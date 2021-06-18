Крал почти в плей-офф, Влашич и Ловрен рискуют не выйти из группы. Хорватия сыграла вничью с Чехией

А в атаке у «шашечных» ничего не получалось из-за прессинга соперника. Стоило хорватам приступить к розыгрышу мяча у своих ворот, как чехи разбирали оппонентов, вынуждая играть более вертикально и рискованно. Передачи эти не пошли даже у Модрича. Центрфорвард Анте Ребич оказался отрезан от средней линии, Йосип Брекало проигрывал очные дуэли Владимиру Цоуфалу, никак не мог найти свободную зону для открывания Иван Перишич.

Тем не менее, именно чехи начали встречу наиболее активно, на удивление просто преодолевая тройку, казалось бы, сильных центральных полузащитников соперника Луку Модрича, Матео Ковачича и Андрея Крамарича, что стало возможно за счет более качественных действий в единоборствах. Да и сзади у хорватов было не слишком надежно, периодически мяч метался по штрафной, и за полчаса номинальные гости нанесли три удара из пределов штрафной.

Для российских болельщиков встреча Хорватии и Чехии позиционировалась как дерби между Николой Влашичем и Алексом Кралом, однако обоих футболистов московских клубов в стартовых составах не оказалось, зато вернулся в основу защитник «Зенита» Деян Ловрен. Его команде после поражения от Англии требовалась победа, тогда как чехов после виктории в матче с Шотландией вполне устраивала и ничья.

Чехам заметно не хватало последнего паса, чтобы довести до ума потенциально опасные подходы. Повезло, что в составе есть Патрик Шик, а за пределами поля – комната VAR. После рядовой подачи в штрафную Шик грамотно пристроился к выпрыгивавшему на мяч Ловрену и получил от него локтем в нос. Настолько сильно, что даже пошла кровь.

Арбитр Карлос Дель Серро Гранде эпизод пропустил, но послушал, что ему говорят в наушник, посмотрел видеоповтор и назначил пенальти. Ловрен долго доказывал арбитру, что не может выпрыгивать вверх с прижатыми руками, как оловянный солдатик, однако тот был неумолим. Как и реализовавший 11-метровый Шик. Для него это уже третий гол на Евро-2020, и на данный момент он является лучшим бомбардиром турнира.

ПЕРИШИЧ СОХРАНЯЕТ ШАНСЫ НА 1/8

В первом тайме подопечным Златко Далича дико не хватало скорости. В перерыве он заменил двоих игроков атаки (Брекало и Ребича), выпустив Луку Иванушеца и Бруно Петковича, и команда наконец задвигалась.

Всего полутора минут после возобновления игры хватило хорватам для того, чтобы сравнять счет – Перишич увидел, что в центре поля назначен штрафной, и сразу рванул за спину защитнику Цоуфалу (классный пас выдал Крамарич). Защитник успел догнать оппонента, но попятился назад и потерял равновесие, и полузащитник «Интера» мощно выстрелил мимо рук не успевшего среагировать Томаша Вацлика.

Даличу и Ярославу Шильгавы хотелось заработать более одного очка, и за полчаса до конца оба они сделали замены, направленные на усиление атаки. В этой связи приятно, что у чехов появился Крал, а у хорватов – Влашич. Армеец имел классный момент, чтобы отличиться, но из выгодной позиции пробил над перекладиной. Ту атаку, кстати, начал, возможно, лучший игрок хорватов в этом матче крайний защитник Йошко Гвардиол. На протяжении всех 90 минут он активно подключался к атакам и поучаствовал в нескольких перспективных атаках, а еще стал лучшим по количеству перехватов (4), так что и сзади успевал на отлично.

Итоговая ничья означает, что чехи практически гарантировали себе выход в плей-офф и могут расслабленно выходить в заключительном туре против англичан, а хорватам теперь обязательно надо побеждать Шотландию. В противном случае они отправятся домой.

Евро-2020. Группа D. 2-й тур

Хорватия – Чехия – 1:1 (0:1)

Голы: Шик, 37 – с пенальти – 0:1. Перишич, 47 – 1:1.

Хорватия: Ливакович, Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол, Модрич (Брозович, 87), Ковачич, Перишич, Крамарич (Влашич, 62), Брекало (Иванушец, 46), Ребич (Петкович, 46).

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил, Голеш (Крал, 63), Соучек, Масопуст (Гложек, 63), Дарида (Барак, 87), Янкто (Шевчик, 74), Шик (Крменчик, 75).

Предупреждения: Ловрен, 35. Масопуст, 50. Боржил, 82. Гложек, 90+3.

Судья: Гранде (Испания).