Девушка дня. Болельщица, поставившая ультиматум защитнику «Крыльев»

Болельщица «Крыльев Советов» Анастасия Портянко пришла на матч 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) в костюме невесты. Девушка нарядилась в свадебное платье. У нее в руках был плакат с обращением к защитнику самарского клуба: «Максим Карпов, женись на мне! Или я уйду в шоу «Холостяк» на ТНТ!»

Своим перфомансом девушка затмила события на футбольном поле. Болельщики в социальны сетях много обсуждали «просьбу» Анастасии, гадая, что стало для нее стимулом такого плаката: весна или желания сделать хороший пиар.

Сам Максим Карпов остаточно холодно отреагировал на эту историю: «Ну, а я откуда знаю? Как я реагировал? А как — бежать на трибуну? У меня других дел полно, восстановление. Было ли это запланировано? Я ничего не планировал».