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ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Финляндия 0 Россия 0 П1 6.10 Х 3.70 П2 1.70
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Турция 0 Уэльс 0 П1 2.60 Х 3.00 П2 3.20
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Швейцария 0 П1 1.68 Х 3.70 П2 6.20
Андрей Червиченко: Нужно выпускать в основе Соболева и Дзюбу, иначе таких финнов не обыграть
16 июня 07:35
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Нужно выпускать в основе Соболева и Дзюбу, иначе таких финнов не обыграть

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о сегодняшнем матче на Евро-2020 Россия – Финляндия. Трансляция на Первом канале, начало в 16.00.

- Я говорил еще после матча с Бельгией, что хотя бы после второго гола сразу надо было выпускать второго форварда, - напоминает Андрей Червиченко.

- А так, получается, что стояла задача не сыграть хотя бы вничью, а не проиграть больше 0:3? Что касается финнов, то с ними опять у наших получается проблема. Финны, видимо, изначально видели себя на 4-м месте, и кроме неплохого футбола, по-моему, ничего не собирались показывать.

Но теперь после победы над датчанами им ничего на мозги не давит. Они будут раскрепощенными, потому что уже прыгнули выше головы, и даже если больше очков не наберут, уже перевыполнили задачу.

Из-за этого у нас появилась еще одна проблема: мы обязаны выигрывать у раскрепощенных финнов. А как показывает история, еще начиная со сборной СССР, когда мы обязаны, ничего у нас не получается.

- Согласен. Можно вспомнить матч на ЧМ-1982, когда нас устраивала только победа над Польшей, получилась ничья. И знаменитый матч, с якобы, пьяными шотландцами на Евро-1992.

- Все правильно, я про это и говорю. Можно еще несколько таких судьбоносных матчей вспомнить. И если наши не смогут долго забить, чем меньше времени будут оставаться до финального свистка, тем больше будет напряжение, необходимость забивать и выигрывать больше будет давить на наших игроков. Поэтому исход матча вызывает тревогу.

- Я только хочу заметить, что финны оказались очень непростым соперником. Да, была ситуация с Эриксеном, но заслуг сборной Финляндии это не умаляет.

- Финны сыграли так, как мы должны были играть с бельгийцами. Мы должны были, как финны, организованно обороняться и искать свой шанс в атаке, чтобы забить. То, что блестяще сделали финны в матче с датчанами.

У финнов нет какой-то выдающейся техники, но есть очень слаженная и ответственная игра в обороне. И вообще, у команды присутствует игровая дисциплина. Их будет очень тяжело обыграть. А нам тяжело с такой организованной командой играть. А то, что они могут забить, мы все видели. А уж с нашей-то худшей обороной во всем чемпионате.

Поэтому вся надежда на нападение. Если опять будет один Дзюба, то мы видели, как бельгийцы с ним прекрасно справились. То, что мы не смогли сделать с Лукаку.

- Надеемся, что Черчесов выпустит Соболева в пару к Дзюбе.

- Считаю, что это минимум, что нужно сделать. Или хотя бы выпустить атакующего полузащитника, например, Ионова – он хотя бы может пробежать, навести шухер. А в этой ситуации выпускают Черышева, а не Ионова.

Вопросов много - по игре, по составу. Не хочется обижать Семенова или Шунина. Но нужно же как-то чувствовать свою ответственность. Если понимаешь, что не тянешь – должен прийти к Черчесову и сказать, что не тянешь. Ну, зачем, чтобы потом тебя костерила вся страна?

источник: «Советский спорт»
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