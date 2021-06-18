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Берг опять не забил. Швеция победила Словакию, легионеры из РПЛ ничем не запомнились
18 июня 17:58
автор: Артем Зибрак

Берг опять не забил. Швеция победила Словакию, легионеры из РПЛ ничем не запомнились

Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Швеции с минимальным счетом обыграла Словакию (1:0). Единственный мяч на счету Форсберга с пенальти.

БЕРГ В ОСНОВЕ, ДЖОРДАН – ВНЕ ЗАЯВКИ

Для европейского футбола матч Швеция – Словакия абсолютно проходной, а российским болельщикам был не чужд. Во-первых, он проходил в Санкт-Петербурге.

Во-вторых, в составе шведов сразу четверо хорошо известным нам футболистов. Краснодарец Кристофер Олссон и теперь уже его бывший партнер по клубу Маркус Берг (это он не попал по пустым воротам в матче с Испанией) вновь вышли в стартовом составе, Виктор Классон остался в запасе, а спартаковец Джордан Ларссон даже не попал в заявку. Насколько же крутой должна быть шведская сборная, чтобы один из лучших нападающих РПЛ был настолько далеко от основы?

А среди словаков особым интересом пользовались экс-зенитовцы Томаш Губочан и Роберт Мак. Это, конечно, не считая защитника «Интера» Милана Шкриньяра и плеймейкера Марека Гамшика, зарекомендовавшего себя во времена выступления за «Наполи».

БЕЗ ВОРОТ

Янне Андерссон в этой игре полностью повторил состав, вышедший против Испании, но если тогда его команде требовалось все время защищаться (всего 15% владения – антирекорд чемпионатов Европы), то теперь надо было больше атаковать. Тем более, что словаков после победы над Польшей вполне устраивала ничья.

В позиционной атаке шведы оказались совсем неинтересными. Как, впрочем, и их соперники. За первый тайм ни те, ни другие не создали ни одного голевого момента, а ударов на двоих нанесли всего пять и лишь раз попали в створ. Тут даже анализировать нечего. Шведы регулярно забрасывали мяч вперед по воздуху, но редко выигрывали борьбу и потому оказались бессильны перед обороной во главе с Миланом Шкриньяром.

ВНИМАНИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ТОЛЬКО ИСАК

Вторая половина получалась чуть более веселой. Шведы имели преимущество, но сколь-нибудь нестандартное придумать долгое время не могли, а в физической мощи соперника не превосходили.

Выделялся на этом унылом фоне только Александер Исак из «Реала Сосьедад». Он и придумал единственный гол, в касание забросив мяч за спины защитникам на ход вышедшему на замену Робину Квайсону (он заменил бесполезного Берга). Мартин Дубравка сорвал выход один на один, но с нарушением правил, и Эмиль Форсберг реализовал пенальти. Примечательно, что единственный гол на ЧМ-2018 он забил в 1/8 финала… как раз в Санкт-Петербурге (тогда пострадали швейцарцы).

Легионеры из России ничем себя не проявили (Классон вышел на замену Олссону на 64-й минуте), и все-таки шведы вновь не пропустили и одержали победу, набрав необходимые три очка и до предела запутав расклады в группе в преддверии третьего тура (впереди еще встреча Польши с Испанией).

Евро-2020. Группа E. 2-й тур

Швеция – Словакия – 1:0 (0:0)

Гол: Форсберг, 77 – с пенальти.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинсон, С. Ларссон, Олссон (Классон, 64), Экдаль (Свенссон, 88), Форсберг (Крафт, 90+3), Берг (Квайсон), Исак.

Словакия: Дубравка, Пекарик (Гараслин, 64), Шатка, Шкриньяр, Губочан (Ганцко, 85), Куцка, Грошовски (Дюриш, 84), Косцельник, Гамшик (Бенеш, 77), Мак (Вайсс, 76), Дуда.

Предупреждения: Олссон, 23. Дубравка, 76. Дуда, 80. Вайсс, 87.

Судья: Зиберт (Германия).

источник: «Советский спорт»
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