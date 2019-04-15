Девушка дня. Лесбиянка в деле Кокорина и Мамаева, кто она? - Советский спорт
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15 апреля 2019 18:20ФутболСметанникова Дарья

Девушка дня. Лесбиянка в деле Кокорина и Мамаева, кто она?

По делу футболистов Кокорина и Мамаева проходят несколько свидетелей, среди которых визажист Екатерина Бобкова.

В первый день рассмотрения дела Александра Кокорина и Павла Мамаева открылись сразу несколько сомнительных подробностей. В частности, показания Екатерины Бобковой, которая находилась с футболистами в день Х.

Бобкова рассказала о своих отношениях с Кокориным, а также призналась, что не испытывает влечения к мужчинам.

Кто такая Екатерина Бобкова?

1. По профилю в инстаграме становится ясно, что Бобкова – визажист. К тому же победитель первого сезона шоу «Мейкаперы». Екатерина изобрела технику «влажного» макияжа, когда лицо выглядит здоровым и сияющим.

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2. Лесбиянка?

- К Кокорину-старшему вы испытывали влечение? - спросил свидетеля прокурор.

- Я не понимаю, - ответила девушка.

- Вы целовались? - добавил прокурор. После паузы свидетель ответил утвердительно.

- А на колени опускались? - продолжил спрашивать прокурор.

- Положила голову, - ответил свидетель.

- Поступательные движения совершали головой? - спросил свидетеля прокурор.

- А какое отношение к делу это все имеет? - вмешался адвокат. Мамаев поддержал вопрос адвоката.

- Ничего такого я не делала. Я - лесбиянка, к мужчинам влечения не испытываю. Целовались ли с Кокориным - не помню, - ответил свидетель.

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