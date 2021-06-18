Шведская полиция патрулирует улицы Петербурга, а фан-зону на Конюшенной закроют

Сотрудники шведской полиции уже начали патрулировать улицы Петербурга. Шведов можно отличить по шевронам с тремя золотыми коронами. Иностранные полицейские работают совместно с нарядами «туристической» полиции в историческом центре города.

Главная задача таких совместных патрулей — информационное взаимодействие при обеспечении безопасности и работе с болельщиками Сегодня на арене «Санкт-Петербург» пройдет матч сборных Словакии и Швеции (начало — в 16:00 мск). Тем временем, фан-зона Евро на Конюшенной площади в Петербурге будет закрыта 25 и 30 июня для проведения уборки, сообщает официальный Telegram-канал фестиваля болельщиков Евро-2020 в Петербурге.

«25 и 30 июня «Футбольная деревня» будет закрыта на санитарный день. Запланируйте свой визит к нам в другие дни. Будем рады видеть вас», - говорится в сообщении.

В эти дни матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге не будет.

Как сообщили ТАСС в администрации фан-зоны, закрытие было запланировано заранее и не связано с введенными с 17 июня в городе новыми ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.