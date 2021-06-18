Сегодня на Евро: Швеция – Словакия, Хорватия – Чехия, Англия – Шотландия

Кто мог подумать, что после первого тура в группе с Испанией, Польшей и Швецией лидировать будет Словакия. Однако делать какие-то выводы можно будет после матча со шведами, которым нужна в этой игре победа. Предпосылки к такому исходу есть: в шести матчах со словаками сборная Швеции одержала три победы и ни разу не проиграла. Правда, в отличие от встречи с испанцами, где скандинавы образцово сыграли в обороне, теперь надо забивать, а с этим возможны проблемы. Впрочем, стадион в Санкт-Петербурге – счастливый для шведов. Здесь они играли в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года и победили швейцарцев со счетом 1:0. Да и заждались фанаты желто-синих от своей команды успехов на чемпионатах Европы: в последний раз в плей-офф команда выходила аж в 2004 году.

ТВ: Россия 1, 18.50

История встреч: +1=2-0, мячи 7:5

Пять лет назад, 17 июня 2016 года, эти команды уже играли в финальном турнире чемпионата Европы. Хорваты тогда повели 2:0 после голов двух Иванов – Перишича и Ракитича, однако удержать преимущество не сумели. Милан Шкода и Томаш Нецид в концовке матча сравняли счет. Чехов, которые в первом туре разгромили Шотландию, такой исход вполне устроит и на этот раз, а вот соперников – нет. Хорваты, уступившие в первом туре Англии, будут атаковать, чехи - защищаться и ждать ошибки другой команды.

Англия – Шотландия

Начало: 22.00

ТВ: Первый канал, 21.45

История встреч: +48=25-41, мячи 203:174

Без малого 150 лет назад, 30 ноября 1872 года, состоялся самый первый матч национальных сборных: в Глазго Шотландия принимала Англию. Игра завершилась со счетом 0:0. За 149 лет команды провели 144 (!) матча, и преимущество пока на стороне англичан. Впрочем, оно оформилось в последние годы, а первые 100 лет команды играли на равных и даже с небольшим преимуществом шотландцев. Нынешняя сборная Англии по именам намного сильнее соперника, однако, когда речь идет о классике, и особенно о противостоянии британских команд, класс далеко не всегда стоит на первом месте. На первом – характер, а с ним у шотландцев никогда не было проблем.