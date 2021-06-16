Алексей Миранчук: Не скажу, что это мой лучший матч за сборную, надеюсь, он впереди

- Поделитесь своими эмоциями от победного матча.

- После победы эмоции всегда самые лучшие и положительные. Игра получилась тяжелая, это был важный этап, на котором нам была нужна победа. Мой мяч - это результат игрового действия, которое завершилось голом.

- У вас сегодня был хороший день. Это пока ваш лучший матч за национальную команду?

- Если я забил, и был признан лучшим игроком матча, это не говорит сразу об этом. Вы так говорите, потому что это чемпионат Европы, поэтому вы хотите придать этому значимости. Не сказал бы, что это мой лучший матч за сборную. Надеюсь, он у меня еще впереди. На этом турнире важна каждая игра, каждое очко. Мы рады, что нам удалось выиграть. Поздравляю всю страну с победой. Но это стало уже историей, мы идем дальше.

- В сборной в последнее время вы чаще выходили на замену, чтобы проявлять мастерство в разряженном пространстве. Сегодня вышли в первых минут, и приходилось играть в прессинге. Сильно различается игровое задание в связи с этим? Как вам финны?