Возлюбленная Озила: От Месута всегда искры летят! Амине Гюльше, главная женщина в жизни Месута Озила, прилетела в Баку на матч финала Лиги Европы «Челси» – «Арсенал».

Амине Гюльше – актриса, модель, обладательница титула «Мисс Турция-2014», а самое главное – возлюбленная полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила. Именно поэтому она и прилетела в Баку на финальную игру Лиги Европы.

– Когда я смотрю на ваши совместные фотографии, то удивляюсь: у Месута такое радостное, искрящееся счастьем выражение лица! На поле он сосредоточен – совсем иной. Он разный – в быту, дома и на поле?

– Любой человек может позволить себе быть иным в стенах дома. Но у Месута есть одно очень важное достоинство: он всегда и везде искренний. По полю не будешь бегать и светиться.

– Как Вы познакомились? Давно ли вместе?

– Мы много раз пересекались на разных мероприятиях. Иногда с Месутом говорим: «Я был там-то» – «Ой, и я был там-то». То есть время модно отматывать все дальше и дальше. Но отношения у нас появились примерно два года назад. И с тех пор мы вместе.

– С чего начались отношения?

– С искры. По-другому не бывает между мужчиной и женщиной. Иначе это не все неискренне.

– Кто первый заискрился?

– Наверное, оба. Но вообще… Месут абсолютно все делает на свете так, что искры летят.

– Когда Вы пишете в своем инстаграме обращения к возлюбленному, он там же публично Вам отвечает – «Спасибо, что приехала, любовь моя!» – многим это как раз кажется такой любовью напоказ.

– Мы публичные люди, ничего в это страшного нет. Иногда приятно, что за тебя потом радуется огромное количество людей.

– Вы популярная актриса. График расписан наверняка очень плотно. Насколько важно для него то, что Вы приехали поддержать? Можно ли считать, что для «Арсенала» это как дополнительный допинг?

– Он счастлив, а для меня это главное.

– Многие жаловались, что в Баку лететь далеко… Выбор города удачен?

– Я уверена, что это прекрасное решение, прекрасный город. Все, кто приехал сюда, уверена – всем понравится и останутся самые лучшие впечатления. А вообще – в жизни надо много путешествовать!

– Прогноз на игру?

– «Арсенал»! Только!