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Сохранит ли Черчесов Миранчука в стартовом составе? До матча Россия – Дания три дня
18 июня 08:37
автор: Владислав Домрачев
автор фото: РФС

Сохранит ли Черчесов Миранчука в стартовом составе? До матча Россия – Дания три дня

В понедельник, для выхода в плей-офф сопернику нужна только победа. Наши имеют шанс пробиться в 1/8 финала даже в случае поражения. Скажем, со счетом 1:2. Сейчас анализировать варианты долгая история. Ясно одно: хозяева поля выберут наступательную тактику и станут искать счастья у ворот Матвея Сафонова. Разве у кого-то остаются мнения в том, что именно ему тренерский штаб доверит пост номер один?

Куда больше вопросов о группе атаки. Победный состав если и меняют, то при крайней необходимости. Это как аксиома. Тем не менее главный тренер сборной России Станислав Черчесов может внести точечные коррективы в стартовый ростер.

Во-первых, если здоровье позволит защитнику Марио Фернандесу выйти на поле, то на правом фланге обороны сыграет именно он. Хотя Вячеслав Караваев способен достойно заменить его.

Требует усиления одна из позиций центрального защитника. А именно занимаемая в матче с финнами Дмитрием Бариновым. Если тренеры сочтут, что Федор Кудряшов, тренирующийся в общей группе, готов играть, то он выйдет на позиции левого центрального защитника, а Георгий Джикия переместится на правый фланг, ближе к Фернандесу (Караваеву). Страхующим (или центральным среди центральных) останется Игорь Дивеев. Второй тайм игры с «Совами» армеец провел солидно.

Баринова переместим на привычную для него позицию – опорного полузащитника. «А как же Роман Зобнин?» - возникает логичный вопрос. Неужели он начнет архиважный матч на скамейке запасных? Немного терпения, скоро это обсудим.

Бороздить левую бровку доверим, как и в матче с финнами, Далеру Кузяеву.

Чуть выше Баринова (на позиции «восьмерки») поставим Магомеда Оздоева, способного в его нынешней форме пахать сзади и помогать атаке. Ему бы прицел поправить. Такой момент, который ему создал Алексей Миранчук, жалко запарывать. Надо забивать, или хотя бы попадать в створ ворот.

Капитан команды Артем Дзюба – фигура неприкасаемая. Тем более что при блеклой игре против финнов он доминировал на втором этаже. Обнадеживший же Александр Соболев может появиться только со скамейки запасных.

Мозг и мотор средней линии Александр Головин – тоже неприкасаемый. Пусть сыграет под нападающим. Сложнее с Миранчуком, автором единственного пока гола россиян. Алексей удачно вышел на замену в матче с Бельгией и был признан лучшим в игре с Финляндией.

Однако свои козыри он выкладывает в позиционном нападении. Контратакующая игра – не его стихия. А Дениса Черышева с его пушкой, которую он так и не расчехлил в матче с «Красными дьяволами». Может, не успел? Впрочем, выпустить «испанца» в его нынешней форме в стартовом составе – большой риск, на который Черчесов вряд ли пойдет.

Есть в обойме быстрый Алексей Ионов, способный закрыть правый фланг. Но он разочаровал в контрольном матче с поляками во Вроцлаве и лишился тренерского доверия.

А Рифат Жемалетдинов, заменивший висящего на карточке Оздоева в матче с финнами, обнадежил. Железнодорожник мог вообще стать героем, если бы конвертировал в гол хотя бы один из двух приличных моментов. Тем не менее вероятность его появления с первых минут не велика.

Остается бельгийский вариант – с Зобниным в роли правого инсайда.

Итак, вариант стартового состава сборной России на матч с Данией:

Сафонов – Фернандес (Караваев), Джикия, Дивеев, Кудряшов, Кузяев – Баринов, Оздоев – Зобнин, Головин – Дзюба.

Не пропустите! 21 июня, понедельник

22.00* Копенгаген Россия – Дания Первый канал

22.00 Санкт-Петербург Финляндия – Бельгия «Матч ТВ»

*Время московское.

источник: «Советский спорт»
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