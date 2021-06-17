Евгений Томашевский: Важно, что выиграли у финнов, но восторга от победы не испытал

- Важна победа, но скажу дипломатично - восторга не испытал, - говорит Евгений Томашевский. – Думаю, я такой далеко не один. Если выражаться шахматным языком, наша партия отложена и будет доиграна в Копенгагене.

То, что сегодня было, это обязательная программа. Если уж таких финнов не обыгрывать, которые почти ничего не создали. Гол на 3-й минуте получился сочным, но хорошо, что есть ВАР. В противном случае, этот гол, безусловно, засчитали. После этого выиграть матч было бы тяжело.

Считаю что счет по игре – на 1:0 мы примерно и наиграли. Но у меня создалось такое ощущение, что финны обороняли счет 0:1. Однако в добавленное время они вдруг пошли вперед. Во втором тайме наши могли забить второй. Этот гол может стать решающим для распределения путевок. Может возникнуть такая ситуация, что нас устроит минимальное поражение в Дании. А теперь нам нельзя проигрывать.

- Вы сказали, что партия отложена. В какой для нас позиции – без двух пешек?

- Мы упустили возможность отложить ее в хорошей позиции. Потому что последним ходом перед контролем мы могли подучить серьезный перевес. А теперь – не скажу, что без двух пешек, но в очень неясной для нас позиции.