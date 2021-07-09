Почему матч за Кубок открытия поставили в один день с футболом Россия – Хорватия? Вот главный вопрос

Сегодня КХЛ опубликовала календарь на сезон-2021/22. В стартовом матче 1 сентября сыграют «Авангард» и ЦСКА.

Календарь нареканий не вызывает. Ритмичный, сбалансированный, учитывающий интересы сборной, которой в феврале предстоит отстаивать олимпийский титул в Пекине. Чувствуется, расписание составляли профессионалы топ-уровня. Причем не только под чутким руководством, но и при непосредственном участии президента КХЛ Алексея Морозова.

Но режет глаз один момент - дата старта регулярного чемпионата. Матч между финалистами плей-офф запланирован на 1 сентября – середину рабочей недели. В этом день обладатель Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать экс-чемпиона России ЦСКА. На своей одноименной арене, в Балашихе. Встреча начнется не раньше 19:00.

В этот же день в Лужниках состоится, возможно, решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу между сборными России и Хорватии. В Москву приедет финалист нашего мундиаля 2018 года с блистательным Лукой Модричем и, возможно, Николой Влашичем. Хозяевам кровь из носу нужна победа, в противном случае не видать россиянам первого места в группе. А пробиться на ЧМ через плей-офф с участием сборных, занявших вторые места, перспектив маловато.

Одновременно матч в Лужниках станет дебютом нового главного тренера нашей национальной команды. Скажите, что предпочтут болельщики? Какой выбор сделают? Как им разорваться между хоккеем и футболом? Телезрителям еще повезло. Действо в Лужниках стартует в 21:45. Если хоккей в Балашихе не уйдет в овертайм, они, быть может, и успеют переключиться на первую кнопку до стартового свистка в Лужниках. Да и то навряд ли.