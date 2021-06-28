ЛГБТ-скандал на Евро – цветочки, ягодки будут на Олимпиаде

Политика все больше проникает в спорт: УЕФА борется, МОК начал прогибаться.

Жара (не климатическая, а политическая) началась 23 числа. Перед матчем Германия – Венгрия в Мюнхене депутаты горсовета столицы Баварии предложили подсветить «Альянц Арену» радугой. Причин несколько: во-первых, июнь назван месяцем гордости и поддержки ЛГБТ-сообщества, во-вторых, прямо во время Евро-2020 в Венгрии был принят закон против гей-пропаганды наподобие российского.

УЕФА запретила проводить эту акцию, мотивируя тем, что она носит политический характер. И тем не менее, символ ЛГБТ проник на стадион: капитан сборной Германии Мануэль Нойер вышел на игру с радужной повязкой (он давно ее носит не только в сборной, но и в клубе), плюс зрителям раздали 10 тысяч радужных флагов. Один из фанатов, кстати, выбежал с ним на поле перед игрой. В знак протеста против решения УЕФА многие стадионы в Германии окрасились в семь цветов.

Дальше больше: на вчерашний матч против Чехии капитан голландцев Джорджиньо Вейналдум вышел с радужной повязкой с надписью one love. К поддержке ЛГБТ подключились и спонсоры чемпионата Европы, выкрасившие рекламные борта в радугу. Все кроме одного – «Газпрома», оставшегося верным голубому цвету в нейтральном смысле этого слова.

Посмотрим, что будет дальше на турнире по футболу. А заодно последим за тем, что происходит в Международном олимпийском комитете, комиссия спортсменов которого разрабатывает проект, разрешающий политические протесты на Играх. Напомню, что сейчас любые политические акции на Олимпиадах запрещены согласно 50-му правилу Олимпийской хартии. Однако США и другие западные страны уже давно продавливают отмену или коррекцию этого правила.