ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) не начался Джибути 0 Сомали 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 9' Франция 0 Германия 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.60
Товарищеские матчи (сборные) 22:30 Тунис 0 Мали 0 П1 2.10 Х 2.85 П2 4.40
Тонкое устройство Черчесова. Зала от Кушанашвили
15 июня 21:52
автор: Отар Кушанашвили

Тонкое устройство Черчесова. Зала от Кушанашвили

Наш обозреватель умеет в эмоции. На этот раз он препарирует мир нашей сборной - эдакий симбиоз головотяпства и нарциссизма.

Дело ведь не только в том, что защитник Семенов не приучен рвать пупок, а в том, что он просто не знает, куда бежать, а Шунин не знает, что в природе нет прямых углов, и все остальные тоже подходят под описание словами «пыльным мешком ударенный».

Два тайма как два бессмысленных акта вопиющей беспомощности, но когда главный говорит, что мы играли, как планировали, а Дивеев - что бельгийцы ничем не удивили, хочется прокричать, что эта сборная - феноменальный феномен, работающий по классической схеме «он был нормальным парнем, пока не превратился в утюг».

Я понимаю, что Черчесов слишком тонко устроен для моего грубого мира, в котором принято извиняться за позор, но скажи ты пару человеческих слов о стыде; это не так трудно, я пробовал.

Нет же, включается камера - и все превращаются в Губерниева, с эмфазой талдычащего гиль, пропитанную таким нарциссизмом, что Трамп кажется скромнягой.

Между тем - я смотрел - финны не знают, что такое демагогия без капли тормозной жидкости; они мобильны и неуступчивы.

Даже нагая Бузова в раздевалке, устроив свалку, не поможет, если люди, готовясь с мезозоя, просто боятся делать свою работу; ведь тут нет никакой метафизики, это ж футбол, в Грузии мне втемяшкали, что это Праздник, эмансипация от уныния, которой я больше всего боюсь в матче с финнами.

Датчане обомлели от того, насколько стрессоустойчивы финны; а уж датчане в противность нашим играли в футбол, а не шастали со смурными мордами аварийщиков и агафонов.

Если наши выйдут с такими же рожами, тогда - армагеддон, бездна, Губерниев с утренним коньяком, грудная клетка Семенович как символ подмены понятий, ремень от бати.

Как кто-то поумнее С.Анохина (»Химки») изрек: «В тот самый момент, когда умирает последняя надежда, рождается самая последняя».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Юрий Жирков может пропустить Евро-2020 из-за травмыСергей Карасёв будет арбитром матча Италия - ШвейцарияАлександр Поветкин объявил о завершении карьерыЧерчесов не стал молчать после скандала с участием БузовойКанделаки прокомментировала скандал Губерниева и БузовойАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Евробомбардир. Как Португалия победила Венгрию, а Роналду побил легендарный рекорд Платини
В 1-м туре группы F сборная Португалии лишь в самой концовке сломила сопротивление венгров в Будапеште (3:0), а Криштиану Роналду забил свои 10-й и 11-й мячи в финальных стадиях Евро, превзойдя достижение Мишеля Платини.
Видео всех голов Евро-2020 15.06.2021: Португалия додавила Венгрию, Франция против Германии
Видеообзоры двух матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 15 июня: Венгрия - Португалия, Франция - Германия.
Жирков попрощался с Евро-2020. И, видимо, вообще со сборной
Как-то буднично прошли новости о том, что 37-летний ветеран сборной России покинул команду и больше не сыграет на чемпионате Европы.
Календарь РПЛ — словно дань уважения Зареме и Семину
Бросаем беглый взгляд на календарь сезона-2021/22, который Российская Премьер-Лига опубликовала в разгар Евро-2020.
«Россия — фаворит, но чисто гипотетически». Игнатьев — о предстоящем матче с Финляндией
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от второго матча команды Станислава Черчесова на Евро-2020 - против финнов 16 июня в Санкт-Петербурге.
РПЛ опубликовала календарь сезона-2021/22: «Спартак» начнет в гостях у Слуцкого, закончит — в Химках
Российская Премьер-Лига обнародовала даты матчей внутрироссийских соревнований следующего сезона.
Венгрия — Португалия: прямая трансляция матча группы F на Евро-2020 15.06.2021
15 июня 2021 года в Будапеште состоится матч 1-го тура в группе F между сборными Венгрии и Португалии.
Шведские «быки» не испугались испанского «тореро». Как на Евро-2020 случилась первая безголевая ничья
В матче 1-го тура в группе E испанская сборная в Севилье не смогла распечатать ворота героического Робина Ульсена.
Испания — Швеция: прямая трансляция матча группы Е на Евро-2020 14.06.2021
14 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1-го тура в группе Е между сборными Испании и Швеции.
Левандовски растворился, Крыховяк удалился, экс-зенитовец забил. Как Польша проиграла в Питере Словакии
В матче 1-го тура группы Е поляки неожиданно оступились в игре со словаками (1:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика