Черчесов сыграл в Копенгагене 1:1. Этот счет должен устроить сборную России

Но тогда, в начале июня 1992-го, их никто в расчет не принимал. Команду Рихарда Меллера-Нильсена пригласили в Швецию на Евро-92 в качестве лаки-лузера вместо сборной Югославии, выигравшей свою группу. Да и нашим посчастливилось отправиться на европейское первенство под вывеской «сборная СНГ» благодаря усилиям и связям руководителя отечественного футбола Вячеслава Колоскова, который 15 июня отметил 80-летний юбилей. Поздравления от «Советского спорта»!

УЕФА ведь мог не допустить на Евро команду несуществующего государства. В отборочном цикле играла сборная СССР и заняла первое место в группе, опередив самих итальянцев (третью команду ЧМ-1990).

У датчан выделялись вратарь Петер Шмейхель - отец голкипера Каспера Шмейхеля, который стопудово выйдет на поле в понедельник. А также форвард Брайан Лаудруп.

Наши вышли на поле стадиона «Брондбю» в таком составе: Станислав Черчесов (Дмитрий Харин, 46) – Кахабер Цхададзе (Андрей Иванов, 41), Ахрик Цвейба, Олег Кузнецов – Игорь Шалимов, Сергей Алейников (Игорь Ледяхов, 59), Алексей Михайличенко-к, Андрей Канчельскис, Игорь Добровольский – Сергей Кирьяков (Дмитрий Кузнецов, 46), Игорь Колыванов (Владимир Лютый, 65).

В первом тайме преимущество хозяев увенчал голом на 34-й минуте Бент Кристенсен, воспользовавшись подарком Цхададзе (неосторожно откинул мяч назад). После перерыва гости благодаря активным действиям связки итальянской «Фоджи» Шалимов – Колыванов сквитали счет (Колыванов, 52). Потом наш капитан Михайличенко попал в перекладину. На том и разошлись.