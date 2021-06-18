Эту Данию нам не победить. Николай Яременко из Копенгагена

Это и просто радость праздника, это и счастье, что ковид-беда ушла прочь (здесь она реально ушла прочь, без манипуляций с цифрами), и даже поддержка тех, кому сейчас худо. Я считал по пути на стадион количество упоминаний о Кристиане Эриксене и очень быстро сбился со счета.

Но поверьте мне на слово: это не идет ни в какое даже отдаленное сравнение с тем, что происходит в эти дни в Копенгагене. Если пресловутое желание всех загнать в «цифровой концлагерь» с этими преступными fan-ID для многих убивает футбольную атмосферу (огромное количество людей без объяснения причин оказываются вне возможности посещать стадион, а главное – без инстанции, где это можно оспорить) – об этом мы еще поговорим отдельно, время придет – то в Дании сейчас просто непрекращающийся карнавал.

Многие в эти дни признаются: в Питере – праздник. Настоящий. Большой. Почти как в Москве был на Никольской три года назад. Город, конечно, поменьше. Размах соответственно – тоже. Ну и ковид-ограничения смыкают свои когти на футбольной шее. Но праздник есть. Ходят разноцветные люди, братаются, пьют (ну, а какой праздник без алкоголя-то? Не будем тут ханжами), признаются в любви к нашей стране. И это здорово.

Эта стена с граффити о пострадавшем футболисте несколько дней назад мне показалась точкой притяжения для очень многих датчан. Но теперь на огромном количестве домов, построек и т.п. – упоминания об Эриксене, пожелания ему здоровья. Одно из зданий так и вовсе превратилось в датский флаг с пожеланиями в адрес Кристиана:

А уж если услышишь где-то слово «Сабрина» - с высокой степенью вероятности речь идет о его супруге.

Есть в Москве у меня коллеги, которые недоумевают: зачем ты сидишь столько времени в Копенгагене в ожидании визита туда команды Черчесова? А я просто купаюсь в этой атмосфере всеобщего счастья и ликования! Я пытаюсь вернуть атмосферу той всеобщей любви, которая царила на Никольской три года назад.

При этом датчан мне искренне жалко. Один из двух фаворитов группы оказался самой (на данный момент) невезучей командой этого Евро. Вспоминать, почему хозяева проиграли финнам в первом туре, наверное, нет никакой необходимости. А глядя на то, что вытворяли в первом тайме датчане с бельгийцами, с этой командой номер один в мировом рейтинге, можно было только одну мысль фиксировать в своем сознании: если вот так можно поступать с бельгийцами, что же они сотворят с нами в грядущий понедельник?

Это не самобичевание. Но мы так никогда не играли. И мы так никогда сыграть не сумеем. Посмотрите первый тайм матча Дания – Бельгия – там ведь абсолютно любой датчанин вспахивает поле вокруг себя. Там каждый – и артиллерист, и конница, и граната, и что угодно. Взрыв может случиться на каждом участке поля.

А когда во втором тайме на поле у бельгийцев вышел де Брейне, выяснилось, что это человек – космос, он способен перевернуть ход игры. И наше счастье, что он ко встрече с нами еще не был готов из-за травмы. А то вынимали бы из нашей сетки мы значительно больше выловленного.

Но и тут не сдавались датчане. И тут – опять было невезение. Из пресс-ложи казалось не раз, что мяч уже влетает в ворота бельгийцев, но каждый раз что-то случалось. Самое обидное – уже при счете 1:2 подлая крестовина у Брейтуэйта.

Оба матча, где должна была быть победа, оказались проигранными. И в этом, конечно, невезение. А ведь в природе должна быть гармония, взаимоуравновешенность. В матче Россия – Финляндия, судя по игре, встречались две худшие команды чемпионата (если, конечно, Турцию не вспоминать). Но во взаимной невнятности нам повезло получить три очка. А Дании не повезло. Вопрос только в везении. Мастерство тут ни при чем.

Оно – мастерство – у датчан радикально выше. Вспомните, что они сотворили в марте с нашей молодежной сборной. Там тоже разница в классе ощущалась в каждом движении.

Тут вовсю мне датский коллега, сидевший рядом, всю игру подсовывал свои расклады, что Россия на Уэльс выйдет в плей-офф. Сочувствовал.

Не мог я ему объяснить, что в понедельник я жду чего-то похожего на последнюю игру прошлого чемпионата Европы – когда мы высчитывали варианты, а в итоге влетели 0:3 от Уэльса. А тут мы не «влетим» - этот глагол предполагает неожиданность случившегося. Нет, мы идем к плановому поражению. 0:2, 0:3. Может, как-то иначе. Но поясните мне, с какой радости мы должны даже играть с топчиками из АПЛ, Серии А, примеры, Бундеслиги?

Мы не Бельгия, у нас козыря в рукаве нет – выпустить со скамейки Де Брейне мы не можем. За неимением. У нас Дзюба пешком забывает из офсайда выйти.

И вспомните: когда Бельгия в последний раз так низко оборонялась?

При этом стадион в Копенгагене максимально приблизился к стопроцентной заполняемости. Обещают, что если в этот раз и были кое-где свободные проплешины на трибунах, то на матче с Россией 21 июня стадион будет заполнен максимально. И, как известно, ранее датские власти запретили въезд в страну болельщикам из России. Причина – отсутствие в свободном доступе разрешенных в Европе вакцин.

Остается надеяться только на то, что мы проиграем некрупно, а остальные группы сыграют с нужным для нас результатом, и мы тогда выйдем в 1/8 финала с третьего места. Но это так себе утешение. К тому же унылые «минус 2» у нас уже сейчас в графе «мячи».