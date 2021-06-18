Сохранит ли Черчесов Миранчука в стартовом составе? До матча Россия – Дания три дня

Куда больше вопросов о группе атаки. Победный состав если и меняют, то при крайней необходимости. Это как аксиома. Тем не менее главный тренер сборной России Станислав Черчесов может внести точечные коррективы в стартовый ростер.

Во-первых, если здоровье позволит защитнику Марио Фернандесу выйти на поле, то на правом фланге обороны сыграет именно он. Хотя Вячеслав Караваев способен достойно заменить его.

Требует усиления одна из позиций центрального защитника. А именно занимаемая в матче с финнами Дмитрием Бариновым. Если тренеры сочтут, что Федор Кудряшов, тренирующийся в общей группе, готов играть, то он выйдет на позиции левого центрального защитника, а Георгий Джикия переместится на правый фланг, ближе к Фернандесу (Караваеву). Страхующим (или центральным среди центральных) останется Игорь Дивеев. Второй тайм игры с «Совами» армеец провел солидно.

Баринова переместим на привычную для него позицию – опорного полузащитника. «А как же Роман Зобнин?» - возникает логичный вопрос. Неужели он начнет архиважный матч на скамейке запасных? Немного терпения, скоро это обсудим.

Бороздить левую бровку доверим, как и в матче с финнами, Далеру Кузяеву.