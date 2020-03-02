Девушки дня. Самые красивые болельщицы на матчах 20-го тура РПЛ

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🔴🔵ЦСКА:Урал🟠⚫️ @premierliga ⠀ Дождалась 🥳 Старту сезона быть! ⚽️ ⠀ Вчера побывала на первом матче армейцев🐴 после перерыва. ⠀ ⠀ Атмосферой очень довольна! Было видно искру в глазах болельщиков,как все соскучились по футболу😃 ⠀ 🏃🏽‍♂️Жалко, что игра была не такая зрелищная. Команды разошлись миром при счете 1:1 @pfc_cska vs @fc_ural 🙏🏼 ⠀ ⠀ 💥☄️Кто смотрел, пишите в комментариях ваше мнение👇🏼👇🏼👇🏼 ⠀ Ещё..так как я давно не была на матчах , заметила много изменений на стадионе @vebarena ⠀ ⠀ Расскажу о хороших😁: ⠀ 1️⃣С арены стали очень быстро выпускать зрителей, никакой толкучки после окончания игры и во время перерыва за чаем тоже) Все быстро⚡️ 2️⃣Улучшилась фан-зона перед матчем, добавилось очень много развлечений!🎉 3️⃣Изменилось некоторое оформление деталей внутри стадиона. К примеру обновлённые заставки на табло, новые вывески, стало красивенько 🏟 ⠀ Так держать😉 ⠀ Следующие матчи армейцев в марте🐎: ⠀ ❇️Спартак:ЦСКА (кубок) 04.03.20 ❇️Ростов:ЦСКА (РПЛ) 09.03.20 ❇️ЦСКА:Уфа (РПЛ) 15.03.20 ❇️ЦСКА:Зенит (РПЛ) 22.03.20 ⠀ На какой пойдёте?⚽️⚽️ ⠀ —————————————— ❗️Мои футбольные истории по хештегу ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⬇️⬇️⬇️ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀#рассказыфутболистки