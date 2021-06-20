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Черчесов сыграл в Копенгагене 1:1. Этот счет должен устроить сборную России
20 июня 07:21
автор: Владислав Домрачев

Черчесов сыграл в Копенгагене 1:1. Этот счет должен устроить сборную России

История встреч сборных России и Дании ограничивается одним-единственным матчем. 29 февраля 2012 года в Копенгагене наши победили 2:0 благодаря голам Романа Широкова и Андрея Аршавина. А наш рассказ об игре этих соперников в преддверии Евро-1992, который сенсационно выиграли датчане.

Но тогда, в начале июня 1992-го, их никто в расчет не принимал. Команду Рихарда Меллера-Нильсена пригласили в Швецию на Евро-92 в качестве лаки-лузера вместо сборной Югославии, выигравшей свою группу. Да и нашим посчастливилось отправиться на европейское первенство под вывеской «сборная СНГ» благодаря усилиям и связям руководителя отечественного футбола Вячеслава Колоскова, который 15 июня отметил 80-летний юбилей. Поздравления от «Советского спорта»!

УЕФА ведь мог не допустить на Евро команду несуществующего государства. В отборочном цикле играла сборная СССР и заняла первое место в группе, опередив самих итальянцев (третью команду ЧМ-1990).

У датчан выделялись вратарь Петер Шмейхель - отец голкипера Каспера Шмейхеля, который стопудово выйдет на поле в понедельник. А также форвард Брайан Лаудруп.

Наши вышли на поле стадиона «Брондбю» в таком составе: Станислав Черчесов (Дмитрий Харин, 46) – Кахабер Цхададзе (Андрей Иванов, 41), Ахрик Цвейба, Олег Кузнецов – Игорь Шалимов, Сергей Алейников (Игорь Ледяхов, 59), Алексей Михайличенко-к, Андрей Канчельскис, Игорь Добровольский – Сергей Кирьяков (Дмитрий Кузнецов, 46), Игорь Колыванов (Владимир Лютый, 65).

В первом тайме преимущество хозяев увенчал голом на 34-й минуте Бент Кристенсен, воспользовавшись подарком Цхададзе (неосторожно откинул мяч назад). После перерыва гости благодаря активным действиям связки итальянской «Фоджи» Шалимов – Колыванов сквитали счет (Колыванов, 52). Потом наш капитан Михайличенко попал в перекладину. На том и разошлись.

Спустя неделю в первом матче Евро-92 против сборной Западной Германии (1:1) произошли изменения: ворота защищал Харин, в обороне появился Андрей Чернышев, с стартовом составе вышли полузащитник Дмитрий Кузнецов и форвард Владимир Лютый, которого сразу после перерыва заменил Виктор Онопко.

Черчесов на Евро-92 так и не сыграл, а сборная СНГ, несмотря на ничьи с действующими чемпионами мира (немцами) и Европы (голландцами, 0:0), из группы не вышла. В отличие от датчан, которых наши подходяще натренировали в том самом контрольном матче.

Сборная СССР лишь единожды оказалась на датском щите, проиграв 5 июня 1985 года в Копенгагене 2:4 в квалификации ЧМ-1986. В ответном матче 25 сентября 1985-го наши под руководством Эдуарда Малафеева в Лужниках на глазах 100 тысяч зрителей взяли реванш 1:0 у одной из сильнейших тогда сборных мира с ее звездными форвардами Микаэлем Лаудрупом и Пребеном Ларссоном-Элкьяером и тренером Зеппом Пионтеком. Второе место в группе позволило советской команде пробиться на ЧМ, на котором нас ждало разочарование в 1/8 финала (поражение от бельгийцев 3:4 в дополнительное время).

А на Евро соперники встретятся во второй раз. Их первое свидание датировано 17 июня 1964 года: в полуфинале на «Камп Ноу» в Барселоне советская сборная разгромила датчан 3:0, но в финале уступила на «Сантьяго Бернабеу» Испании 1:2. Поражение посчитали провалом, тренера Константина Бескова отстранили от руководства сборной.

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ СССР/СНГ/Россия – Дания

12 матчей, 10 побед, 1 ничья, 1 поражение, мячи 36-10

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

21 июня, понедельник

22.00* Копенгаген Россия – Дания Первый канал

22.00 Санкт-Петербург Финляндия – Бельгия «Матч ТВ»

*Время московское.

источник: «Советский спорт»
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