Миранчук – как Ковальчук! Автор победного гола выбился в отличники

Вроде и работы у дебютанта Евро было мало, но сыграл он четко и спокойно. На 18-й минуте включил Нойера, выбежал за штрафную навстречу финскому форварду и головой сорвал выход один на один. На 53-й минуте занял правильную позицию и намертво поймал мяч после удара ведущего финского форварда. Верится, наша сборная получила железного первого номера.

Дважды высоко выпрыгивал в борьбе за мяч. На 23-й минуте его подтолкнул в воздухе защитник, Марио потерял координацию, упал на спину. С поля его транспортировали на носилках и на скорой увезли в больницу с подозрением на травму грудного отдела позвоночника. К счастью, обошлось – армеец отделался испугом.

5,5

З. Дмитрий Баринов

Как и в контрольном матче с Болгарией, вышел в центре обороны. На 27-й минуте схватил соперника (Камара) за футболку и заслуженное предупреждение. На 40-й – мог покинуть поле, если бы рефери наказал его за тычок ладонью в лицо соперника (Пукки). После перерыва поскользнулся и позволил тому же нападающему пробить из штрафной. К счастью, во вратаря. Не отличался и точностью в передачах. Перед финальным свистком получил локтем в голову, а наша команда – спасительную паузу.

6,0

З. Вячеслав Караваев

Вышел вместо Фернандеса, погоду не испортил. На 37-й минуте мог стать героем матча, если бы замкнул прострел Кузяева. Надо было в падении лететь на мяч, как Дмитрий Торбинский в четвертьфинале Евро-2008 с голландцами. Увы, Вячеслава опередил защитник. Караваев по инерции влетел в штангу и получил болезненный ушиб. Верится, он не помешает ему сыграть с Данией.

6,5

З. Игорь Дивеев

Превзошел все ожидания. Ошибался (поскользнулся на ровном месте), но исправлял свои и чужие помарки. Повезло, что на 3-й минуте задержался в чреве штрафной после начатой им же комбинации у своих ворот. Соперник носом залез в офсайд, и после вмешательства VAR финский гол аннулировали.

Несколько раз в подкатах накрывал соперников, взяв пример с партнера Джикии, который не позволил в аналогичной ситуации забить самому Лукаку в матче с Бельгией.

6,5

З. Георгий Джикия

Заканчивал матч бесстрашный капитан «Спартака» с капитанской повязкой, которую получил от замененного Дзюбы. В конце первого и второго таймов ему врезали сначала по голове, потом по голени. На 56-й минуте заблокировал удар из штрафной площали. На 88-й – засадил сопернику шипами в ногу, получил предупреждение и организовал опасный штрафной финнов.

6,0

Полузащитник Магомед Оздоев

Повысил качество передач, но завершение… Десятая минута: Миранчук вывел его на удар из штрафной, но Магомед отправил мяч не в пустой угол, а в молоко. На 34-й минуте ценой желтой карточки сорвал опасную атаку. И на 60-й был заменен на мобильного Жемалетдинова.

5.5

П/з Рифат Жемалетдинов

Вышел на замену и за полчаса с «копейками» упустил два голевых момента. Через шесть минут после появления на поле был брошен в прорыв Миранчуком, но пробил точно рядом со стойкой. На третьей добавленной минуте железнодорожник с изысканной передачи накоротке Соболева пробил выше перекладины. А перед самым финальным свистком должен был выводить Соболева один на один с вратарем, если бы прижал мяч к траве. Но пас полечился жестким, при этом спартаковец жестом отблагодарил партнера.

6,0

З. Далер Кузяев

Стал соучастником той самой комбинации у своих ворот на 3-й минуте, завершившейся пропущенным и, к счастью, отмененному голу финнов. На 72-й минуте обязан был забивать. Получив мяч в штрафной от Дзюбы, бил на технику метров с 15, но слишком откровенно для мастеровитого вратаря. Тот выручил. Хорошо взаимодействовал с Головиным. Именно Далер сделал прострел на Караваева, которому не посчастливилось замкнуть штангу.

5,5

П/з Роман Зобнин

Проделал солидный объем работы, но его КПД, увы, не высок. На 87-й минуте неудачно завершил комбинацию с участием вышедшего на замену Мухина и Караваева.

7,0

Алексей Миранчук

Еще доказал, что он игрок двух касаний, способный исполнить. Как хоккеист Илья Ковальчук в Квебеке-2008, которого прорвало в финале ЧМ. В первом тайме Алексей долго оставался в тени. Но сумел вывести на удар с козырной позиции Оздоева. А перед свистком на перерыв забил чудо-гол. Получив мяч от Дзюбы, одним движением переложил его с правой ноги на любимую левую и обводящим ударом отправил его в девятку. Такие номера он проделывал в Италии. Впрочем, нам на это наплевать. Во втором тайме вывел бывшего одноклубника Жемалетдинова почти что один на один с вратарем, но тот промахнулся. На 85-й минуте уступил место на поле свежему Мухину.

б/о

П/з Максим Мухин

Едва выйдя на поле, сделал навес в штрафную. Потом пробежался по левому полуфлангу за резвым соперником. Словом, обедни не испортил.

6,5

П/з Александр Головин

Не лучший его матч. Но все равно наша Легенда №17 выделялся. Шел в обводку, изящно бросил в прорыв Кузяева, который низом прострелил на Караваева. Впрочем, эту комбинацию мы смакуем в третий раз. Во втором тайме попытался повторить фокус Миранчука, только правой ногой – мяч пролетел мимо ворот. Позволил себе много брака. Но если за обостряющие передачи его критиковать не стоит, то за поперечный неточный пас на своей половине надо поставить не вид.

5,5

Нападающий Артем Дзюба

В первом тайме растворился на поле. Правда, перед свистком на перерыв снабдил мячом Миранчука, который открыл счет. Напрашивалась замена. После перерыва активизировался, начал цепляться за мяч. На 85-й минуте покинул поле, отдав капитанскую повязку Джикии.

6,0

Н. Александр Соболев

За десять минут сделал больше, чем Дзюба. Сначала получил рукой в голову и с минуту полежал на газоне, подарив нашей команде паузу. Потом изящным пасом из «вражеского окружения» вывел на удар Жемалетдинова. Наконец, сам был готов убежать к финским воротам, грамотно открылся, но получил слишком жесткую передачу.