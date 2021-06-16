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Алексей Миранчук: Не скажу, что это мой лучший матч за сборную, надеюсь, он впереди
16 июня 20:09
автор: Юлия Григорьевская

Алексей Миранчук: Не скажу, что это мой лучший матч за сборную, надеюсь, он впереди

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который был признан лучшим игроком второго матча группового этапа чемпионата Европы с Финляндией (1:0), поделился впечатлениями от победы.

- Поделитесь своими эмоциями от победного матча.

- После победы эмоции всегда самые лучшие и положительные. Игра получилась тяжелая, это был важный этап, на котором нам была нужна победа. Мой мяч - это результат игрового действия, которое завершилось голом.

- У вас сегодня был хороший день. Это пока ваш лучший матч за национальную команду?

- Если я забил, и был признан лучшим игроком матча, это не говорит сразу об этом. Вы так говорите, потому что это чемпионат Европы, поэтому вы хотите придать этому значимости. Не сказал бы, что это мой лучший матч за сборную. Надеюсь, он у меня еще впереди. На этом турнире важна каждая игра, каждое очко. Мы рады, что нам удалось выиграть. Поздравляю всю страну с победой. Но это стало уже историей, мы идем дальше.

- В сборной в последнее время вы чаще выходили на замену, чтобы проявлять мастерство в разряженном пространстве. Сегодня вышли в первых минут, и приходилось играть в прессинге. Сильно различается игровое задание в связи с этим? Как вам финны?

- Выполнил установку тренера не я, вся команда. Я не первый раз выходил в старте. Разница, конечно, есть. Но всегда есть функции и требования, от выполнения которых многое зависит. Что касается соперника, мы понимали, что финны будут играть от обороны, стараться выбегать в контратаки. Мы готовились к этому.

- Насколько вы изменились за год в «Аталанте»?

- Наверное, что-то изменилось. Другой чемпионат, другие требования. Каким-то компонентам уделял больше времени. Сложно что-то говорить и описывать. Я провел в «Аталанте» всего год. Была адаптация, привыкал ко всему. Сказать, что я кардинально изменился, пока тяжело. Было время понять, что минут на поле так много, чтобы показать и проявить себя. Важно было провести свое время на поле с максимальной пользой для команды. Игроки, которые входят на замену, должны освежать игру.

источник: «Советский спорт»
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