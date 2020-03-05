Девушки дня. Самые красивые болельщицы на дерби «Спартак» – ЦСКА

В среду вечером «Спартак» и ЦСКА выдали огненный четвертьфинал Кубка России на «Открытие Арены».

Матч в Тушине собрал 39 578 зрителей. «Советский спорт» нашел среди них самых красивых болельщиц, которые сегодня вошли в рубрику «девушка дня».

Посмотреть эту публикацию в Instagram ⚽️🧸 Публикация от ✖️don’t forget✖️ (@_je__je_) 5 Мар 2020 в 12:20 PST

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