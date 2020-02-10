Девушка дня. Дойна Турчану – подруга Стефана Де Врея. Он забил победный гол в миланском дерби

Знакомьтесь – модель Дойна Турчану. В воскресенье ее возлюбленный Стефан Де Врей стал героем миланского дерби. После первого тайма «Интер» проигрывал со счетом 0:2, но после перерыва быстро отыгрался, а на 70-й минуте голландец забил победный гол.

У Дойны молдавские корни, родилась она в Румынии, но давно обосновалась в Италии и уже получила гражданство страны. Пара познакомилась 14 ноября 2017 года в Риме на специальном мероприятии, организованном «Лацио», где тогда выступал защитник. А уже следующим летом румынская красавица поехала за Де Вреем в Милан.

Воспитанник «Фейеноорда» играет в Италии с 2014 года. В 144 матчах в серии у него 12 голов и шесть результативных передач. В 2017 году вместе с «Лацио» он стал обладателем Суперкубка Италии, а в нынешнем сезоне вместе с «Интером» борется за скудетто. Благодаря его голу в ворота «Милана» «нерадзурри» догнали лидирующий «Ювентус» в турнирной таблице.

ФОТО: instagram.com/doinaturcanu/