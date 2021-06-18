Евгений Ловчев: Чтоб не проиграть такой Дании, нужен Евсеев, а евсеевых в этой сборной нет

Лучший футболист страны 1972 года, обозреватель «Теле спорта» Евгений Ловчев считает, что нынешней российской команде не хватает харизматичных лидеров.

Напомним, в матче с Данией, который пройдет 21 июня в Копенгагене, нас устроит ничья, датчанам нужна только победа.

- Датчане вчера играли очень хорошо, а уж про запредельный настрой я не говорю. Но в составе сборной Бельгии есть гении, они и решили исход.

- У Дании очень хорошая команда, но вышел этот рыжий парень (Де Брейне. – Прим. ред.) и все сделал. А Лукаку?! Его и валяли, и обнимали по-борцовски, но остановить не смогли. Эти ребята – небожители современного футбола.

- Как не проиграть такой Дании?