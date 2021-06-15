Тонкое устройство Черчесова. Зала от Кушанашвили

Дело ведь не только в том, что защитник Семенов не приучен рвать пупок, а в том, что он просто не знает, куда бежать, а Шунин не знает, что в природе нет прямых углов, и все остальные тоже подходят под описание словами «пыльным мешком ударенный».

Два тайма как два бессмысленных акта вопиющей беспомощности, но когда главный говорит, что мы играли, как планировали, а Дивеев - что бельгийцы ничем не удивили, хочется прокричать, что эта сборная - феноменальный феномен, работающий по классической схеме «он был нормальным парнем, пока не превратился в утюг».

Я понимаю, что Черчесов слишком тонко устроен для моего грубого мира, в котором принято извиняться за позор, но скажи ты пару человеческих слов о стыде; это не так трудно, я пробовал.

Нет же, включается камера - и все превращаются в Губерниева, с эмфазой талдычащего гиль, пропитанную таким нарциссизмом, что Трамп кажется скромнягой.

Между тем - я смотрел - финны не знают, что такое демагогия без капли тормозной жидкости; они мобильны и неуступчивы.