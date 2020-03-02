Девушки дня. Самые красивые болельщицы на матчах 20-го тура РПЛ - Советский спорт
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02 марта 2020 13:00ФутболЛипкин Антон

Девушки дня. Самые красивые болельщицы на матчах 20-го тура РПЛ

Футбол вернул красоту на трибуны.

РПЛ вернулась в минувшие выходные. Одним из главных событий первого тура после зимнего перерыва стал баннер болельщицы «Крыльев Советов», сделавшей предложение защитнику Максиму Карпову. В рубрике «девушка дня» «Советский спорт» нашел других красавиц на холодных российских стадионах.

«Крылья Советов» – «Оренбург»

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Максим Карпов , женись на мне!!! 💋Или я уйду в шоу Холостяк на ТНТ❤️ @karpov50 ❣️

Публикация от Person of the world🌎 (@portya1990)

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Ну и, фото с шарфиком )))🇸🇱⚽️🏟 ⠀ Ещё хочется высказать некоторое недовольство руководству по поводу сегодняшнего входа .. ну серьезно, зачем создавать такую толпу, чуть не превратившуюся в давку ?!🤦🏼‍♀️ ⠀ В остальном всё как всегда - футбол, игра , атмосфера 💥 ⠀ #самараарена #футбол #КрыльяСоветов #крыльяоренбург#РПЛ#КрыльяСоветовОренбург#зима#отдых #девушка #puma#болельщица#goodnight#февраль #pictures #впередзакрылья #премьерлига #happy #good #мояжизнь #football_pcam #photography #picoftheday #love #football #~*for~*s #l4~* #самара#россия #ничья #матч

Публикация от Svetlana (@sycheva2909)

ЦСКА – «Урал»

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🔴🔵ЦСКА:Урал🟠⚫️ @premierliga ⠀ Дождалась 🥳 Старту сезона быть! ⚽️ ⠀ Вчера побывала на первом матче армейцев🐴 после перерыва. ⠀ ⠀ Атмосферой очень довольна! Было видно искру в глазах болельщиков,как все соскучились по футболу😃 ⠀ 🏃🏽‍♂️Жалко, что игра была не такая зрелищная. Команды разошлись миром при счете 1:1 @pfc_cska vs @fc_ural 🙏🏼 ⠀ ⠀ 💥☄️Кто смотрел, пишите в комментариях ваше мнение👇🏼👇🏼👇🏼 ⠀ Ещё..так как я давно не была на матчах , заметила много изменений на стадионе @vebarena ⠀ ⠀ Расскажу о хороших😁: ⠀ 1️⃣С арены стали очень быстро выпускать зрителей, никакой толкучки после окончания игры и во время перерыва за чаем тоже) Все быстро⚡️ 2️⃣Улучшилась фан-зона перед матчем, добавилось очень много развлечений!🎉 3️⃣Изменилось некоторое оформление деталей внутри стадиона. К примеру обновлённые заставки на табло, новые вывески, стало красивенько 🏟 ⠀ Так держать😉 ⠀ Следующие матчи армейцев в марте🐎: ⠀ ❇️Спартак:ЦСКА (кубок) 04.03.20 ❇️Ростов:ЦСКА (РПЛ) 09.03.20 ❇️ЦСКА:Уфа (РПЛ) 15.03.20 ❇️ЦСКА:Зенит (РПЛ) 22.03.20 ⠀ На какой пойдёте?⚽️⚽️ ⠀ —————————————— ❗️Мои футбольные истории по хештегу ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⬇️⬇️⬇️ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀#рассказыфутболистки

Публикация от Футболистка на каблуках⚽️👠 (@anastasiasenkova_)

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Публикация от Юля🕊 (@belaya.juli)

«Динамо» – «Спартак»

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Динамо или Спартак! Кто за кого?))

Публикация от Ульяна (@uliyana0101)

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#ВисокосноеДерби ⠀ 🔺старт второй половины сезона 19/20 РПЛ 🔝 ⠀ +1 🏟 ✔️

Публикация от Juliana Babenkova (@juliana_babenkova)

«Зенит» – «Локомотив»

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Публикация от МИЛЫЙ-МИЛЫЙ ТВОЙ БУХГАЛТЕР😇 (@polina.porotikova)

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Ну что, с началом продолжения РПЛ 2019/2020 💪🏼⚽️🏆🇷🇺 Если коротко: 1️⃣. Ужасно скучный матч. Обеим командам не хватало действий в атаке. На мой взгляд 2 причины: 1-я игра после длительного перерыва, команды только разгоняются 🚀, ну 2-я: соперники топ-уровня, мало вероятно было, что игра будет супер результативна 🤔 2️⃣. К сожалению, без двоякого отношения к Дзюбе, их связки с Азмуном очень не хватало в атаке, без них моментов практически не было 🤷🏻‍♀️ 3️⃣. Благодаря выходу Сердара во 2-м тайме, игра очень оживилась 👍🏼 @sardar_azmoun 4️⃣. Александр Ерохин, чтобы такой игры больше не было. Сегодня был провал 🤦🏻‍♀️ @erokhin___alexander 5️⃣. Малком. Вот кто-кто, а Филипе сегодня очень понравился 😊 @malcomoliveira_97 6️⃣. Лунев, невероятный сейв, спасибо за ничью 🙏🏻 7️⃣. Юрий Палыч, тише 😂🔥 8️⃣. Фанаты Локо опять кричали какую-то херню, что включали 2-3 раза глушилки. Но поддерживали своих мощно 💪🏼 9️⃣. Очень жду возвращения Коко ☺️ @kokorin9 сегодня буду смотреть Сочи- Арсенал Тула 💛 🔟. Сохраняем пока хороший отрыв, ждем дома Уфу и Урал 🦁💙 #зенитлокомотив #зенит #локомотив #футбол #матчтв #рпл #газпромарена #тинькофф #санктпетербург #дзюба #кокорин #болельщицы #zenit #sardar #malcom #football #saintpetersburg #sport #sportgirl #russia #russiangirl🇷🇺

Публикация от Daria Vaskova (@vaskova.95)

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#зенитарена#зенитлокомотив#газпромарена#зенитчемпион#followfor~*#~*time#~*for~*s#folow4folow#zenit#saintpetersburg

Публикация от Ekaterina (@katyaa981)

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Футбол вернулся в жизнь 🧐 #ЗенитЛокомотив

Публикация от Ekaterina Lukyanchikova💐 (@ekaterinaluk)

«Ахмат» – «Ростов»

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Ахмат-Ростов💚

Публикация от Косметолог | Врач | Ростов (@dr.anna.rasputko)

«Тамбов» – «Рубин»

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И идём дальше, да?😾 #ТамбовРубин

Публикация от 🧿SIZOVA MARIIA🧿 (@elcosanostra)

«Краснодар» – «Уфа»

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Давно не виделись 😍✌🏼 #краснодаруфа #рпл

Публикация от Anna (@dmitrenkoann)

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#футбол #впередбыки #стадионкраснодар

Публикация от @ v_p_olga

«Сочи» – «Арсенал»

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Главная фанатка 😂

Публикация от Анастасия Александровна👩🏼‍⚕️🦷 (@deduseva_a)

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