Девушка дня. Лесбиянка в деле Кокорина и Мамаева, кто она?

В первый день рассмотрения дела Александра Кокорина и Павла Мамаева открылись сразу несколько сомнительных подробностей. В частности, показания Екатерины Бобковой, которая находилась с футболистами в день Х.

Бобкова рассказала о своих отношениях с Кокориным, а также призналась, что не испытывает влечения к мужчинам.

Кто такая Екатерина Бобкова?

1. По профилю в инстаграме становится ясно, что Бобкова – визажист. К тому же победитель первого сезона шоу «Мейкаперы». Екатерина изобрела технику «влажного» макияжа, когда лицо выглядит здоровым и сияющим.

2. Лесбиянка?

- К Кокорину-старшему вы испытывали влечение? - спросил свидетеля прокурор.

- Я не понимаю, - ответила девушка.

- Вы целовались? - добавил прокурор. После паузы свидетель ответил утвердительно.

- А на колени опускались? - продолжил спрашивать прокурор.

- Положила голову, - ответил свидетель.

- Поступательные движения совершали головой? - спросил свидетеля прокурор.

- А какое отношение к делу это все имеет? - вмешался адвокат. Мамаев поддержал вопрос адвоката.

- Ничего такого я не делала. Я - лесбиянка, к мужчинам влечения не испытываю. Целовались ли с Кокориным - не помню, - ответил свидетель.