Великое возвращение де Брейне – за 25 минут уложил Данию на лопатки!

Эта пауза позволила бельгийцам немного прийти в себя и со временем выгнать соперников из своей штрафной, тем не менее датчане продолжали контролировать игру. Их важное качество – нацеленность на завершение атаки ударом. Даже если она гаснет на неопасном расстоянии от ворот, зачастую следует попытка пробить. За первые полчаса эта статистика была 7-1 в пользу хозяев поля.

Самое невероятное, что датчане на этом не остановились. До 11-й минуты, на которой трибуны и все участники матча включая арбитра стоя аплодировали пережившему остановку сердца Эриксену, хозяева не только не ослабляли хватку, но и практически не позволяли бельгийцам забрать мяч, проведя еще несколько опасных атак. Вероятно, чего-то подобного ждал и от своих подопечных Станислав Черчесов в игре первого тура, но тогда план не сработал – россиянам не хватило ни мастерства, ни уверенности. У датчан с этим проблем не оказалось.

Последний и открыл счет уже на второй минуте. Хозяева стадиона «Паркен» накрыли соперников при выходе из обороны, Пьер-Эмиль Хейбьерг перехватил неаккуратную передачу Джейсона Денайера через центральную зону на Юри Тилеманса и отдал нападающему «Лейпцига», чей точный удар в дальний нижний угол оказался неотразимым для Тибо Куртуа.

В его отсутствие Каспер Юльманн принял решение отзеркалить расстановку «красных дьяволов» – тройку центральных защитников составили Янник Вертергор, Симон Кьер и Андреас Кристенсен, на острие вышел Миккель Дамсгор, а под ним расположились Мартин Брэйтуэйт и Юссуф Поульсен.

Поражение датчан от финнов сильно запутало расклады в нашей группе. О них мы поговорим отдельно. Главное, что нашим будущим соперникам по третьему туру нужна была победа над Бельгией, размазавшей сборную России. И это без лучшего игрока команды Кристиана Эриксена.

Оборонительный план датчан поначалу сводился к тому, чтобы встречать соперников у их штрафной и вынуждать забрасывать мяч вперед. Рискованная затея в том смысле, что Ромелу Лукаку может зацепиться за передачу любой сложности, но качество этих передач было столь плохим, что форвард остался на сухом пайке. С середины тайма, когда игра выровнялась, датчане отлично действовали в позиционной обороне и за счет пары Хейбьерг – Томас Дилейни вытеснили оппонентов из центра поля, а когда продраться все-таки удавалось, за партнерами отлично подчищал Кьер.

Лучшим же в эти 45 минут был одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» Йоаким Мехле, вспахавший левую бровку и чуть не укатавший в одиночку Тома Менье. На его счету три ключевые передачи из семи на всю команду.

ДЕ БРЕЙНЕ – ЛЕГЕНДА!

Происходившее в первом тайме не могло устраивать Роберто Мартинеса, и после перерыва он выпустил Кевина де Брейне, впервые вышедшего на поле после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. И этим полностью поменял игру – Бельгия вернула себе мяч и довольно быстро отыгралась. Лукаку протащил мяч в штрафную и откатил назад полузащитнику «Сити», а тот показал класс – вместо напрашивавшегося удара выдал пас на дальнюю штангу мимо троих защитников, где Торгану Азару оставалось только попасть по семиметровым воротам.

После этого игра успокоилась. Бельгийцев устраивала ничья, а датчане опасались лезть на рожон. Как выяснилось, неспроста. За 20 минут до конца «красные дьяволы» все так же нехотя и спокойно разыграли комбинацию в непосредственной близости от штрафной, и еще один вышедший на замену игрок Эден Азар выкатил мяч де Брейне под удар, а тот четко уложил его в угол.

Тут стоит отметить, что вратарь датчан Каспер Шмейхель не так уж грозен, как казалось. Против Финляндии он пропустил в результате единственного попадания в створ, причем мяч летел прямо в него. А теперь потерял ворота и располагался слишком далеко от правой штанги, чтобы успеть дотянуться до мяча.

Ну, и конечно, без Эриксена этой Дании сильно не хватает интеллекта в атаке. Сил и мощи много, а на тонкий ход не способен никто, поэтому эффективность атак крайне низкая, чему свидетельством 19 ударов за матч и всего один гол против всего лишь пяти ударов у бельгийцев. Впрочем, российской сборной запросто может хватить и этого.

Тем не менее, поражение Дании означает, что Россия сохраняет вторую строчку в группе B и с хорошими шансами на выход из группы едет в Копенгаген. Теперь с 90-процентной вероятностью достаточно будет не проиграть. В этом случае только победа Финляндии над Бельгией отбросит нас на третье место. Ну, а Бельгия гарантировала себе выход в плей-офф.

Евро-2020

Группа B

2-й тур

Дания – Бельгия – 1:2 (1:0)

Голы: Поульсен, 2 – 1:0. Т. Азар, 54 – 1:1. Де Брейне, 70 – 0:1.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор (Сков Ольсен, 84), Васс (Ларсен, 62), Хейбьерг, Дилейни (Йенсен, 72), Мехле, Брэйтуэт, Поульсен (Нергор, 62), Дамсгор (Корнелиус, 72).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Менье, Дендонкер (Э. Азар, 59), Тилеманс, Т. Азар, Мертенс (де Брейне, 46), Карраско (Витсель, 59), Лукаку.

Предупреждения: Васс, 59. Дамсгор, 69. Йенсен, 82. Т. Азар, 90+4.

Судья: Куйперс (Бельгия).