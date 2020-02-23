Девушка дня. Жена Дмитрия Торбинского

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский на этой неделе сообщил, что переехал на постоянное жительство в США, где жизнь более комфортная, чем в России. Вместе с собой он перевез семью, включая жену Евгению, с которой он находится в браке с 2008 года.
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль «Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича Обозреватель «Советского спорта» - о важности российских хоккеистов для клуба из Нью-Йорка. 21.02.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий «Шахтер» обыграл «Бенфику». Но с магией двоек и нулей не сложилось… «Горняки» добывали эту победу, словно руду в забое, VAR дважды отменял голы с обеих сторон, но в итоге перед ответным поединком в Лиссабоне ничего в этой паре не ясно. 20.02.2020 23:15 Футбол Мощенко Захар Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:49 Бокс Усачев Владислав «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Возвращение Черышева и плакат Смолова «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс очередного тура европейских чемпионатов. 22.02.2020 08:09 Футбол Федоровский Александр Хлебный день. Артемий Панарин переписывает рекорды Рейнджерс Сегодня ночью в НХЛ состоялось семь матчей. «Советский спорт» отмечает наиболее любопытные события очередного игрового дня. 22.02.2020 10:17 Хоккей Федоровский Александр Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль А ведь мы могли бороться даже за победу! Жаль, все испортила стрельба. Светлана Миронова в свой 26-й день рождения не справилась со стойкой, зашла на штрафной круг и лишила сборную возможности попасть на подиум. 22.02.2020 15:49 Биатлон Мысин Николай Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 10:42 Бокс Усачев Владислав