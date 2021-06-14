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Дюмфрис расправился с обороной Украины и сорвал первый камбэк на Евро-2020
14 июня 00:06
автор: Артем Зибрак

Дюмфрис расправился с обороной Украины и сорвал первый камбэк на Евро-2020

Сборной Украины удалось отыграться со счета 0:2, но защитник Нидерландов Дензел Дюмфрис дожал неуступчивого соперника. Он сыграл ключевую роль во всех трех голах голландцев.

ЗИНЧЕНКО В ПОЛУЗАЩИТЕ, ПРОМЕС ВНЕ ЗАЯВКИ

В группе C три относительно равные команды, всерьез рассчитывающие на выход в плей-офф. Австрия к старту этого матча не без труда обыграла Северную Македонию, так что в очной встрече голландцам и украинцам нужны были три очка.

Хозяева «Йохан Круифф Арены» специально под молодую команду Андрея Шевченко выбрали расстановку 3-5-2, подразумевавшую в данном случае баланс и агрессию. Сразу два центральных нападающих – Мемфис Депай и Воут Вегхорст – должны были получать мяч в чужой штрафной. Квинси Промеса не оказалось даже в заявке, как и травмированного Матейса де Лигта.

Желто-синие предстали в расстановке 4-3-3 с Александром Зинченко в тройке центральныйх полузащитников. Уже на 13-й минуте Шевченко пришлось делать вынужденную замену. Левый вингер Александр Зубков получил повреждение и уступил место на поле натурализованному бразильцу Марлосу.

ЯРМОЛЕНКО ТАЩИТ, ДЮМФРИС ПРОЩАЕТ

По сценарию первый тайм был похож на игру Англия – Хорватия. Более статусная команда и одновременно хозяин матча очень мощно проводит стартовые минуты, не реализует один убойный момент (Дензел Дюмфрис проиграл дуэль Георгию Бущану после тонкой передачи имевшего возможность пробить самостоятельно Жоржиньо Вейналдума) и пару перспективных, а затем отпускает хватку и позволяет славянам отодвинуть игру от своих ворот (7-2 по ударам в первые 12 минут и 0-2 в следующие 20 минут).

С той разницей, что украинцы чаще и большими силами ходили вперед. Правда, заметен в атаке был только нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, несколько раз остро врывавшийся в штрафную. В этом заключается и второе отличие. Если матч на «Уэмбли» получился сколь равным, столь и скучным, то в Амстердаме, напротив, играли быстро и регулярно доставляли мяч в чужую штрафную.

Постепенно украинцы стали уставать и вновь позволять сопернику бить по воротам. Незадолго до перерыва Вейналдум очень круто поймал мяч на стопу и мощно выстрелил – Бущану повезло, что мяч полетел по центру и дал шанс успеть среагировать. А через минуту Дензел Дюмфрис остался один на дальней штанге, но с нескольких метров не попал в ближний угол. На перерыв команды ушли при нулевой ничьей, но голландцы имели полное право быть разочарованными таким промежуточным результатом.

МИКОЛЕНКО И БУЩАН ПРИМЕРИЛИ РОЛЬ СЕМЕНОВА И ШУНИНА

С началом второй половины голландцы еще усилили давление на соперника, стали играть более вертикально, с передачами вдоль флангов и диагоналями в штрафную. Этот пресс и привел к голу. Виталий Миколенко на краю не попал по мячу, позволив Дюмфрису получить мяч и прострелить в центр. Бущан до мяча добрался, но отбил мяч прямо на Вейналдума.

Для тех, кому нравится противопоставление России и Украины на Евро, отметим, что в этом эпизоде случились сразу две ошибки, которые днем ранее допустили Андрей Семенов и Антон Шунин. Только тогда это привело к двум голам. Кстати, еще одна параллель – вышедший в первом тайме вместо травмированного партнера Марлос (у нас это был Денис Черышев) в середине второго тайма также был подвергся обратной замене. Но на этом совпадения заканчиваются.

Но и этого оказалось достаточно, чтобы команда Шевченко поплыла. Оранжевые раз за разом прорывали оборону соперника и через шесть минут удвоили преимущество. Вновь ключевым стало противостояние Миколенко и Дюмфриса. На сей раз голландец на углу вратарской продавил оппонента, и Вейналдум воткнул отскочивший к нему мяч в ближний угол.

КАМБЭК «ЯРОСТИ» И БЕНЕФИС ДЮМФРИСА

Вообще у подопечных Франка де Бура очевиден перекос на правый фланг, где Дюмфрис был намного активнее игравшего на противоположном краю Патрика ван Анхольта. На сей раз такая стратегия сработала (даже лучше, чем можно было себе представить), но лишь в атаке. А в обороне голландцев в концовке начались чудеса.

Сначала Ярмоленко (кто, если не он?) роскошным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку один мяч отыграл, а спустя четыре минуты Роман Яремчук головой замкнул подачу Руслана Малиновского со штрафного. Вау! Почти получился первый камбэк на Евро-2020.

Украинцы молодцы (отдельно молодец Шевченко, не ставший ничего менять, несмотря на неудачный результат по ходу матча), и все же голландцы своей игрой не заслужили потери очков. Впрочем, виноваты они сами – те же бельгийцы днем ранее просто засушили игру и довели ее до победы. Благо в их составе есть Дюмфрис, в одиночку переигравший всю сборную Украины. За пять минут до конца он перевисел в воздухе Зинченко и в третий раз поразил ворота Бущана.

Во втором туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Украина – с Северной Македонией.

Евро-2020.

Группа C.

1-й тур

Нидерланды – Украина – 3:2 (0:0)

Голы: Вейналдум, 52 – 1:0. Вегхорст, - 58 – 2:0. Ярмоленко, 75 – 2:1. Яремчук, 79 – 2:2. Дюмфрис, 85 – 3:2.

Нидерланды: Стекеленбург, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), Дюмфрис, де Рон, Вейналдум, Ф. де Йонг, ван Анхольт (Вейндал, 64), Вегхорст (Л. Де Йонг, 88), Депай (Мален, 90+1).

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Сидорчук, Зинченко, Ярмоленко, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64), Яремчук.

Предупреждение: Сидорчук, 90+3.

Судья: Брых (Германия).

источник: «Советский спорт»
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