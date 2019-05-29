Возлюбленная Озила: От Месута всегда искры летят!

Амине Гюльше – актриса, модель, обладательница титула «Мисс Турция-2014», а самое главное – возлюбленная полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила. Именно поэтому она и прилетела в Баку на финальную игру Лиги Европы.
– Когда я смотрю на ваши совместные фотографии, то удивляюсь: у Месута такое радостное, искрящееся счастьем выражение лица! На поле он сосредоточен – совсем иной. Он разный – в быту, дома и на поле?
– Любой человек может позволить себе быть иным в стенах дома. Но у Месута есть одно очень важное достоинство: он всегда и везде искренний. По полю не будешь бегать и светиться.
– Как Вы познакомились? Давно ли вместе?
– Мы много раз пересекались на разных мероприятиях. Иногда с Месутом говорим: «Я был там-то» – «Ой, и я был там-то». То есть время модно отматывать все дальше и дальше. Но отношения у нас появились примерно два года назад. И с тех пор мы вместе.
– С чего начались отношения?
– С искры. По-другому не бывает между мужчиной и женщиной. Иначе это не все неискренне.
– Кто первый заискрился?
– Наверное, оба. Но вообще… Месут абсолютно все делает на свете так, что искры летят.
– Когда Вы пишете в своем инстаграме обращения к возлюбленному, он там же публично Вам отвечает – «Спасибо, что приехала, любовь моя!» – многим это как раз кажется такой любовью напоказ.
– Мы публичные люди, ничего в это страшного нет. Иногда приятно, что за тебя потом радуется огромное количество людей.
– Вы популярная актриса. График расписан наверняка очень плотно. Насколько важно для него то, что Вы приехали поддержать? Можно ли считать, что для «Арсенала» это как дополнительный допинг?
– Он счастлив, а для меня это главное.
– Многие жаловались, что в Баку лететь далеко… Выбор города удачен?
– Я уверена, что это прекрасное решение, прекрасный город. Все, кто приехал сюда, уверена – всем понравится и останутся самые лучшие впечатления. А вообще – в жизни надо много путешествовать!
– Прогноз на игру?
– «Арсенал»! Только!