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«После второго гола план А перестал работать, а плана В, чтоб отыграться, у этой сборной нет»
22 июня 06:52
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

«После второго гола план А перестал работать, а плана В, чтоб отыграться, у этой сборной нет»

Двукратный чемпион России по шахматам, Евгений Томашевский считает, что первый тайм сборной России был очень хорош, но затем все рассыпалось.

- Мы говорили с вами накануне, что ход матча очень сильно будет зависеть о того, в каком психологическом состоянии будут датчане, - напоминает Евгений Томашевский. – Невыход в плей-офф для такой команды был бы сильным ударом. Пока датчане нервничали, интрига держалась. Задним числом можем сказать, что наших вынесли в одну калитку, но я уверен, забей наши первыми, датчанам пришлось бы тяжело. Либо, если счет 0:0 продержался бы, к примеру, до середины второго тайма.

Гол-красавец их раскрепостил, потом последовал наши подарок. После этого нам пришлось менять схему, и даже случайный пенальти уже дело не спас. У нас был только план А, а после второго гола он перестал работать, а плана В, чтоб отыграться, у этой сборной нет.

- Но первый тайм – лучший за последние много лет в исполнении нашей сборной. По отдаче, по борьбе и сами шли вперед, не боялись.

- А так и написал друзьям в перерыве, что это лучший первый тайм за много лет. Хотя для нейтрального болельщика он был скучным, но для нас, болельщиков сборной России, это был хороший тайм. Был прессинг, поддавливали датчан, были очень неплохие подходы к воротам. Датчане нанесли первый удар по воротам только на 38-й минуте. Вообще, игра шла до забитого гола.

Хотя очевидно, что Дания сильнее, вариативнее. У них больше вариантов построения игры, у нас кроме плана А ничего нет. Этот состав не приспособлен к тому, чтобы отыгрываться.

- С Сафоновым не ошиблись, в голах его трудно винить и спас минимум три раза.

- С Сафоновым не ошиблись, но все же, думаю, что в первом голе есть его вина. Удар, конечно, получился у датчанина очень хорошим. Но все же, с ростом Сафонова, мог хотя бы прыгнуть, отреагировать на удар.

Что касается третьего гола, если б этот мощный удар Кристенсена был первым, а не третьим, думаю, Сафонов на него среагировал. А так – он только что отразил два удара в упор, а мяч после удара Кристенсена прошил целую группу наших игроков, вылетел перед Сафоновым.

- Каков итог?

- Думаю, не стоит посыпать голову пеплом из-за этого матча. В целом, все не так было плохо. Если же брать выступление нашей сборной на Евро, 2:7 после трех игр, тут не о чем говорить – все весьма плачевно.

источник: «Советский спорт»
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