

ФИЛЛИПС СДЕЛАЛ ГОЛ СТЕРЛИНГА

Вторая половина началась ровно так же уныло, как и завершилась первая – на минимальных скоростях и с перекатом мяча поперек. Благо, взорвал игру Филлипс, до того запомнившийся только серией единоборств в середине поля (в отбор этот парень летит с безумием в лице). Полузащитник «Лидса» неожиданно рванул в коридор между оппонентами во второй трети поля, очень вовремя развернулся в центр и покатил в штрафную на ход ворвавшемуся на скорости Стерлингу, переигравшему Доменико Ливаковича в ближнем бою.

Хорватам надо было отыгрываться, но на чужой половине мяч у них держался плохо. Модрич руководил всеми комбинациями, однако партнерам не хватало смекалки, чтобы продолжать атаки нестандартными действиями. Слишком все было прямолинейно. Совсем не работали фланги, а Анте Ребич потерялся в центре штрафной.

За 20 минут до конца Златко Далич выпустил Влашича (под нападающим) и Йосипа Брекало (на правый фланг атаки), перейдя на более агрессивные 4-2-3-1 с Модричем в роли второго центрального полузащитника. Вернуть инициативу удалось, но не более того. Впереди хорваты ничего не показали, а англичане и не стремились, создав только один момент в контратаке – Кейн тянулся к мячу после прострела с фланга и с нескольких метров запустил мяч над перекладиной. Форвард «Тоттенхэма» провел очень разочаровывающий матч, как, впрочем, и большинство его партнеров.

Евро-2020. Группа D. 1-й тур

Англия – Хорватия – 1:0 (0:0)

Гол: Стерлинг, 57.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Мингз, Триппьер, Филлипс, Райс, Фоден (Рашфорд, 71), Маунт, Стерлинг (Кальверт-Льюин, 90+2), Кейн (Беллингем, 82).

Хорватия: Ливакович, Врсалько, Чалета-Цар, Гвардиол, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Модрич, Крамарич (Брекало, 70), Перишич, Ребич (Петкович, 78).

Предупреждения: Чалета-Цар, 42. Ковачич, 48. Фоден, 64. Брозович, 66.

Судья: Орсато (Италия).

источник: «Советский спорт»
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