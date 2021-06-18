Крал почти в плей-офф, Влашич и Ловрен рискуют не выйти из группы. Хорватия сыграла вничью с Чехией

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ФИНАЛИСТОМ ЧМ-2018?
Для российских болельщиков встреча Хорватии и Чехии позиционировалась как дерби между Николой Влашичем и Алексом Кралом, однако обоих футболистов московских клубов в стартовых составах не оказалось, зато вернулся в основу защитник «Зенита» Деян Ловрен. Его команде после поражения от Англии требовалась победа, тогда как чехов после виктории в матче с Шотландией вполне устраивала и ничья.
Тем не менее, именно чехи начали встречу наиболее активно, на удивление просто преодолевая тройку, казалось бы, сильных центральных полузащитников соперника Луку Модрича, Матео Ковачича и Андрея Крамарича, что стало возможно за счет более качественных действий в единоборствах. Да и сзади у хорватов было не слишком надежно, периодически мяч метался по штрафной, и за полчаса номинальные гости нанесли три удара из пределов штрафной.
А в атаке у «шашечных» ничего не получалось из-за прессинга соперника. Стоило хорватам приступить к розыгрышу мяча у своих ворот, как чехи разбирали оппонентов, вынуждая играть более вертикально и рискованно. Передачи эти не пошли даже у Модрича. Центрфорвард Анте Ребич оказался отрезан от средней линии, Йосип Брекало проигрывал очные дуэли Владимиру Цоуфалу, никак не мог найти свободную зону для открывания Иван Перишич.
ШИК РВЕТСЯ В ЛИДЕРЫ СРЕДИ БОМБАРДИРОВ
Чехам заметно не хватало последнего паса, чтобы довести до ума потенциально опасные подходы. Повезло, что в составе есть Патрик Шик, а за пределами поля – комната VAR. После рядовой подачи в штрафную Шик грамотно пристроился к выпрыгивавшему на мяч Ловрену и получил от него локтем в нос. Настолько сильно, что даже пошла кровь.
Арбитр Карлос Дель Серро Гранде эпизод пропустил, но послушал, что ему говорят в наушник, посмотрел видеоповтор и назначил пенальти. Ловрен долго доказывал арбитру, что не может выпрыгивать вверх с прижатыми руками, как оловянный солдатик, однако тот был неумолим. Как и реализовавший 11-метровый Шик. Для него это уже третий гол на Евро-2020, и на данный момент он является лучшим бомбардиром турнира.
ПЕРИШИЧ СОХРАНЯЕТ ШАНСЫ НА 1/8
В первом тайме подопечным Златко Далича дико не хватало скорости. В перерыве он заменил двоих игроков атаки (Брекало и Ребича), выпустив Луку Иванушеца и Бруно Петковича, и команда наконец задвигалась.
Всего полутора минут после возобновления игры хватило хорватам для того, чтобы сравнять счет – Перишич увидел, что в центре поля назначен штрафной, и сразу рванул за спину защитнику Цоуфалу (классный пас выдал Крамарич). Защитник успел догнать оппонента, но попятился назад и потерял равновесие, и полузащитник «Интера» мощно выстрелил мимо рук не успевшего среагировать Томаша Вацлика.
Даличу и Ярославу Шильгавы хотелось заработать более одного очка, и за полчаса до конца оба они сделали замены, направленные на усиление атаки. В этой связи приятно, что у чехов появился Крал, а у хорватов – Влашич. Армеец имел классный момент, чтобы отличиться, но из выгодной позиции пробил над перекладиной. Ту атаку, кстати, начал, возможно, лучший игрок хорватов в этом матче крайний защитник Йошко Гвардиол. На протяжении всех 90 минут он активно подключался к атакам и поучаствовал в нескольких перспективных атаках, а еще стал лучшим по количеству перехватов (4), так что и сзади успевал на отлично.
Итоговая ничья означает, что чехи практически гарантировали себе выход в плей-офф и могут расслабленно выходить в заключительном туре против англичан, а хорватам теперь обязательно надо побеждать Шотландию. В противном случае они отправятся домой.
Евро-2020. Группа D. 2-й тур
Хорватия – Чехия – 1:1 (0:1)
Голы: Шик, 37 – с пенальти – 0:1. Перишич, 47 – 1:1.
Хорватия: Ливакович, Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол, Модрич (Брозович, 87), Ковачич, Перишич, Крамарич (Влашич, 62), Брекало (Иванушец, 46), Ребич (Петкович, 46).
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил, Голеш (Крал, 63), Соучек, Масопуст (Гложек, 63), Дарида (Барак, 87), Янкто (Шевчик, 74), Шик (Крменчик, 75).
Предупреждения: Ловрен, 35. Масопуст, 50. Боржил, 82. Гложек, 90+3.
Судья: Гранде (Испания).