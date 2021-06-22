«После второго гола план А перестал работать, а плана В, чтоб отыграться, у этой сборной нет»

- Мы говорили с вами накануне, что ход матча очень сильно будет зависеть о того, в каком психологическом состоянии будут датчане, - напоминает Евгений Томашевский. – Невыход в плей-офф для такой команды был бы сильным ударом. Пока датчане нервничали, интрига держалась. Задним числом можем сказать, что наших вынесли в одну калитку, но я уверен, забей наши первыми, датчанам пришлось бы тяжело. Либо, если счет 0:0 продержался бы, к примеру, до середины второго тайма.

Гол-красавец их раскрепостил, потом последовал наши подарок. После этого нам пришлось менять схему, и даже случайный пенальти уже дело не спас. У нас был только план А, а после второго гола он перестал работать, а плана В, чтоб отыграться, у этой сборной нет.

- Но первый тайм – лучший за последние много лет в исполнении нашей сборной. По отдаче, по борьбе и сами шли вперед, не боялись.

- А так и написал друзьям в перерыве, что это лучший первый тайм за много лет. Хотя для нейтрального болельщика он был скучным, но для нас, болельщиков сборной России, это был хороший тайм. Был прессинг, поддавливали датчан, были очень неплохие подходы к воротам. Датчане нанесли первый удар по воротам только на 38-й минуте. Вообще, игра шла до забитого гола.

Хотя очевидно, что Дания сильнее, вариативнее. У них больше вариантов построения игры, у нас кроме плана А ничего нет. Этот состав не приспособлен к тому, чтобы отыгрываться.