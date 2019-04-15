Девушка дня. Лесбиянка в деле Кокорина и Мамаева, кто она?

В первый день рассмотрения дела Александра Кокорина и Павла Мамаева открылись сразу несколько сомнительных подробностей. В частности, показания Екатерины Бобковой, которая находилась с футболистами в день Х.
Бобкова рассказала о своих отношениях с Кокориным, а также призналась, что не испытывает влечения к мужчинам.
Кто такая Екатерина Бобкова?
1. По профилю в инстаграме становится ясно, что Бобкова – визажист. К тому же победитель первого сезона шоу «Мейкаперы». Екатерина изобрела технику «влажного» макияжа, когда лицо выглядит здоровым и сияющим.
2. Лесбиянка?
- К Кокорину-старшему вы испытывали влечение? - спросил свидетеля прокурор.
- Я не понимаю, - ответила девушка.
- Вы целовались? - добавил прокурор. После паузы свидетель ответил утвердительно.
- А на колени опускались? - продолжил спрашивать прокурор.
- Положила голову, - ответил свидетель.
- Поступательные движения совершали головой? - спросил свидетеля прокурор.
- А какое отношение к делу это все имеет? - вмешался адвокат. Мамаев поддержал вопрос адвоката.
- Ничего такого я не делала. Я - лесбиянка, к мужчинам влечения не испытываю. Целовались ли с Кокориным - не помню, - ответил свидетель.
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