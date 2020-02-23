Девушка дня. Жена Дмитрия Торбинского

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский на этой неделе сообщил, что переехал на постоянное жительство в США, где жизнь более комфортная, чем в России. Вместе с собой он перевез семью, включая жену Евгению, с которой он находится в браке с 2008 года.