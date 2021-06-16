Андрей Чернышов: Против Финляндии надо играть в два нападающих

В разгар чемпионата Европы экс-футболист «Спартака», «Динамо» и сборной СССР/СНГ/России, а последствии тренер красно-белых и спортивный директор «Торпедо» Андрей Чернышов нашел время, чтобы прийти в редакцию «Советского спорта» и откровенно поговорить обо всем. Разговор получился очень насыщенным, и в преддверии второго матча сборной России на чемпионате Европы против команды Финляндии мы публикуем отрывок, посвященный нашей национальной команды и континентальному первенству.

«ПИК СБОРНОЙ РОССИИ ПРИ ЧЕРЧЕСОВЕ – МАТЧ С ИСПАНИЕЙ»

- Вы вместе со Станиславом Черчесовым играли за сборную в 1990-е, а с 2016 года он ее тренирует. Какие впечатления у вас от него работы?

- В последний раз мы с ним общались в 2015 году, когда я был спортивным директором, а Станислав Саламович главным тренером «Динамо». Вели тогда переговоры о переходе Федора Смолова в «Торпедо», но в результате он выбрал «Урал». После этого не было никаких точек соприкосновения, хотя, когда мы играли вместе и в сборной, и в «Спартаке», у нас были, можно сказать, очень дружеские отношения. Потом каждый пошел своим путем.

Сложно оценить работу Черчесова в сборной. С одной стороны, есть неплохой результат на ЧМ-2018. Хотя, если разбирать в отдельности каждую игру… Саудовская Аравия и Египет, наверное, не те соперники, с которыми можно играть с каким-то другим результатом, кроме победы, а Уругваю проиграли.

Лично мне, как как специалисту, очень понравился матч с Испанией, хотя для болельщиков это, наверное, был не лучший матч – играли от обороны, все в защите, надежды на контратаку и стандартные положения. Но мне понравилось, что тренерский штаб принял такое решение, поняв, что с испанцами по-другому сыграть нельзя. Далее стоит отметить попадание на чемпионат Европы…

- … где в квалификации в соперниках были Шотландия, Кипр и Казахстан.

- Вот видите, всегда есть обратная стороны медали... Да, с группой нам повезло кто там был из серьезных соперников? И все же играть нужно со всеми. Иногда, такие команды как Кипр и Казахстан, ставят подножки. Так что это большая работа – настроить команду на такие матчи, обыграть. Надо ведь еще забить этим командам. Да, есть неудачи с Бельгией, серьезные неудачи. И нам надо перестраиваться. Мне не можем находиться дальше на этом уровне, нам надо подниматься выше.

Поэтому я бы оценил работу Станислава Саламовича неоднозначно. Есть успехи, есть провалы. Кто бы там что ни говорил, но согласитесь, позорно играть 0:0 с Молдовой и проигрывать сербам 0:5. И это надо признавать, говорить об этом. Другое дело, как сам главный тренер и его штаб делают выводы.

Мне кажется, что пик нашей сборной при Черчесове – выход в четвертьфинал ЧМ-2018 и попадание на Евро-2020. Спасибо главному тренеру за то, что мы получили нашу сборную на таком турнире, но если разбирать игру именно с сильным соперниками, то уровень сборной остался на отметке 2018 года и выше мы не движемся.

- То есть если взять весь цикл Черчесова в сборной, то при нем команда уже прошла пик и теперь идет по нисходящей?

- Пожалуй. В таких ситуациях надо менять либо тренера, либо игроков. Кто-то скажет, что нет игроков, но куда они делись? Всегда задаюсь вопросом этим вопросом. У каждой команды есть молодежный состав, у многих появились вторые команды. Из каждой из них ежегодно выпускаются по 16 игроков, и никто из них не попадает в основной состав. 10 лет они как-то тренировались и куда они деваются потом?

У нас не было лимита, но были игроки. Сделали лимит и сказали, что будет лучше, но игроков теперь нет. Ситуация действительно странная. Неужели за 16 лет с тех пор, когда Жирков начал играть в сборной России в 2005 году (он был у меня в молодежной, потом перешел в первую сборную), у нас не появилось ни одного левого защитника?

- Федор Кудряшов.

- Можно называть фамилии, но по существу? У нас были братья Березуцкие, после – никого. Сергей Игнашевич закончил – его просили вернуться к ЧМ-2018. И хорошо, что так получилось, он усилил сборную, оказал большую помощь. Но в целом ситуация с игроками тяжелая, надо что-то менять.

«ШУНИН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БОССОМ, КАК ОВЧИННИКОВ ИЛИ АКИНФЕЕВ»

- Те 26 футболистов, кто в заявке сборной России на Евро-2020, лучшие?

- У меня было много работы, поэтому не столь пристально следил за российским чемпионатом. Удавалось смотреть только топовые матчи, поэтому судить о качествах и состоянии игроков не готов, но, например, есть вопрос по вратарям. Весь цикл играл Гильерме. Да, его критиковали, он допускал ошибки, но потом он получил приз лучшего вратаря России и очень хорошо провел концовку чемпионата. Я не фанат Гильерме, но странно, что он не попал даже в тройку вратарей, поехавших на чемпионат Европы. Есть Андрей Лунев. Он вышел на хороший уровень, до этого уже играл в сборной, был номером один, но его также не вызвали. Пусть у него и была травма.

- А что скажете по Шунину? Сейчас в его адрес летит много критики.

- Лично не знаю Антона, никогда с ним не пересекался. Знаю только, что когда он начинал, подавал большие надежды. И вдруг, когда его карьера уже подходит к концу, он попадает в сборную. И не просто попадает, а становится основным вратарем. Для меня вратарь это Сергей Овчинников, Игорь Акинфеев, другими словами вратарь – босс команды. А Шунин не является таковым. Может, дело как раз в том, что защитники это чувствуют.

Когда я играл в команде или в сборной, за моей спиной был Дмитрий Харин Харин, Александр Уваров, Черчесов. И если ты ошибешься, в раздевалке может случиться, могло дойти и до рукоприкладства. Ты понимал, что можешь ошибиться, но ошибка ошибке рознь, и если ошибешься в простой ситуации, тебе точно достанется. А сейчас я не вижу, чтобы защитники нашей сборной ощущали, что за их спиной стоит такой босс.

- Грубо говоря, если бы в воротах стоял Овчинников, Семенов не допустил бы ту роковую ошибку в игре с Бельгией?

- Думаю, Семенов сам бы уже отказался играть после этого либо изначально играл бы очень хорошо.

- Почему его не заменили после двух таких ошибок?

- Когда мне задают вопросы по стартовому составу или заменах, всегда напоминаю, что мы не находимся внутри команды, не видим тренировочный процесс. Существуют физические и медицинские показатели. Тренер же не враг себе, он выставит лучших игроков на конкретный матч, потому что каждый день видит игроков, ему каждый день приносят распечатку показателей. Да, он может ошибиться, когда на выбор из двух равноценных футболистов. Тут выручает только чутье, интуиция.

Кроме того, защитников в игре очень сложно поменять, даже, когда они ошибаются. Это все равно что поменять вратаря. Всегда говорю, что менять центрального защитника можно только в случае тяжелой травмы.

«МАТЧ ШВЕЦИИ С ИСПАНИЕЙ – НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕНЕРОВ»

- Да, Семенов ошибся, а Шунин не спас, но в целом у многих осталось впечатление, что у команды не было игры...У вас какие ощущения остались от этой встречи?

- Уже говорил, что за все время работы Черчесова в качестве главного тренера мне очень понравилась только игра с Испанией, там была видна тактика, было видно, чего команда хотела и как планировала этого добиться. Сейчас у меня такое ощущение, что каждый играет в то, что он хочет и умеет.

Все посмотрели матч Швеция – Испания (0:0) в понедельник. Как болельщик, могу сказать, что матч был скучный, но как специалист увидел блестящую игру шведов – как они перемещались, как создавали моменты. Я бы этот матч сделал наглядным пособием для начинающих тренеров – как надо строить игру, если ты предпочитаешь систему 4-4-2.

А вот что хотела наша сборная в игре с Бельгией, непонятно. Вроде с первых минут пошли в атаку, было какое-то напряжение в штрафной площади бельгийцев и даже удары по воротам, а потом ошиблись и сразу сникли. И второй тайм Бельгия просто на классе доиграла по счету. Так что осталось загадкой, что хотела наша сборная в этой игре – то ли сначала прессинговать, то ли уйти в оборону...

- Но согласитесь, что нелепые голы деморализуют команду.

- Безусловно. Ошибка Семенова, мы получаем 0:1 и нужно оперативно перестраиваться. Но это очень сложно сделать по ходу игры.

- Украинцы же смогли в похожей ситуации при счете 0:2.

- Украинцы молодцы, конечно, но я не понял замен со стороны Франка де Бура. При счете 2:0 он подумал, что все уже решено, и убрал двух ведущих защитников. Это странно. Обычно меняют форвардов либо добавляют еще одного игрока в оборону. Потому украинцы и сумели переломить ход матча. Если бы сборная России сумела забить при счете 0:2, возможно, шанс бы и появился.

- Точно ли на такой случай необходим заранее оговоренный «план Б»? Футболисты играют в сборной не первый год. Должны понимать, что делать, когда ситуация на поле изменилась.

- Конечно, никто не готовит команду к тому, что она должна пропустить на 15-й минуте и перестроиться. Ты просто знаешь, что если произойдет несчастье, должен что-то изменить – заменить кого-то, усилить атаку. Может, наоборот ты понимаешь, что в этой игре тебе лучше проиграть 0:1, чем 0:5. Тогда еще укрепляешь оборонительные порядки.

Для тактических изменений существуют перерыв и замены. Может, просто футболисты растерялись, поплыли или не были готовы в этот день. Есть много факторов, которых мы не знаем. А может, все еще проще – соперник оказался настолько выше классом, что просто не позволил претворить в жизнь ни «план Б», ни «план В».

ДОБИЛИСЬ ХОРОШЕГО РЕЗУЛЬТАТА, А ТРЕНЕР ГОВОРИТ: «ТАК МЫ ИГРАЛИ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»

- Вы говорили, что матч с Испанией, когда наша команда играла строго от обороны, был лучшим при Черчесове. Меж тем в 2019 году он сыграл два агрессивных матча с Бельгией и проиграл их 1:3 и 1:4. Казалось бы, вот готовый испанский рецепт, но сборная вновь сыграла рискованно. Почему?

- Наверное, это тактическая ошибка, но есть и другие факторы, повлиявшие на это решение. Например, присутствие болельщиков на трибунах в Санкт-Петербурге. Возможно, лучше было бы, чтобы играли на выезде. Не знаю, почему тренеры не проанализировали те два поражения от Бельгии, чтобы что-то изменить и вернуться к тому, что было с Испанией.

В моей карьере был один тренер. Он был сторонником атакующей игры, говорил: «Если у меня будет три хороших форварда, я выпущу на поле всех троих». И вот с очень сильной командой он решил сыграть от обороны, мы добились ничьей. Заходим радостные в раздевалку, друг друга поздравляем. Тут заходит этот тренер и говорит: «Так мы играли в первый и в последний раз». Хотя добился хорошего результата, которого никто не ожидал.

Это я к тому, что, вероятно, тренерский штаб пришел к мнению, что команда в таком состоянии, что с Бельгией ей стоит сыграть более открыто, прессинговать выше. К сожалению, это не дало положительного результата. А шведы против Испании решили сыграть по-другому, и это принесло им ничью.

- Финнов теперь надо не просто обыгрывать, но и громить.

- Сборная поставила себя в очень сложную ситуацию. Наверное, в этой игре мы увидим повторение матча Испания – Швеция, в котором роль испанцев примерят наши футболисты.

- Только бы результат не был аналогичным.

- Конечно, я имею в виду, что картинка матча будет такой же. Финны не скрывают, что хотят играть от обороны на контратаках. Это их стиль, в котором они видят успех. Они отойдут всеми силами к своим воротам. Думаю, даже одного нападающего впереди не оставят, все будут защищаться. И нам предстоит взламывать вот такую насыщенную оборону.

- Выпустит ли Черчесов Александра Соболева вторым форвардом?

- Игра-то решающая – если здесь не побеждаем, Евро для нас закончится. Так что не удивлюсь, если так проихойдет. Я бы выпустил лучших на сегодняшний день, а кто лучший из тройки Артем Дзюба – Соболев – Антон Заболотный, знает только тренерский штаб. Может, Дзюба уступает конкурентам по позиции.

- Не замахивайтесь на святое.

- Иногда нужно принять не очень популярное решение в угоду успеху. Как говорил великий Валерий Лобановский: «Не может быть компромиссов, нужно резать по живому».

Так что нужно определить лучших – кто в состоянии прессинговать, давить на оборону финнов. И в любом случае выходить играть с двумя форвардами.

- Видите ли необходимые для вскрытия плотной обороны качества у полузащитников сборной России?

- У нас есть индивидуально сильные футболисты – Александр Головин, Алексей Миранчук.

- У Миранчука мало получается в сборной.

- Возможно, здесь он загнан в какие-то тактические рамки. По потенциалу он точно мог бы играть лучше. У нас есть игроки, которые могут придумать – Магомед Оздоев хорошо пробить с дальней дистанции, а, допустим, Марио Фернандес результативно прийти на стандарт в чужую штрафную.

- Это все примеры голов в результате давления. А розыгрыши мяча?

- Вы же смотрели матч Россия – Бельгия. Сколько высококлассных футболистов у бельгийцев! Как они обращаются с мячом, его принимают и отдают. Там совсем другая техника. Да, у нас нет высококлассных футболистов в таком количестве. Надо брать другим – желанием, агрессивностью, напором, давлением. Ведь не все команды имеют в своем составе классных техничных футболистов, но и они обыгрывают признанных фаворитов. Та же Северная Македония весной победила Германию. За счет чего?