Португалия мучилась, Венгрия старалась, а Роналду оформлял рекорды

Роналду, кстати, еще более опытен, чем бывший партнер по мадридскому «Реалу». Нынешний чемпионат Европы стал для него рекордным, пятым в карьере. Такого результата не добивался даже вечный Джанлуиджи Буффон. Последний Евро, прошедший без КриРо, состоялся еще в 2000 году.

Смотрите сами, среди игроков, вышедших в старте против Венгрии, Рубен Диаш стал лучшим игроком АПЛ по версии журналистов, Перейра Данилу с «ПСЖ» год назад выиграл Лигу чемпионов, а Бернарду Силва – играл в финале месяц назад; Бруну Фернандеш – лучший в «МЮ», Диогу Жота один из самых продуктивных в атаке «Ливерпуля», Роналду – лучший бомбардир серии A, Нелсон Семеду год назад играл за «Барселону», Рафаэл Геррейру – основа «Боруссии» Д, а Пепе один из опытнейших футболистов во вселенной. В общем, состав топовый.

Об этом почему-то мало говорят, но на бумаге по составу сборная Португалии – одна из реальных фаворитов чемпионата Европы, уступающая в суммарном мастерстве футболистов только Франции. И дело даже не в Криштиану Роналду.

Так что матч против Венгрии был интересен в первую очередь с позиции качества игры португальцев и их перспектив на выход из группы, ведь несмотря на великолепный состав он им отнюдь не гарантирован – в соперниках-то Германия и Франция, стартующие на Евро-2020 поздно вечером.

Португалия – действующий чемпион Европы, однако пять лет назад это была совсем другая команда – тягучая, вязкая, даже какая-то муторная. В плей-офф она пропустила только один мяч, но вместе с тем в основное время обыграла только чудом добравшийся до полуфинала Уэльс (2:0). А сейчас это очень интересная атакующая команда.

С таким представлением о себе она и начала стартовый матч Евро-2020 – со значительным контролем мяча и регулярными попытками найти Роналду в центре штрафной. Однако вскоре закрались подозрения, что португальцы могут пасть жертвами собственной самоуверенности, как накануне сборная Испании в игре со Швецией.

Так оно в первом тайме и получилось – владение оказалось стерильным, а подачи не доходили до адресата. В итоге за тайм они нанесли всего пять ударов и лишь дважды попали в створ. Все они на счету Жоты (три) и Роналду (два). Лучший момент был у Криштиану, пробившего над перекладиной с линии вратарской.

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Вторая половина (до самой концовки) получилась еще менее яркой. Венгры играли в схеме 3-5-2 и очень грамотно сдерживали атаки соперника. Более того, даже отжали его ближе к середине поля, где у португальцев не имеющие атакующего потенциала Данилу Перейра и Вильям Карвалью. Эти двое много катали мяч между собой, но проникнуть между линиями у них не получалось, в результате чего Фернандеш и Роналду остались без мяча.

Впереди мадьяры, как водится в таких случаях, искали шансы в контратаках, но что любопытно, чередовали забросы за спины защитникам с индивидуальными действиями – не сразу палили на чужую половину поля, а вполне дерзко обыгрывали оппонентов и только дождавшись открывания отправляли мяч партнерам. Показательно, что в сумме за матч они совершили в два раза больше удачных обводок (14-6), и каждый из пяти игроков средней линии стартового состава отметился хотя бы одним обыгрышем. Особенно здорово продвигал мяч вперед Адам Салаи, выигравший несколько верховых и тащивший мяч самостоятельно.

А в обороне особенно здорово проявил себя правый центральный защитник Эндре Ботка, в основном в первом тайме, поскольку во втором работы у него было меньше. Он помогал Герге Ловренчичу сдерживать Жоту и очень здорово действовал на перехватах, грамотно страхуя партнеров, при этом четко держал дистанцию вовремя оказываясь на подборе и отлично отрабатывая в единоборствах.

К счастью, для португальцев, на 84-й минуте им улыбнулась удача. И даже дважды. Вышедший на замену Рафаэл Силва здорово открылся в полуфланге и с угла штрафной прострелил в центр, но попал в соперника. Мяч отскочил к Геррейре, чей удар рикошетом от еще одного защитника закатился в самый угол.

Этот гол выпустил из венгров весь воздух. Спустя пару минут все тот же Рафа заработал пенальти, реализованный Роналду. Это рекордный, 10-й для него гол в финальных раундах чемпионатов Европы. По этому показателю он обошел великого Мишеля Платини. А в компенсированное время все тот же Роналду довел счет до разгромного.

Евро-2020. Группа F. 1-й тур

Венгрия – Португалия – 0:3 (0:0)

Голы: Геррейру, 84 – 0:1. Роналду, 87 – с пенальти – 0:2. Роналду, 90+3 – 0:3.

Венгрия: Гулачи, Ботка, Орбан, Ат. Салаи, Ловренчич, Кляйнхайслер (Шигер, 78), Надь (Р. Варга, 89), Шефер (Него, 66), Фиола (К. Варга, 90), Шаллаи (Шен, 78), Ад. Салаи.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью (Саншеш, 81), Б. Силва (Рафаэл Силва, 71), Фернандеш (Моутинью, 89), Жота (Андре Силва, 81), Роналду.

Предупреждения: Диаш, 38. Него, 80. Орбан, 86.

Судья: Чакыр (Турция).