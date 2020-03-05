Девушки дня. Самые красивые болельщицы на дерби «Спартак» – ЦСКА

В среду вечером «Спартак» и ЦСКА выдали огненный четвертьфинал Кубка России на «Открытие Арены».
Матч в Тушине собрал 39 578 зрителей. «Советский спорт» нашел среди них самых красивых болельщиц, которые сегодня вошли в рубрику «девушка дня».
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Публикация от ✖️don’t forget✖️ (@_je__je_)
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Молодцы Спартак Москва : ЦСКА 3:2 #футбол #football #spartak #спартак #спартакмосква🔴⚪️
Публикация от Саблина Елена (@selabelina)
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Безумно понравилось нам с @natalisidorova_ данное мероприятие 😂спасибо @vlromanov что посоветовал именно эту локацию , где мы находились 😂😂😂угарно , чисто Крейзи ! Такие эмоции от мужчин, порывы и в особенности ЭТИ НАПЕВОЧКИ 😂😂😂😂! Конечно по мне зона , где спокойно более приятна , но хотя бы раз побыть в этом балагане стоит 🙃🙏 You know !?
Публикация от _ S V E T A _ (@svp_)
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#футбол #матч #спартак #спартакмосква #победа #spartakmoscow
Публикация от @ accident_katy73
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Спартак-ЦСКА «3-2» 🔥 Матч был на высоте 😜🔴⚪️❤️ #спартак #спартакмосква #дерби #2020
Публикация от @ liliyatolpekina
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-Спартак здесь? -Все спортсмены здесь! -ЦСКА на месте? -Все спортсмены на месте! Спартак чемпион 🔴⚪️ #anita_blue_fox #spartak #fcsm #me #girl #champion #lifetime #всекруто #football #спартакмосква #оукб #derbyday #redwhite
Публикация от Анита Гейтц (@anita_blue_fox)
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Публикация от 🐹 🔴🔵 (@crazyhell13)
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Вперёд, вперёд, вперёд Спартак, Дави, дави, дави врага! 🔴⚪️Всех с победой 🔴⚪️ Перф на уровне🥳 #фанатнеприступник #спартак #спартакмосква #оукб #🔴⚪️ #кубок #цска #кони #мясовсехсильней #мымясовсехсильней #выебликонюшню #победа #мыспартакмосква #янаоткрытиеарене #открытиеарена #мячик #spartak #spartakmoscow #кб #дерби #спартакцска #цкг
Публикация от Анастасия Ерохина (@erokhinanastasia)
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Публикация от Christina Luzan (@chrisluzan)
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Люблю Москву за постоянно новые впечатления- Никогда ещё меня не провожал в метро коридор ОМОНа😃 3:2 отличный подарок к 8 марта пацаныыы 🥳
Публикация от Ksenia (@arcobalena_)
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Ура ура ура 🥳1/4 финала кубка России 🇷🇺 Спартак-ЦСКА⚽️со счетом 3:2 🙌🏻 @fcsm_official молодцы ребята,так держать👏 А наша компания @ural_airlines теперь официальный перевозчик ✈️ Доставим на любой матч с ветерком и комфортом🤗
Публикация от Женя (@bulansha_evgenya)
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Проиграли- да, не хватило удачи- да, но игра была яркой и по-традиции «валидольной». #🔴🔵💪 #мыЦСКА #ЦВБП #кубокроссии #спартакцска #веримвкоманду
Публикация от Karina_D (@___d.karina___)
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Вот это был матч, вот это была интрига и нервы до финального свистка🙉 Спартак доказал, что есть порох в пороховнице💪🔴⚪ В основное время сыграли в ничью, потом еще 30 мин., к тому же в меньшинстве☝️ нам удалось забить победный третий гол и выйти в полуфинал Кубка России🏆Спартак - ЦСКА - 3:2!!! Вот это матч, вот это эмоции! Как же я скучала по нашему стадиону и по Спартаку!⚽️🤩 Так держать! #спартакчемпион #спартакцска #янаоткрытиеарене #мынаматче #болельщики #болеликакмогли
Публикация от Х.О.Х (@xox_singer)
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1/4 кубка России⚽️ Спартак:ЦСКА 3:2 #спартак #спартакмосква #открытиеарена
Публикация от Арина Климова (@arina_livius)
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#ДербиВсеяРуси #БабскийКаганат #СноваВсборе #ЦСКАспартак #КубокРоссии #КрасноСинийСамыйСильный #ЦВБП #ЦСКАтолькоЦСКА ❤️💙⚽️ 🏆
Публикация от Настенька Кадова (@nastya_kadova)
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Публикация от Аленочка (@lene4ka90)
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❤️❤️❤️ #fcsm #спартакмосква #кубокроссии
Публикация от Екатерина (@katerinastupina93)
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Это валидол на грани инфаркта. Пульс на максималках и ты ждёшь когда закончатся последние победные минуты. Но эти эмоции чистый кайф. ⠀ Поздравили Артема 3:2🔥 ⠀ Истинная любовь выглядит так.
Публикация от @ rebenok.life
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Публикация от A L E N A L E B E D E V A (@alena_lebedeva17)
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Странный матч, странный судья, странная организация, обидное поражение и неугасающая вера в команду. #дерби #цска #мыцска #цскаспартак #цвбп #кубокроссии #цскамосква #открытиеарена #матч #football #fan #cska #cskamoscow #москва #веримвкоманду #спартакцска
Публикация от Алена Смирнова (@alusmi)