Девушка неожиданно «вспоминала», что три года назад она занималась сексом против своей воли. Но теперь вместо сказочных богатств, она, видимо, получит сказочные неприятности. Вплоть до тюремного заключения.

Кремлева не придумала ничего умнее, чем заявить, что выступавший в то время за «Атлетико» Эрнандес избил ее на парковке и изнасиловал на заднем сидении автомобиля. После чего футболист вышвырнул ее на асфальт, а сама модель следующие три года не могла найти местное отделение полиции.

Однако, выяснилось, что в эту же ночь девушка писала в WhatsApp и приглашала Эрнандеса к себе домой, а также несколько раз позвонила. Но, видимо, технико-тактические данные, которые Луиза показала на заднем сидении автомобиля, оказались слишком низкими, поэтому футболист ее проигнорировал.

Таким образом, обиженная «жертва» обратилась в полицию, где добавила, что Эрнандес «накачал ее наркотиками», а возможно даже «убил Кеннеди». Экспертиза не подтвердила обвинения Кремлевой, а представители футболиста подали встречный иск.