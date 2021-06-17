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Евгений Томашевский: Важно, что выиграли у финнов, но восторга от победы не испытал
17 июня 09:00
автор: Юрий Волохов

Евгений Томашевский: Важно, что выиграли у финнов, но восторга от победы не испытал

Двукратный чемпион России по шахматам, футбольный болельщик Евгений Томашевский высказал свои впечатления от матча Россия – Финляндия.

- Важна победа, но скажу дипломатично - восторга не испытал, - говорит Евгений Томашевский. – Думаю, я такой далеко не один. Если выражаться шахматным языком, наша партия отложена и будет доиграна в Копенгагене.

То, что сегодня было, это обязательная программа. Если уж таких финнов не обыгрывать, которые почти ничего не создали. Гол на 3-й минуте получился сочным, но хорошо, что есть ВАР. В противном случае, этот гол, безусловно, засчитали. После этого выиграть матч было бы тяжело.

Считаю что счет по игре – на 1:0 мы примерно и наиграли. Но у меня создалось такое ощущение, что финны обороняли счет 0:1. Однако в добавленное время они вдруг пошли вперед. Во втором тайме наши могли забить второй. Этот гол может стать решающим для распределения путевок. Может возникнуть такая ситуация, что нас устроит минимальное поражение в Дании. А теперь нам нельзя проигрывать.

- Вы сказали, что партия отложена. В какой для нас позиции – без двух пешек?

- Мы упустили возможность отложить ее в хорошей позиции. Потому что последним ходом перед контролем мы могли подучить серьезный перевес. А теперь – не скажу, что без двух пешек, но в очень неясной для нас позиции.

Понято, что по именам у нас команда слабее, но на поле будут играть еще много факторов.

- Наконец, Черчесов убрал Шунина, и Сафонов сыграл надежно. Видимо, наш тренер определился с первым номером. На один матч – точно.

- Согласен – Сафонов сыграл надежно. И еще все хвалят Дивеева…

- Ну, два подката против Пукки – дорого стоят…

- Сыграл в стиле Джикии. Но если там был бы форвард уровня Лукаку, эти подкаты нам не помогли бы.

- Но все равно, Дивеев лучше Семенова.

- На мой взгляд, это защитники примерно одного класса. Дивеев – моложе, поэтому пусть играет более молодой.

- Кого еще отметите? Джикия - молодец.

- Да, Джикия – красавец! Но мне многие понравились. Очевидно, Миранчук, Головин держал свой уровень. Кузяев добротно выглядел.

Но парадокс: все вроде молодцы, а игры не было. Однако, как спортсмен, я понимаю, что в таких ситуациях игра идет на результат. А результат есть.

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источник: «Советский спорт»
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