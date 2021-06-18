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Евгений Ловчев: Чтоб не проиграть такой Дании, нужен Евсеев, а евсеевых в этой сборной нет
18 июня 13:38
автор: Юрий Волохов

Евгений Ловчев: Чтоб не проиграть такой Дании, нужен Евсеев, а евсеевых в этой сборной нет

Вчера сборная Дании проиграла дома Бельгии 1:2. Этот матч дал обильную пищу для размышлений перед решающей игрой сборной России в группе.

Лучший футболист страны 1972 года, обозреватель «Теле спорта» Евгений Ловчев считает, что нынешней российской команде не хватает харизматичных лидеров.

Напомним, в матче с Данией, который пройдет 21 июня в Копенгагене, нас устроит ничья, датчанам нужна только победа.

- Датчане вчера играли очень хорошо, а уж про запредельный настрой я не говорю. Но в составе сборной Бельгии есть гении, они и решили исход.

- У Дании очень хорошая команда, но вышел этот рыжий парень (Де Брейне. – Прим. ред.) и все сделал. А Лукаку?! Его и валяли, и обнимали по-борцовски, но остановить не смогли. Эти ребята – небожители современного футбола.

- Как не проиграть такой Дании?

- Чтоб не проиграть такой Дании, нужно другое поколение футболистов. Ведь кроме техники, грамотной тактической подготовки, физики т.д., у хорошего футболиста должна быть определенная харизма, запредельная уверенность в своих силах. К сожалению, в нынешней сборной у многих футболистов нет такой харизмы. И именно поэтому их можно отнести к середнякам.

Отвечая на ваш вопрос, скажу так: чтоб не проиграть такой Дании, нужен Евсеев, а евсеевых в этой сборной нет.

Ведь Вадик не был каким-то выдающимся футболистом. Но за счет своего характера он приносил огромную пользу команде, и даже делал результат. Все помнят его жесткую дуэль с Гиггзом. Вадик ему все ноги отбил, не уступал ни в одном единоборстве, а после победы на эмоциях крикнул свою, теперь уже знаменитую, фразу в камеру.

- Передал привет стране…

- Да, это был выплеск эмоций. Вот такой харизмы сейчас не хватает многим нашим футболистам. И в наше время были игроки, которые говорили: «Сиди тихо и копи деньги», но были и лидеры, вожаки, как Евсеев. И в той команде 2003 года была такая атмосфера, там таких вожаков было немало.

!Матч в группе В Дания – Россия пройдет в понедельник 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен».

Начало в 22.00. Прямая трансляция на Первом канале.

источник: «Советский спорт»
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