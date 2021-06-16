Александр Дюков: Все мы ждем выхода сборной России из группы, это наша задача

- На конференции РФС я заявил, что одна из задач, поставленных перед нами - разработка разных вариантов новых форматов проведения ЮФЛ, ФНЛ и РПЛ. Эта работа ведется. Через месяц мы будем готовы ответить на данный вопрос. В любом случае изменения форматов будут возможны только с сезона-2022/23.

- Этот вопрос обсуждается. Он будет еще раз проработан. Было несколько обсуждений, в том числе с клубами, лигами по поводу возврата на систему «весна-осень». Но предыдущие попытки не привели к консенсусу, к тому, что надо вернуться. Были мнения и за возврат, но на тот момент таких голосов было меньшинство. Может быть, сейчас получим другую ситуацию.

- Прошлый сезон мы провели при новом лимите. Подведем итоги, проведем анализ по влиянию лимита, и уже исходя из этого, будем принимать решение. Пока я не вижу оснований для изменений лимита. Не вижу другой формулы, которая позволила бы повысить эффективность нашего футбола и улучшить спортивную составляющую. А она важна, в том числе, и для подготовки игроков для сборной России, и для того, чтобы в поднять коммерческий успех.

О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ РОССИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЕВРО

- Это наш долг - проводить соревнования на высоком уровне. Так мы относимся абсолютно ко всем турнирам. Но вопрос о самостоятельной заявке на чемпионат Европы в РФС не поднимался.

О ПРОЕКТЕ КАЛЕНДАРЯ

- Мне еще не удалось детально ознакомиться с проектом календаря. В любом случае это не окончательная его версия, и какие-то корректировки еще будут внесены.

ОБ ИГРЕ С БЕЛЬГИЕЙ

- Как все болельщики, я испытал разочарование от матча с Бельгией. И даже не от результата, а от того, как играла наша команда. Мы не первый раз соперничали с бельгийцами. Не могу сказать, что это самая сильная сборная Бельгии за все время. Команда играла без Азара и Де Брейне.

ОБ УВОЛЬНЕНИИ ЧЕРЧЕСОВА, ЕСЛИ РОССИЯ НЕ ВЫЙДЕТ ИЗ ГРУППЫ

- Контракт со Станиславом Черчесовым подписан до конца чемпионата мира 2022 года.

О ЗАДАЧЕ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЕВРО

- Задача поставлена. Все мы ждем выхода нашей сборной из группы. Это непростая цель, но мы будем надеяться, что удастся ее выполнить. И тренерский штаб, и команда настроены только на это.

О ДОХОДАХ РФС ЗА 2020 ГОД

- Доходы РФС выросли. Это удалось благодаря выстроенным партнерским отношениям, повышению эффективности и результативности РФС. Коммерческие доходы выросли до 3,13 миллиардов рублей. В 2021 году мы ожидаем, что рост доходов продолжится, они вырастут на 40 процентов и достигнут 8,5 миллиардов рублей.

О ЮНОШЕСКОЙ ЛИГЕ И СОЗДАНИИ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ

- Это важные турниры и элементы программы смены. Важна соревновательная практика, которая должна быть регулярной. Как можно больше матчей должно происходить на равных условиях. ЮФЛ такую возможность дает. Стало больше конкурентных матчей, и это идет на пользу ребятам. Дальневосточные лиги решают важную задачу интеграции этих территорий.

Мы рассматриваем создание центра подготовки сборных. Возможно, их будет два: в Подмосковье и на юге. Работа в этом направлении идет. Замена Новогорску? Новогорск - это два поля и он дает возможность проведения сборов только основной команде.

О ВОЗМОЖНОМ УХОДЕ КАШШАИ ИЗ РФС

- У нас с Кашшаи еще год контракта. Мне ничего не известно о том, что он покинет свой пост.

О СИТУАЦИИ С «ЧАЙКОЙ»

- Следствие продолжается. Материалы в ближайшее время будут переданы в суд. Уже после решения суда РФС примет свой вердикт. Исключат ли «Чайку» из ФНЛ, если матч этой команды будет признан договорным? Надо смотреть регламент. Скорее всего, исключат. Это даст основание, в том числе, для пересчета очков. Соответственно это скажется на турнирном статусе команды. Если договорной матч был сыгран, и это доказано, то стороны, участвовавшие в нем, должны быть наказаны. Возбуждено уголовное дело, идет расследование. Клуб собирает игроков, и намерен выйти в РПЛ? Наверное, клуб уверен, что не сделал ничего незаконного.

О НЕДОПУСКЕ НЕКОТОРЫХ ЖУРНАЛИСТОВ НА ЕВРО

- Не нужно смешивать политику и спорт. Это не только мое отношение, но и ФИФА, и УЕФА. Надо бороться с этим, не допускать подобных случаев в будущем. Сложно комментировать данный факт, потому что у меня нет всей информации. Чемпионат Европы еще не завершен. Думаю, что соответствующие органы разберутся и примут правильное, справедливое решение.